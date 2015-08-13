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Start10 eski Başlat menüsünü geri getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Start10 eski Başlat menüsünü geri getiriyor

Windows 8'in klasik Başlat menüsünü ortadan kaldırarak kullanıcıları şaşkınlığa uğrattığı dönemlerde üçüncü taraf Başlat menüsü uygulamaları fırsattan istifade epey ekmek yemişti. Windows 10 ile birlikte bu uygulamalar yeniden karşımıza geldi.

Start10 adıyla satışa sunulan uygulama kullanıcılara Windows 7 dönemindeki Başlat menüsü tasarımını tekrar sunuyor. Ancak birebir benzediği söylenemez. Uygulama Stardock geliştiricisinin elinden çıkıyor. 

Ayrıca modern tasarım, gelişmiş tasarım, Windows 10 tasarımı şeklinde farklı seçenekler de bulunuyor. Uygulama ilk ay ücretsiz. Ancak ilk aydan sonra 5$ fiyat etiketi talep ediyor. 




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Şeker Hapı 4 yıl
Bence artık gereksiz yeni başlat gayet yeterli
1 Yanıt Yanıtla +4
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SysEdit 4 yıl en beğenilen
Artık tutmaz yeni start menu yeterli...
Yanıtla +4
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeker Hapı 4 yıl
Bence artık gereksiz yeni başlat gayet yeterli
Yanıtla +4
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SysEdit 4 yıl
Artık tutmaz yeni start menu yeterli...
Yanıtla +4
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