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SteelSeries, Real Racing 3 uyumlu kulaklığını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SteelSeries, Real Racing 3 uyumlu kulaklığını duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu ekipmanları üreticisi olan SteelSeries, mobil cihazlar için çıkartılan Real Racing 3 için özel olarak üretilen yeni oyuncu kulaklığını duyurdu.
Android ve iOS işletim sistemleri için yeni sürümü duyurulan ve oldukça beğenilen Real Racing 3'e özel ürünler gelmeye başladı. Bu firmalardan birisi olan SteelSeries, oyuna özel olarak hazırlandığı kulaklığı parlak beyaz renk seçeneğine ve Real Racing 3'e özel logolara sahip. Katlanabilir ve kablosu çıkartılabilir yapıda hazırlanmış olan kulaklık, 40mm sürücülere, 18-28000Hz frekans tepki aralığına, 118 dB ses gücüne, 2 metre kablo uzunluğuna, 3.5 mm bağlantı seçeneğine ve dahili mikrofona sahip.
Android ve iOS işletim sistemleri yanında Mac ve Windows işletim sistemleri ile de kullanılabilen SteelSeries'in Real Racing 3 uyumlu kulaklığı, 100$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://steelseries.com/products/games/real-racing-3/real-racing-3-gaming-headset 
 
SteelSeries, Real Racing 3 uyumlu kulaklığını duyurdu
SteelSeries, Real Racing 3 uyumlu kulaklığını duyurdu

http://steelseries.com/products/games/real-racing-3/real-racing-3-gaming-headset Yorum Yaz
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ynal 6 yıl
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psycho2 6 yıl
darkest earth
itachi237 real racing ile uyumlu derken dış görünüşteki logonun uyumu galiba burdaki kasıt sadece.
Aynen. Steelseries Flux ile aynı özelliklere sahip. Sadece tasarımı değişik. Ayrıca haber 3-4 günlük. Bkz. internet sitem, bkz. yabancı siteler.

Sanki çok önemli haberde geç kalmış dio............
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itachi237 6 yıl
real racing ile uyumlu derken dış görünüşteki logonun uyumu galiba burdaki kasıt sadece.
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darkest earth 6 yıl itachi237
itachi237

real racing ile uyumlu derken dış görünüşteki logonun uyumu galiba burdaki kasıt sadece.

Aynen. Steelseries Flux ile aynı özelliklere sahip. Sadece tasarımı değişik. Ayrıca haber 3-4 günlük. Bkz. internet sitem, bkz. yabancı siteler.
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