SteelSeries, Real Racing 3 uyumlu kulaklığını duyurdu









Dünyaca ünlü oyuncu ekipmanları üreticisi olan SteelSeries, mobil cihazlar için çıkartılan Real Racing 3 için özel olarak üretilen yeni oyuncu kulaklığını duyurdu.

Android ve iOS işletim sistemleri için yeni sürümü duyurulan ve oldukça beğenilen Real Racing 3'e özel ürünler gelmeye başladı. Bu firmalardan birisi olan SteelSeries, oyuna özel olarak hazırlandığı kulaklığı parlak beyaz renk seçeneğine ve Real Racing 3'e özel logolara sahip. Katlanabilir ve kablosu çıkartılabilir yapıda hazırlanmış olan kulaklık, 40mm sürücülere, 18-28000Hz frekans tepki aralığına, 118 dB ses gücüne, 2 metre kablo uzunluğuna, 3.5 mm bağlantı seçeneğine ve dahili mikrofona sahip.

Android ve iOS işletim sistemleri yanında Mac ve Windows işletim sistemleri ile de kullanılabilen SteelSeries'in Real Racing 3 uyumlu kulaklığı, 100$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://steelseries.com/products/games/real-racing-3/real-racing-3-gaming-headset

http://steelseries.com/products/games/real-racing-3/real-racing-3-gaming-headset