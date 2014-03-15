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Sungale'den istiflenebilir şarj istasyonu

5 yıl
9,5b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sungale'den istiflenebilir şarj istasyonu

Bugün mobil cihazlarımız için gerekli olan enerjiyi dahili bataryalardan temin ediyoruz. Ancak dahili bataryaların yetersiz olduğu durumlarda ise devreye harici batarya çözümleri giriyor. Sunduğu kullanım süresine göre farklı miliamper güçlerinde olan çözümlerden tüketiciler ihtiyaçlarına göre seçim yapabiliyor.

Sungale tarafından geliştirilen Stackable Powerbank ise istiflenebilir bir şarj istasyonu konsepti sunuyor. Normalde 2000mAh gücünde olan Stackable Powerbank oldukça küçük boyutlara sahip. Bu enerji ile yetinmek istemeyenler ise birden fazla istasyonu üstüste istifleyebiliyor.

Böylece kullanıcı 10000mAh gücüne kadar çıkabilen şarj istasyonları elde edebiliyor. Parçalar mıknatıs ile tutturulduğu için kolaylıkla ayrılabiliyor. Tüm yapı tek bir microUSB kablosu ile şarj olabiliyor.  Stackable Powerbank sadece mobil cihazlar değil Chromebook ürünleri için de kullanılabiliyor. Ancak yapı sadece bir USB 2.0 portundan enerji verebiliyor. Birden fazla cihaz için yapıyı ayırmak gerekiyor. Stackable Powerbank henüz satışa sunulmuş değil.  

http://www.androidheadlines.com/2014/03/sungales-stackable-power-bank-best-thing-since-sliced-bread.html Yorum Yaz
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Maybach Music 5 yıl en beğenilen
Çok güzel mantıklı bi cihaz olmuş. Taşımanın sıkıntı olduğu durumlarda bir veya iki tanesini ceplere atar yoluma devam ederim. Türkiyede satışa sunulmaz kesin :(
Çok güzel mantıklı bi cihaz olmuş. Taşımanın sıkıntı olduğu durumlarda bir veya iki tanesini ceplere atar yoluma devam ederim. Türkiyede satışa sunulmaz kesin :...
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DH Misafiri 5 yıl
micro usb 4.0 olmaliydi. o zaman gelecek vaad edip Cok hizli sarj edilebilirdi.
2.0 oldugunda kac saat sarj olacak , beklemek artik bir kayiptir zaman ve para acisindan.
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ouzqan 5 yıl
Helal olsun bize böyle şeyler le gelin . Umarım pahalı olmaz sınıfındaki en iyi durumda.
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fukox 5 yıl
Fiyat uygun olursa getiririm ben bunu kesin
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Peekay 5 yıl
Avrupanın 4 ülkesinde akrabalarım var, getirilmesinde problem yok umarım kullanışlı görüntüde anlatıldığı gibi birşey ile karşılaşırız.
Yukardaki arkadaşın dediği gibi burada satışa kesin sunulmaz.
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multiTYRT 5 yıl
Güzel görünüyor cidden gelecekte disklerin kapasitesi mutlaka artacaktır. Bu arada alakasız olsa bile aklıma HAF Stack geldi
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TheTurkAdam07 5 yıl
Fiyatı ne kadar acaba.Herhangi bir turtdışı sitede bulamadım sadece teknik özellikleri yazıyor.
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caglet 5 yıl
Telefondaki batarya zaten çok luzumsuz yer kapliyor. Dahada buyutmek yerine bu çözum çok iyi
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eairmak22 5 yıl
Böyle çözümlerden para kazanmaya başlarsalar telefonun içindekileri geliştirmezler hiç
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Captain_Ivy 5 yıl eairmak22
eairmak22

Böyle çözümlerden para kazanmaya başlarsalar telefonun içindekileri geliştirmezler hiç

geliştirmiyorlar zaten, geliştireceklerini de sanmam
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furky86 5 yıl
İşte gerçek bir çözüm aracı, evden günübirlik acil mi çıkıyorsun at cebine 1 tane, 5 günlük geziye mi çıkıyorsun at çantana 5 tane :)
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Maybach Music 5 yıl en beğenilen
Çok güzel mantıklı bi cihaz olmuş. Taşımanın sıkıntı olduğu durumlarda bir veya iki tanesini ceplere atar yoluma devam ederim. Türkiyede satışa sunulmaz kesin :(
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