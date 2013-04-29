War Ballon Games tarafından iOS, Android, PC ve Mac platformları için geliştirilen Star Command'ın iOS versiyonunun çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi netlik kazandı.





Hatırlayacağınız üzere, ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında bir KickStarter projesi olarak karşımıza çıkan yapım, sonrasında ise çeşitli ekran görüntüleri ve videolarla neler sunmayı planladığını sergilemişti.





Piksel sanatı kullanılarak geliştirilen grafikleriyle görsel anlamda bazı oyuncuları tatmin edemeyecek bir oyun olan Star Command, sahip olduğu geniş oyun içerikleri ve oynanışıyla fark yaratacak gibi görünüyor.





5.49 TL'lik(2.99$) fiyat etiketiyle Appstore'daki yerini alacak olan yapımın bekleneni verip veremeyeceğini ve neler sunacağını 2 Mayıs tarihinde hep birlikte göreceğiz. Bu arada henüz geliştirilme aşamasında olan Android versiyonunun ise, yakın bir zamanda yayınlanacağını belirtelim.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0vabvndIORo