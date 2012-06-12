Strontium, Python serisi SSD'lerine 480 GB kapasite seçeneği ekledi

Haber Editörü
Strontium, Python serisi SSD'lerine 480 GB'lık kapasite seçeneği ekledi. SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SSD, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor.
Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'nin, rastgele 4K erişim performansı 60.000 IOPS. Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'nin, 450-500$ civarında, 3 yıllık garanti kapsamında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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Crucial 512 GB uzun zamandır 399$. 1 $'ın altını göreli çok oldu, 128GB sata3 SSD ler 89$ a satılıyor, 256 GB ler 189$.
Tespit yanlış, fiyatlar baz aldığınız haberdekinden epey aşağıda ve makul alınabilir bir çok model var, Türkiye'de ise stokların bitmesini beklemelisinizki yeniler yeni fiyattan gelsin.