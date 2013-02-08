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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Wozniak: Apple, akıllı telefon pazarında rekabetin gerisinde kalıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Steve Wozniak: Apple, akıllı telefon pazarında rekabetin gerisinde kalıyor
Apple'ın kurucu isimlerinden Steve Wozniak, Businessweek'in En İyi Marka Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla yine çarpıcı açıklamalara imza attı.

Düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen Wozniak, böyle giderse Apple'ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini kaybedeceğini belirtti. Satışlar ve karlılık üzerine gelen bir soru üzerine Wozniak, Apple'ın özellik bakımından akıllı telefon pazarında geride kaldığının altını çizdi. Apple'ın kendine sadık hayran kitleleri oluşturma konusunda oldukça başarılı olduğunu da dile getiren Wozniak, bu durum korunmak adına daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti. Wozniak, konuşmasında Samsung'u da övmekten de geri kalmazken, Güney Koreli şirketin harika bir rakip olduğunu ve mükemmel ürünler çıkardıklarını belirtti.

Mobil işletim sistemlerine ilişkin ilginç açıklamada da bulunan Wozniak, iPhone kullanmasına rağmen Windows Phone'un farklı bir his uyandırdığını ve Microsoft'un mobil işletim sisteminin görsellik anlamında Android'i geride bıraktığını da belirtti. 

http://www.theverge.com/2013/2/7/3963962/steve-wozniak-apple-falling-behind-in-phones-samsung-great-competitor Yorum Yaz
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strahd_von_zarovich 6 yıl en beğenilen
SystemApps
teknolojik açıdan zaten çoktan geride kaldı apple.bunu kimse inkar edemez.diğer yandan çok iyi pazarlamacı.dolayısı ile mevcut kitlenin teknolojiye bakış açısı olmadığı için pazarlama ne kadar iyiyse o kadar başarı elde edebiliyorlar.bunu sadece ben yada biz değil yurt dışındada çoğunluk farkında.yani apple ile ilgili bi tırnak makası paradosine bakın anlarsınız.tabi bu sadece örneklerden bi tanesi. ama gerçek olan bişey varki aradaki farklar belirginleştikce mantık akıl galip gelmeye başlıyor istatiklerde bunu doğruluyor.apple bana göre teknolojinin paraziti mevcut potansiyeli kaynakları tüketmekten başka bir şey yaptığını görmedim henüz.hani kaç senedir teknolojiyi takip ediyorum vah be dediğim 1 tane bile yeniliği olmadı.ilk modelden son modele kadar yanyana dizin ne demek istediğimi duymasanızda anlarsınız... bu arada adamın samimiyeti perfect... siri ile ilgili haberinide hatırlıyorum gayet samimi konuşuyor.

Apple dan zerre kadar hoşlanmam ama bu kadar da sıkılmaz ya , Apple çoktan geride kalmış teknolojide ??? Kaç senedir teknolojiyi nerenizle takip ediyorsunuz ben onu anlamadım. Apple zaten donanım üreten bir firma değil ki teknolojide geri kalsın . İşlemci alır özelleştirir, değiştirir daha stabilini yapar vs. Ürünlerine bakacak olursak , ipad e şuan yaklaşabilen bir tablet yok, telefon tartışılabilir zevk meselesi , bilgisayar desen all in one modellerde imac le keza karşılaştırılabilecek bir ürün göremedim şu ana kadar. Diz üstü gene tartışılabilir daha başarılı ürünler çıkaran firmalar var . Apple a çok gereksiz pahalı denebilir, ama teknolojide geri kalmış demek boşboğazlıktan başka bir şey değil.
SystemAppsteknolojik açıdan zaten çoktan geride kaldı apple.bunu kimse inkar edemez.diğer yandan çok iyi pazarlamacı.dolayısı ile mevcut kitle...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Moribito 6 yıl
Su "YOUM" olayi bir gelsin, zaten diger markalar alip basini gidicek, aklina gelen her tasarim elde edilebilecek.

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wardstone 6 yıl
Nasıl Aykut kocaman Fenerbahçe'yi mahvettiyse,Tim Cook'da öyle Apple'ı mahvetti.
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lazloo 6 yıl
Gorsellik anlaminda android wp nin gerisinde mi kalmis?
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kyilmaztr 6 yıl
sen kullanmadınmı o zamanlar ki
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MAICO 6 yıl
Bu adam tam bir kaypak, sürekli Apple'ı eleştiriyor. Samsung yada Google ile bir yakınlığı olduğunu düşünüyorum
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HackAv 6 yıl
Adam çok haklı,2008 den beri iphone kullanıyorum şu an bile 5 kullanıyorum ama artık değiş be apple bu kadar da olmaz adamlar üsküdarı geçtı sen hala aynı özellikleri ve aynı tipi kakalıyorsun,bu 5 ten sonra adam gibi bişey çıkarmazsa ben bile samsung veya sony ye geçicem sırf ios hatrına hala kullanıyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
Apple ilk iphone'u çıkardıktan sonra devrim niteliğinde bir yenilik göremedim gerçekten. Devrim yalnızca o ilk iphone'du. Tabi bu devrim ağırlıklı olarak arayüz üzerine idi. Sonra çıkan bütün akıllı telefonlar hep o iphone'u taklit ettiler. Android cihazlar o işletim sistemini, menüsünü, mesajlaşma arayüzünü ve daha bir sürü şeyi iphone'a borçlular. Hatta buna şimdiki iphonelar da dahil. Apple da kendini tekrarlamaktan başka birşey yapmadı ve bu arayüz devrimini sonuna kadar sömürdü. Şimdiki iphone'lar da ilk iphone'u taklit etmekten başka birşey yapmıyorlar. Devrim niteliğinde bir yenilik üstüne eklenmedi ne yazık ki.
Windows bu konuda kendi çizgisini çizmeye çalışsa da birçok yerde yine esin kaynağı o arayüz.
Ama herşey arayüz değil. Bazıları için önemsiz olabilir bu. Temel kullanıcının ilk dikkat ettiği şeylerden biri olduğundan, apple arayüzün meyvesini çok yedi.
Haberdeki gibi farklı, ufuk açacak yenilikler bu gidişatı etkileyebilir.
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ahmckr 6 yıl
Steve Jobs öldü, Apple'da düşüş başladı gibime geliyor.
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Exalted_305 6 yıl
Apple ilk iphone'u çıkardıktan sonra devrim niteliğinde bir yenilik göremedim gerçekten. Devrim yalnızca o ilk iphone'du. Tabi bu devrim ağırlıklı olarak arayüz üzerine idi. Sonra çıkan bütün akıllı telefonlar hep o iphone'u taklit ettiler. Android cihazlar o işletim sistemini, menüsünü, mesajlaşma arayüzünü ve daha bir sürü şeyi iphone'a borçlular. Hatta buna şimdiki iphonelar da dahil. Apple da kendini tekrarlamaktan başka birşey yapmadı ve bu arayüz devrimini sonuna kadar sömürdü. Şimdiki iphone'lar da ilk iphone'u taklit etmekten başka birşey yapmıyorlar. Devrim niteliğinde bir yenilik üstüne eklenmedi ne yazık ki.
Windows bu konuda kendi çizgisini çizmeye çalışsa da birçok yerde yine esin kaynağı o arayüz.
Ama herşey arayüz değil. Bazıları için önemsiz olabilir bu. Temel kullanıcının ilk dikkat ettiği şeylerden biri olduğundan, apple arayüzün meyvesini çok yedi.
Haberdeki gibi farklı, ufuk açacak yenilikler bu gidişatı etkileyebilir.
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TurQich 6 yıl
Keske herkes boyle objektif bakabilse rekabet halindeki firmalara.

Adam resmen icimi okumus.

Buradaki gereksiz fanboylari gordugumde boyle konulari tartisabilmek bile olasi imkansiz gorunen bir durum.. Tebrikler Steve!
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Muradi77 6 yıl
Apple, Steve Jopsun dogrulugunu kanitladigi, uyguladığı politikalarla dunyanin bir numarali sirketi oldu. Simdi biz hem Apple fiyatları düşürüp orta alt kesime hitap etmeli diyoruz, hem de Apple Steve Jopsun kemiklerini sızlatiyor diyoruz. Apple doğru yoldan ilerlemeye devam ediyor gerilediği yok. Gelisen teknoloji ve imkanlarla rakipler de ilerlediğinden Apple geride kalmış görünüyor. Evet Applenin bişeyler yapması gerekiyor. Ama emin olun onlar bunu bizden daha cok görüyorlar, biliyorlar ve çalışıyorlar. Kısa sürede biz de öğreneceğiz.
Bu ara da birileri Apple silinir falan demiş. Birileri de Appleı Nokia ve Ericsson ile kıyaslamış. Apple Dunyanın en değerli, en zengin şirketi suanda beyler. Nokia veya Ericsson ne zaman dunyanın en değerli şirketleri listesine girdiler?
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cyros 6 yıl Muradi77
Muradi77

Apple, Steve Jopsun dogrulugunu kanitladigi, uyguladığı politikalarla dunyanin bir numarali sirketi oldu. Simdi biz hem Apple fiyatları düşürüp orta alt kesime hitap etmeli diyoruz, hem de Apple Steve Jopsun kemiklerini sızlatiyor diyoruz. Apple doğru yoldan ilerlemeye devam ediyor gerilediği yok. Gelisen teknoloji ve imkanlarla rakipler de ilerlediğinden Apple geride kalmış görünüyor. Evet Applenin bişeyler yapması gerekiyor. Ama emin olun onlar bunu bizden daha cok görüyorlar, biliyorlar ve çalışıyorlar. Kısa sürede biz de öğreneceğiz.
Bu ara da birileri Apple silinir falan demiş. Birileri de Appleı Nokia ve Ericsson ile kıyaslamış. Apple Dunyanın en değerli, en zengin şirketi suanda beyler. Nokia veya Ericsson ne zaman dunyanın en değerli şirketleri listesine girdiler?

1. evet ben kıyasladım nokia ile ama bu para konusundan değil pazar hakimiyeti konusundandı ve apple hala o nokianın sahip olduğu pazar gücüne sahip değil.
2. apple ın orta ve alt sseviye telefonu yok dedim çıkartmalı demedim okuduğumuzu doğru anlayalım.
3.apple ın su an doğru yoldan gittiği falan da yok sadece samsungun prototiplerine bakın işte bu doğru yoldur.
4.aplle evet çok değerli bir şirket fakat hisse senetlerinde ve telefon satışlarında yaşadığı gerileme de aşikar.
5. evet eğer apple bu standart yoldan ilerlemeye devam eder ve yenilikçi birşeyler yapmazsa piyasadan silinir. silinmekten kastım şu an nokianın düştüğü hallere düşer. android ve wp marketlerini adam ederlerse şayet ordan da kaybederler gelecekte. hele android cihaz os uyumluluğunu yakaladığı anda iyice dağılırlar.
6. bu senaryo apple ın şu anki gidişatına göre yapılmıştır.
7. onlar da biliyorlar çalışıyorlar demişsiniz de nerden biliyosunuz? iphone 5 için de bir ürü yenilik olucak, holographik klavyeler falan gelicek deniyodu ama hala daha iletim raporu bile alınamıyor

8. steve jobsun uyguladığı politika çok başarılı ama tam bir ahlaksızlık örneğidir. sen sağdan soldan aşır kendininmiş gibi pazarla ama sonra amerikan tabanlı bir şirket olmanın verdiği avantajlada hiç olmuycak şeylerden bile paten davası aç rakiplerini tehdit et. ki dediğim gibi afif bombelenmiş ekran kenarının bile patentini almış haldeler amerikan şirketi olduğu için.
9.iphone5 bence de şu an piyasanın en iyisi ama eminim samsung 5 sene içerisinde nal toplatıcak apple a. dediğim gibi bir tek market+ os cihaz uyumluluğu+ özellikle reklam-pazarlama konusunda eksiklerini tamamladıkları anda ki pek bir fark da kalmadı market hariç.
10. ip5 sahibiyim ole fanlıkla filan işim olmaz.. neyse hayırlı geceler
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ozs 6 yıl
Cogu kisi ortak goruste. Herkes durumun farkinda. Apple'in iphone icin biseyler yapmasi lazim yoksa ati alan uskudari gecicek. Evet tablette ipad'in rakibi yok ama telefonda rakibi cok. iphone 5 sahibiyim ama cok memnunum diyemem. Ekran boyutu berbat. Mesaj yazamiyorum. Sms yazmak iskence resmen. Diyceksiniz o zaman git s3 al note2 al. Ah su ios stabilitesi olmasa. Ios yuzunden dayaniyorum bu iskenceye.
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