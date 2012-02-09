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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

StatCounter: Mobil internet kullanımı her yıl ikiye katlanıyor, Nokia kullanımda başı çekiyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların günlük yaşantıdaki kullanımı arttıkça kullanıcıların internete bağlanma alışkanlıklarında da büyük değişim yaşanmaya başlıyor. 

Analiz firması StatCounter tarafından Ocak 2011-Ocak 2012 tarihleri arasını baz alarak ABD ve İrlanda kaynaklı yapılan bir araştırmaya göre mobil cihazlardan internet kullanımı global olarak yüzde 8.5 artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 4.3'lük artış kaydedilmişti. 2009 yılından bu yana mobil internet kullanımı yıl bazında iki kat artıyor ancak halen genel olarak yüzde 10'un altında seyrediyor. Araştırmaya tablet cihazları dahil edilmedi.

Mobil internet kullanımı en çok Nokia cihazları üzerinden gerçekleştiriliyor. Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde lider mobil telefon üreticisi olan Nokia, mobil internet kullanımında da yüzde 38 oranında bu ağırlığını hissettiriyor.

ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin desteğini arkasına alan Apple ise bu ülkelerin mobil internet kullanımında liderken, global olarak Nokia'nın arkasından yüzde 29 ile ikinci sırada geliyor. 

Rekor telefon satışları ile mobil internet kullamını artıran Samsung hızlı bir yükselişle yüzde 16 oranına ulaştı ve 3. sıraya oturdu. Son dönemlerin sıkıntı yaşayan firması RIM ise düşüş göstererek yüzde 8 oranına indi ve 4. sıraya geriledi.5. sırada Sony Ericsson, 6.sırada HTC, 7. sırada ise LG bulunuyor.

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NİZİPLİ272727 7 yıl
sayesinde forumda hep bulunabiliyoruz. :))
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BeYaBaN. 7 yıl
isyankar_emre
Bendede nedense pc önümde telden giriyorum nedense fantezi olmuş..:)

nedense ?
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MrHxor 7 yıl
ilk defa nokia ile ilgili bir haber.
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E_Aydin35 7 yıl
Bendede nedense pc önümde telden giriyorum nedense fantezi olmuş..:)
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xLmNt13 7 yıl
günde 1 saat mobil bağlantım var:)
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Kafkaslı57 7 yıl
bir iphone 4s kullanıcısı olarak yanımdan e72 nokıamı hiç ayırmıyorum
benim emniyet sübobum nokıa
hele yıl sonu nokıanın windows phone li lumıa telefonları türkiye ye gelsin iphone elveda diyip hemen alıcam
1 Yanıt Yanıtla
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bluegozler 7 yıl
Tabiki nokia önde olacak. Ben telefon sektöründeyim hergün ucuz sadece internete girebilecek telefon soruyor müşteriler ve illede nokia olsun diyorlar. Ben sadece bu habere bir şey daha eklemek istiyorum en uzun süre internette kalmada nokia dadır. Çünkü tarayıcı çok ağır olduğundan mecburen bir işinizi halletmek için oldukça fazla zaman ayırmanız gerekmektedir. Son olarak arkadaşlar telefonlar eskisi gibi değil bir telefon 2 yılı doldurmadan artık bozulmaya başlıyor ve pil süreleri nokia hariç diğerlerinde çok düşük.
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fatihcanery 7 yıl
nokianın son çırpınışları ,bu kafayla giderse bir kaç yıla kalmaz ikincilik üçüncülük derken sonunculuğa kadar gidecek
bu arada haberleriniz hiç güncel değil,diğer forumlardan hep geri kalıyorsunuz.güncelleme konusunda daha dikkatli olursanız sevinirim
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Mr. Jingles 7 yıl
Gerek mobil cihazları gerek Symbian cihazları ile başı çekmesi doğal. Ben bile eskimiş N82 ile giriyorum şu foruma. Çoğu zaman PC ile girmiyorum. :)
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