Start10 eski Başlat menüsünü geri getiriyor

Haber Editörü
Windows 8'in klasik Başlat menüsünü ortadan kaldırarak kullanıcıları şaşkınlığa uğrattığı dönemlerde üçüncü taraf Başlat menüsü uygulamaları fırsattan istifade epey ekmek yemişti. Windows 10 ile birlikte bu uygulamalar yeniden karşımıza geldi.
Start10 adıyla satışa sunulan uygulama kullanıcılara Windows 7 dönemindeki Başlat menüsü tasarımını tekrar sunuyor. Ancak birebir benzediği söylenemez. Uygulama Stardock geliştiricisinin elinden çıkıyor.
Ayrıca modern tasarım, gelişmiş tasarım, Windows 10 tasarımı şeklinde farklı seçenekler de bulunuyor. Uygulama ilk ay ücretsiz. Ancak ilk aydan sonra 5$ fiyat etiketi talep ediyor.
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