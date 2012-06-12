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Strontium, Python serisi SSD'lerine 480 GB kapasite seçeneği ekledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Strontium, Python serisi SSD'lerine 480 GB'lık kapasite seçeneği ekledi. SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SSD, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor.

Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'nin, rastgele 4K erişim performansı 60.000 IOPS. Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'nin, 450-500$ civarında, 3 yıllık garanti kapsamında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
SanDisk Extreme SSD 480 GB SATA 6.0 geçen hafta 375 dolardı, GB başı 0.78 $.
Crucial 512 GB uzun zamandır 399$. 1 $'ın altını göreli çok oldu, 128GB sata3 SSD ler 89$ a satılıyor, 256 GB ler 189$.
SanDisk Extreme SSD 480 GB SATA 6.0 geçen hafta 375 dolardı, GB başı 0.78 $.Crucial 512 GB uzun zamandır 399$. 1 $'ın altını göreli çok oldu, 128GB sata3 SS...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Orijinalden alıntı: paradoks!
gb başına 1 dolar :) şu ssdler bir ucuzlamadı arkadaş...hdd ne durumda fiyatlar normale döndü mü acaba bir ara herkes yaza kadar dayanacağız almayacağız diyordu ama :)

Tespit yanlış, fiyatlar baz aldığınız haberdekinden epey aşağıda ve makul alınabilir bir çok model var, Türkiye'de ise stokların bitmesini beklemelisinizki yeniler yeni fiyattan gelsin.
Orijinalden alıntı: paradoks!gb başına 1 dolar :) şu ssdler bir ucuzlamadı arkadaş...hdd ne durumda fiyatlar normale döndü mü acaba bir ara herkes yaza k...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Sabah yazacaktım site çalışmıyordu, dışardan alınacaksa fiyatlar düştüğünden benim tavsiyem 256 GB petrol sata3. 189 dolar kesinlikle eder ve bence makul. amazon.com/...
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yanchi0708 7 yıl
Bu yaz dizüstü alırken 256 GB SSD'li almak avantajlı olabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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abdulmusavvir 7 yıl
Yurtdışından alabiliyorsan bu model iyidir. amazon.com/...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
hepsisepette.com 254 lira sata3, hepsisepette.com/...
3 hafta önce Vatan Bilgisayarın indirim kampanyasını kaçırmamak lazımdı. 128 ve 240 gb modeller gördüğüm en düşük Türkiye fiyatlarına gittiler. 200 liradan ucuz bir kaç 128 GB vardı, tekrar kampanya yaparlarmı bilmiyorum ama ben bekliyorum.
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Huzur_02 7 yıl
baba_mustafa
SanDisk Extreme SSD 480 GB SATA 6.0 geçen hafta 375 dolardı, GB başı 0.78 $.Crucial 512 GB uzun zamandır 399$. 1 $ın altını göreli çok oldu, 128GB sata3 SSD ler 89$ a satılıyor, 256 GB ler 189$.

kardeş bi ssd almayı düşünüyorum 128 GB. olanı nerede bulabilirim
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hayyam_karadenizli 7 yıl
2 TB HDD'lerde Seagate Barracuda'dan daha ucuzu yok mu ya? Sel bahanesinden önce 1.5 TB olanı 135 liraya almıştım. 2 TB 250lira halen.
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Pardus Linux 7 yıl
Biraz daha ucuzlasalarda bizde faydalansak ama nolursa olsun sonraki sistemime SSD'de dahil edeceğim...
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1963bursa 7 yıl
2 TB Seagate Barracuda burada 118$+KDV, 2 kere kdv eklenmiş gibi görünebilir ama eski fiyattan gelenler bitmediği için böyle, 250 lira civarına satılıyor.
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hacı.basat 7 yıl
Bu yaz dizüstü alırken 256 GB SSD'li almak avantajlı olabilir.
HDD'lerin fiyatları yurtdışında fena değil, 2 TB Seagate ST2000DM001 Barracuda 7200RPM SATA 6 GB/s NCQ 64 MB Cache 3.5 bu modeli 99 dolara bulabiliyorlar ama Türkiye'de kaça satıldığını bilmiyorum.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Orijinalden alıntı: paradoks!
gb başına 1 dolar :) şu ssdler bir ucuzlamadı arkadaş...hdd ne durumda fiyatlar normale döndü mü acaba bir ara herkes yaza kadar dayanacağız almayacağız diyordu ama :)

Tespit yanlış, fiyatlar baz aldığınız haberdekinden epey aşağıda ve makul alınabilir bir çok model var, Türkiye'de ise stokların bitmesini beklemelisinizki yeniler yeni fiyattan gelsin.
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