Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için geliyor

5 yıl
581
1
12
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için geliyor

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz hafta içerisinde Star Wars: Knights of the Old Republic'in Mac versiyonundan sorumlu Aspyr Media'nın IGN'e gönderdiği bir e-posta iletisinde oyunun iPad versiyonuna işaret edilmişti.

iPad sahibi RPG tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandıran bu işaret, nihayet resmiyet kazandı. Yapımı henüz test edemesek de bu fırsatı yakalayan IGN, oyunun iPad versiyonuna 10 üzerinden 8.8 gibi yüksek bir puan vermiş durumda. Henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da yakın bir zaman içerisinde Appstore'daki yerini almasını beklediğimiz yapımın Android versiyonunun olup olmayacağı halen merak konusu.

http://www.ign.com/articles/2013/05/30/star-wars-knights-of-the-old-republic-ipad-review?%3A+ign%2Fall+(IGN+All) Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tour Guide 5 yıl
Pc veryionu ne kadar tutuldu ki ? iPad ' e geçilecek ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 5 yıl
Henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da yakın bir zaman içerisinde Appstore'daki yerini almasını beklediğimiz yapımın Android versiyonunun olup olmayacağı halen merak konusu.
Yorumsuz... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 5 yıl
Çıktı beyler 2 gb dosya boyutu var satın aldım, sabaha kadar iner artık. İşte ipad farkı.


itunes.apple.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 5 yıl dark dragon
dark dragon

Çıktı beyler 2 gb dosya boyutu var satın aldım, sabaha kadar iner artık. İşte ipad farkı.


itunes.apple.com/...

Ne çabuk çıkmış yahu
18tl fiyatı var düşmesini bekleyeceğim mecburen . Pc oyun fiyatını iPad için veremem. İndi ise ilk görüşlerin neler?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 5 yıl
cagataykoroglu
pc de tutunamayıp f2play oldu. iPad le durum farklı olacaktır.

Karıştırıyorsun. Bu MMO olan old republic değil. Single player olan RPG star wars knights of the old republic. PC de efsane olmuş 2005 yılına ait bir oyundur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 5 yıl
pc de tutunamayıp f2play oldu. iPad le durum farklı olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
pc de tutunamayıp f2play oldu. iPad le durum farklı olacaktır.

yanlişin var o SWTOR (The Old Republic)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Colibri. 5 yıl
Bu haber finallerimin üstümdeki kötü etkisini ışık hızıyla sildi, bomba haber...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 5 yıl
Bu habere çok sevinnmiştim . Ayrıca bknz. ign.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim