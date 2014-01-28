Stratasys, dünyanın ilk çoklu materyal kullanabilen rekli üç boyutlu yazıcısını duyurdu

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran üç boyutlu yazıcı modelleri sundukları özellikler açısından gelişmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda çalışma gösteren Stratasys firmasının yeni modeli, dünyanın ilk çoklu materyal kullanabilen rekli üç boyutlu yazıcısı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

1,400 x 1,260 x 1,100 mm boyut ve 430 kg ağırlık değeriyle profesyonellere yönelik bir çözüm oluşturan Stratasys Objet500 Connex3 üç boyutlu yazıcı modeli, firmanın "triple-jetting" adını verdiği özel teknoloji sayesinde sert, esnek ve saydam olmak üzere üç farklı malzeme kullanarak renkli (Farklı palet destekleriyle) baskılar yapabiliyor. Kişilere yüksek hız (30 mikron) ve yüksek kalite (16 mikron) şeklinde iki farklı baskı modu sunan ürün, belirtildiği kadarıyla endüstriyel tasarımcılara ciddi oranda zaman kazandırıyor ve seri üretim öncesi ince ayarlamalara imkan tanıyor. 490 × 390 × 200 mm boyutlarında baskılar verebilen Stratasys Objet500 Connex3, 50mm altında 20-85 mikron, tam boyutlu modellerde ise 200 mikron hassaslık seviyesi ortaya koyabiliyor. Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine destek veren yazıcı, format tarafında ise STL, OBJDF, SLC destekleriyle geliyor.

Sağladı olanaklar ile dikkat çeken Stratasys Objet500 Connex3 üç boyutlu yazıcı modeli, 330,000$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürünü tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-25878078