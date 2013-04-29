Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star Command'ın iOS versiyonunun çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi netlik kazandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
582
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Star Command'ın iOS versiyonunun çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi netlik kazandı
War Ballon Games tarafından iOS, Android, PC ve Mac platformları için geliştirilen Star Command'ın iOS versiyonunun çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi netlik kazandı.

Hatırlayacağınız üzere, ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında bir KickStarter projesi olarak karşımıza çıkan yapım, sonrasında ise çeşitli ekran görüntüleri ve videolarla neler sunmayı planladığını sergilemişti.

Piksel sanatı kullanılarak geliştirilen grafikleriyle görsel anlamda bazı oyuncuları tatmin edemeyecek bir oyun olan Star Command, sahip olduğu geniş oyun içerikleri ve oynanışıyla fark yaratacak gibi görünüyor.

5.49 TL'lik(2.99$) fiyat etiketiyle Appstore'daki yerini alacak olan yapımın bekleneni verip veremeyeceğini ve neler sunacağını 2 Mayıs tarihinde hep birlikte göreceğiz. Bu arada henüz geliştirilme aşamasında olan Android versiyonunun ise, yakın bir zamanda yayınlanacağını belirtelim. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0vabvndIORo Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
[__Zahid__] 6 yıl
Androide nezaman çikar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl
Faster than Light 'ın mobil versiyonu olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim