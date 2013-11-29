"Stephen Elop'un Microsoft'un başına geçme ihtimali azalıyor"





Microsoft'un patronu Steve Ballmer'ın sürpriz bir emeklilik kararı almasının ardından gözler yeni CEO adaylarına çevrilmişti. Adaylar arasında en öne çıkan isim olarak satın alınan Nokia'nın patronu Stephen Elop'un ismi geçerken, son dönemde işlerin değişmeye başladığı dikkat çekiyor.





Bloomberg tarafından verilen habere göre daha önce Stephen Elop ve Tony Bates isimleri ön plana çıkarken, bu sıralar yönetim kurulu dikkatini başka bir yöne toplamış durumda. Kurulun dikkatinde ise Ford patronu Alan Mulally ve Microsoft yöneticisi Satya Nadella yer alıyor.





Bugüne kadar pek çok kaynak Stephen Elop ve Alan Mulally isimlerinin en güçlü iki CEO adayı olduğunu belirmekteydi. Ancak ibrenin yönü Mulally'ye doğru dönüyor.





Elop, Microsoft'tan ayrılarak Nokia'nın başına geçmiş ve satış ile noktalanacak bir sürecin başlamasına neden olmuştu. Ancak Nokia'nın Windows Phone ekosisteminin lokomotif gücü olması Microsoft'u da mutlu etmişti. Mulally ise Ford'a güç katan en iyi CEO'lardan biri olarak gösteriliyor.





Yönetim kurulunun neden böyle bir karar değişikliğine gittiği konusunda bir bilgi yok. Microsoft ve Ford'dan da resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Ballmer yeni CEO seçiminin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ümit ettiğini dile getirmişti.

http://www.theverge.com/2013/11/28/5154468/stephen-elop-microsoft-ceo-less-likely-rumors