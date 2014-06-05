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Street View, Dünya Kupası finallerinde

4 yıl
161
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Street View, Dünya Kupası finallerinde

Ülkemiz dışında dünyada neredeyse gidilmedik yer bırakmayan Google Street View, futbol severlere de önemli bir yenilik sunmaya başladı.

Kısa süre sonra başlayacak Dünya Kupası finalleri için maçların oynanacağı 12 stadın içi ve stadları çevreleyen yollar Street View içerisine dahil oldu. Maçı evinden izleyecek olan ve stadları merak eden futbol severler Street View ile bu meraklarını giderebilecek.  

https://www.google.com/maps/views/streetview/brazils-world-cup-stadiums?gl=us Yorum Yaz
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