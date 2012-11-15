Steve Wozniak karakterine yer veren iOS oyunu Danny Trejo's Vengeance, 22 Kasım'da yayınlanacak





ITN FLIX ve React Games oyun stüdyolarının uzun soluklu çalışmalarından birisi olan Danny Trejo's Vengeance (Woz With A Coz) yapımı, önemli iki karakter ile Şükran Günü olan 22 Kasım'da meraklıları ile buluşmaya hazırlanıyor.





Oyunda Apple'ın kurucularından Steve Wozniak başrolde bulunuyor. Wozniak, oyunda karısını düşmanların elinden kurtarmaya çalışırken, aksiyon rollerinin önemli ismi Danny Trejo'nun da yardımını alıyor.





Wozniak ve eşi seslendirmelere yardımcı olurken, tamamen gönüllü olarak projede yer almış. Oyunun eğlenceli ve komik olduğu belirtiliyor. Oyun sonrasında bir sinema filminin de gelecek yıl beyazperdede olacağı ifade ediliyor.

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8958170/Steve-Wozniak-on-Breakout-Atari-and-Steve-Jobs.html