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Stratasys, dünyanın ilk çoklu materyal kullanabilen rekli üç boyutlu yazıcısını duyurdu

5 yıl
4,8b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Stratasys, dünyanın ilk çoklu materyal kullanabilen rekli üç boyutlu yazıcısını duyurdu
Geçtiğimiz seneye damgasını vuran üç boyutlu yazıcı modelleri sundukları özellikler açısından gelişmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda çalışma gösteren Stratasys firmasının yeni modeli, dünyanın ilk çoklu materyal kullanabilen rekli üç boyutlu yazıcısı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
1,400 x 1,260 x 1,100 mm boyut ve 430 kg ağırlık değeriyle profesyonellere yönelik bir çözüm oluşturan Stratasys Objet500 Connex3 üç boyutlu yazıcı modeli, firmanın "triple-jetting" adını verdiği özel teknoloji sayesinde sert, esnek ve saydam olmak üzere üç farklı malzeme kullanarak renkli (Farklı palet destekleriyle) baskılar yapabiliyor. Kişilere yüksek hız (30 mikron) ve yüksek kalite (16 mikron) şeklinde iki farklı baskı modu sunan ürün, belirtildiği kadarıyla endüstriyel tasarımcılara ciddi oranda zaman kazandırıyor ve seri üretim öncesi ince ayarlamalara imkan tanıyor. 490 × 390 × 200 mm boyutlarında baskılar verebilen Stratasys Objet500 Connex3, 50mm altında 20-85 mikron, tam boyutlu modellerde ise 200 mikron hassaslık seviyesi ortaya koyabiliyor. Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine destek veren yazıcı, format tarafında ise STL, OBJDF, SLC destekleriyle geliyor.
Sağladı olanaklar ile dikkat çeken Stratasys Objet500 Connex3 üç boyutlu yazıcı modeli, 330,000$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürünü tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Stratasys, dünyanın ilk çoklu materyal kullanabilen rekli üç boyutlu yazıcısını duyurdu

http://www.bbc.co.uk/news/technology-25878078 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ParacelciuS 5 yıl en beğenilen
Yakın bir zamanda, muhtemelen 20 yıl içerisinde evler, fabrikalar hatta gemiler bu yöntemle üretilecek diye düşünüyorum. Devasa 3 boyutlu yazıcılarla. Sadece hammaddeyi koyacaksın, elektrik tesisatına kadar üretecek.
Yakın bir zamanda, muhtemelen 20 yıl içerisinde evler, fabrikalar hatta gemiler bu yöntemle üretilecek diye düşünüyorum. Devasa 3 boyutlu yazıcılarla. Sadece ha...
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deadric 5 yıl
Çok zengin olduğumuz için biz de parası neyse verir alırız!
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ParacelciuS 5 yıl en beğenilen
Yakın bir zamanda, muhtemelen 20 yıl içerisinde evler, fabrikalar hatta gemiler bu yöntemle üretilecek diye düşünüyorum. Devasa 3 boyutlu yazıcılarla. Sadece hammaddeyi koyacaksın, elektrik tesisatına kadar üretecek.
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halitozbasli 5 yıl
Gelecekte katmansız ve geçişsiz kompozit araç gereçler bu pirintirlar tarafından basılacak. Asıl büyük faydası daha büyük uygulamaları modellemede olacak mesela tekne gövdesi, uçak gövdesi, araba şasesi.. vb. Bu pirinterların yaygınlaşması ve boyutlarının büyümesi çok değil 10 yıl sonra yeni bir endüstiri devrimini bile başlata bilir
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hanzele 5 yıl
Gelecek için çok güzel, inanılmaz şeyler oluşturulacağına inanıyorum(elbise, yemek üreten v.b) ama her teknolojik gelişme gibi beraberinde yeni sorunlar getirecektir.
Bu teknolojinin oluşturacağı en büyük sorun ise bizim gibi ara eleman bolluğu olan ülkelerde ki yaratacağı korkunç işsizlik rakamları. Vallahi bakıyorum alete içimi umutsuzluk kaplıyor.
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thestell 5 yıl
Bi filmde vardı galiba gidiceksin makinenin yanına kuru pilav diyeceksin pilavı üreticek üstüne de fasulyeleri atıcak
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haymatloshan 5 yıl
Robot teknolojisi ve 3D yazıcı ile birlikte başka bir gezegende yerleşim çok daha çabuk ve ucuz olacaktır. Önümüzdeki 25 yıl için başka bir yerleşim yeri oluşturulacak diye düşünüyorum dünya dışında.
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