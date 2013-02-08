Steve Wozniak: Apple, akıllı telefon pazarında rekabetin gerisinde kalıyor

Apple'ın kurucu isimlerinden Steve Wozniak, Businessweek'in En İyi Marka Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla yine çarpıcı açıklamalara imza attı.





Düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen Wozniak, böyle giderse Apple'ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini kaybedeceğini belirtti. Satışlar ve karlılık üzerine gelen bir soru üzerine Wozniak, Apple'ın özellik bakımından akıllı telefon pazarında geride kaldığının altını çizdi. Apple'ın kendine sadık hayran kitleleri oluşturma konusunda oldukça başarılı olduğunu da dile getiren Wozniak, bu durum korunmak adına daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti. Wozniak, konuşmasında Samsung'u da övmekten de geri kalmazken, Güney Koreli şirketin harika bir rakip olduğunu ve mükemmel ürünler çıkardıklarını belirtti.





Mobil işletim sistemlerine ilişkin ilginç açıklamada da bulunan Wozniak, iPhone kullanmasına rağmen Windows Phone'un farklı bir his uyandırdığını ve Microsoft'un mobil işletim sisteminin görsellik anlamında Android'i geride bıraktığını da belirtti.

http://www.theverge.com/2013/2/7/3963962/steve-wozniak-apple-falling-behind-in-phones-samsung-great-competitor