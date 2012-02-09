StatCounter: Mobil internet kullanımı her yıl ikiye katlanıyor, Nokia kullanımda başı çekiyor

Mobil cihazların günlük yaşantıdaki kullanımı arttıkça kullanıcıların internete bağlanma alışkanlıklarında da büyük değişim yaşanmaya başlıyor.





Analiz firması StatCounter tarafından Ocak 2011-Ocak 2012 tarihleri arasını baz alarak ABD ve İrlanda kaynaklı yapılan bir araştırmaya göre mobil cihazlardan internet kullanımı global olarak yüzde 8.5 artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 4.3'lük artış kaydedilmişti. 2009 yılından bu yana mobil internet kullanımı yıl bazında iki kat artıyor ancak halen genel olarak yüzde 10'un altında seyrediyor. Araştırmaya tablet cihazları dahil edilmedi.





Mobil internet kullanımı en çok Nokia cihazları üzerinden gerçekleştiriliyor. Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde lider mobil telefon üreticisi olan Nokia, mobil internet kullanımında da yüzde 38 oranında bu ağırlığını hissettiriyor.





ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin desteğini arkasına alan Apple ise bu ülkelerin mobil internet kullanımında liderken, global olarak Nokia'nın arkasından yüzde 29 ile ikinci sırada geliyor.





Rekor telefon satışları ile mobil internet kullamını artıran Samsung hızlı bir yükselişle yüzde 16 oranına ulaştı ve 3. sıraya oturdu. Son dönemlerin sıkıntı yaşayan firması RIM ise düşüş göstererek yüzde 8 oranına indi ve 4. sıraya geriledi.5. sırada Sony Ericsson, 6.sırada HTC, 7. sırada ise LG bulunuyor.