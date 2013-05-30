Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için geliyor

Haber Editörü
Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz hafta içerisinde Star Wars: Knights of the Old Republic'in Mac versiyonundan sorumlu Aspyr Media'nın IGN'e gönderdiği bir e-posta iletisinde oyunun iPad versiyonuna işaret edilmişti.
iPad sahibi RPG tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandıran bu işaret, nihayet resmiyet kazandı. Yapımı henüz test edemesek de bu fırsatı yakalayan IGN, oyunun iPad versiyonuna 10 üzerinden 8.8 gibi yüksek bir puan vermiş durumda. Henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da yakın bir zaman içerisinde Appstore'daki yerini almasını beklediğimiz yapımın Android versiyonunun olup olmayacağı halen merak konusu.
http://www.ign.com/articles/2013/05/30/star-wars-knights-of-the-old-republic-ipad-review?%3A+ign%2Fall+(IGN+All) Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorumsuz... :D
itunes.apple.com/...
Ne çabuk çıkmış yahu 18tl fiyatı var düşmesini bekleyeceğim mecburen . Pc oyun fiyatını iPad için veremem. İndi ise ilk görüşlerin neler?
Karıştırıyorsun. Bu MMO olan old republic değil. Single player olan RPG star wars knights of the old republic. PC de efsane olmuş 2005 yılına ait bir oyundur.
yanlişin var o SWTOR (The Old Republic)