Steve Wozniak: Apple, akıllı telefon pazarında rekabetin gerisinde kalıyor

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Apple'ın kurucu isimlerinden Steve Wozniak, Businessweek'in En İyi Marka Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla yine çarpıcı açıklamalara imza attı.
Düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen Wozniak, böyle giderse Apple'ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini kaybedeceğini belirtti. Satışlar ve karlılık üzerine gelen bir soru üzerine Wozniak, Apple'ın özellik bakımından akıllı telefon pazarında geride kaldığının altını çizdi. Apple'ın kendine sadık hayran kitleleri oluşturma konusunda oldukça başarılı olduğunu da dile getiren Wozniak, bu durum korunmak adına daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti. Wozniak, konuşmasında Samsung'u da övmekten de geri kalmazken, Güney Koreli şirketin harika bir rakip olduğunu ve mükemmel ürünler çıkardıklarını belirtti.
Mobil işletim sistemlerine ilişkin ilginç açıklamada da bulunan Wozniak, iPhone kullanmasına rağmen Windows Phone'un farklı bir his uyandırdığını ve Microsoft'un mobil işletim sisteminin görsellik anlamında Android'i geride bıraktığını da belirtti.
http://www.theverge.com/2013/2/7/3963962/steve-wozniak-apple-falling-behind-in-phones-samsung-great-competitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple dan zerre kadar hoşlanmam ama bu kadar da sıkılmaz ya , Apple çoktan geride kalmış teknolojide ??? Kaç senedir teknolojiyi nerenizle takip ediyorsunuz ben onu anlamadım. Apple zaten donanım üreten bir firma değil ki teknolojide geri kalsın . İşlemci alır özelleştirir, değiştirir daha stabilini yapar vs. Ürünlerine bakacak olursak , ipad e şuan yaklaşabilen bir tablet yok, telefon tartışılabilir zevk meselesi , bilgisayar desen all in one modellerde imac le keza karşılaştırılabilecek bir ürün göremedim şu ana kadar. Diz üstü gene tartışılabilir daha başarılı ürünler çıkaran firmalar var . Apple a çok gereksiz pahalı denebilir, ama teknolojide geri kalmış demek boşboğazlıktan başka bir şey değil.