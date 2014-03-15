Sungale'den istiflenebilir şarj istasyonu





Bugün mobil cihazlarımız için gerekli olan enerjiyi dahili bataryalardan temin ediyoruz. Ancak dahili bataryaların yetersiz olduğu durumlarda ise devreye harici batarya çözümleri giriyor. Sunduğu kullanım süresine göre farklı miliamper güçlerinde olan çözümlerden tüketiciler ihtiyaçlarına göre seçim yapabiliyor.





Sungale tarafından geliştirilen Stackable Powerbank ise istiflenebilir bir şarj istasyonu konsepti sunuyor. Normalde 2000mAh gücünde olan Stackable Powerbank oldukça küçük boyutlara sahip. Bu enerji ile yetinmek istemeyenler ise birden fazla istasyonu üstüste istifleyebiliyor.





Böylece kullanıcı 10000mAh gücüne kadar çıkabilen şarj istasyonları elde edebiliyor. Parçalar mıknatıs ile tutturulduğu için kolaylıkla ayrılabiliyor. Tüm yapı tek bir microUSB kablosu ile şarj olabiliyor. Stackable Powerbank sadece mobil cihazlar değil Chromebook ürünleri için de kullanılabiliyor. Ancak yapı sadece bir USB 2.0 portundan enerji verebiliyor. Birden fazla cihaz için yapıyı ayırmak gerekiyor. Stackable Powerbank henüz satışa sunulmuş değil.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/sungales-stackable-power-bank-best-thing-since-sliced-bread.html