Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için geliyor





Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz hafta içerisinde Star Wars: Knights of the Old Republic'in Mac versiyonundan sorumlu Aspyr Media'nın IGN'e gönderdiği bir e-posta iletisinde oyunun iPad versiyonuna işaret edilmişti.





iPad sahibi RPG tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandıran bu işaret, nihayet resmiyet kazandı. Yapımı henüz test edemesek de bu fırsatı yakalayan IGN, oyunun iPad versiyonuna 10 üzerinden 8.8 gibi yüksek bir puan vermiş durumda. Henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da yakın bir zaman içerisinde Appstore'daki yerini almasını beklediğimiz yapımın Android versiyonunun olup olmayacağı halen merak konusu.

http://www.ign.com/articles/2013/05/30/star-wars-knights-of-the-old-republic-ipad-review?%3A+ign%2Fall+(IGN+All)