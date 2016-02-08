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Super Bowl 50 2016'nın en önemli fragmanları burada

Bütün dünya medyasının adeta kilitlendiği Super Bowl 50 mücadelesindeki en yeni film reklamlarını bir araya getirdik. Filmler ve vizyon tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Super Bowl 50 2016'nın en önemli fragmanları burada


ABD'de yılın en büyük spor müsabakası olarak görülen ve firmaların reklam gösterimi için adeta servet harcadığı Super Bowl, bu yıl da çok önemli tanıtımlara sahne oldu. Ses getiren reklamlar bir yana, önümüzdeki dönemde vizyona girecek iddialı yapımların da kısa fragmanları ekranları süsledi. Etkinlikte gösterilen önemli fragmanları sizler için bir araya getirdik. 

Jason Bourne

İlk üçlemenin ardından beyazperdeye veda eden Jason Bourne, efsaneyi canlandırmak için yeniden geri dönüyor. Serinin dördüncü filminde yer alan Jeremy Renner'in son yapımda da boy göstermesi bekleniyordu ancak Matt Damon anlaşılan tüm ilgiyi kendi üzerinde toplayacak. 26 Temmuz 2016 tarihinde gösterime girmesi beklenen filmde Tommy Lee Jones, Vincent Cassel gibi oyuncular rol alıyor. Henüz senaryosu açıklanmadı. 



Captain America: Civil War

Tony Stark'ın ekibi ile Kaptan Amerika'nın ekibini karşı karşıya getirecek olan Captain America 3: Civil War için yeni bir reklam daha geldi. Yeni detayların ortaya çıktığı reklamda Ant-Man ve Black Phanter artık daha net görülebiliyor. Film 6 Mayıs 2016 tarihinde vizyona girecek.



X-Men: Apocalypse

Dünyanın ilk mutantı kabul edilen El Sabah Nur ya da bilinen adıyla Apocalypse'nin 80'li yıllardaki genç mutantların karşısına çıktığı yapım için yeni bir reklam yayınlandı. Genç Charles Xavier ve ekibi, Apocalypse ile Magneto ekibinin insanlığı yok etmesinin önüne geçmeye çalışacak. Film 19 Mayıs 2016'da vizyona giriyor. 



Gods of Egypt

Gerard Butler'ın yeniden antik çağlara döndüğü Gods of Egypt, eski Mısır'da Tanrıların savaşını anlatıyor. Butler bu yapımda, Mısır'ı yöneten karanlığın Tanrısı Set rolünü oynuyor. Bol görsel efektli film 26 Şubat 2016 tarihinde vizyona girecek. 



Independence Day: Resurgence

İlk Kurtuluş Günü filminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Artık yeni bir uzaylı istilasının zamanı da geldi. Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg, Joey King ve Vivica A. Fox gibi yıldızların rol aldığı film, güçlendirilmiş savunma sistemlerimizle daha şiddetli bir uzaylı istilasına karşı koymamızı anlatıyor. Film 1 Temmuz 2016 tarihinde vizyona girecek.



Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

2014 yılında beyazperdeye geri dönen Ninja Kaplumbağalar, New York sokaklarında maceradan maceraya koşmaya devam ediyor. Bu kez eski dostlar Rocksteady, Bebop ve Crang de en sert halleriyle filmdeki yerini alacak. Güzel Megan Fox'un yanında, Arrow serisinden hatırladığımız Stephen Amell de Casey Johns rolüyle kadroya dahil oluyor. Film 3 Haziran 2016 tarihinde vizyonda olacak. 



The Jungle Book

Kendisini vahşi hayvanların büyüttüğü ormanların çocuğu Mowgli, daha gerçekçi özel efektler ile beyazperdeye dönüyor. Çocuk yıldız Neel Sethi'nin yanında  Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray gibi yıldızları barındıran Orman Çocuğu, 15 Nisan 2016 tarihinde vizyona girecek. 



Hulk ve Ant-Man 

Super Bowl reklamları arasında, süper kahramanların rol aldığı yapımlar da mevcut. Bruce Wayne ve Lex Luthor'lu THY reklamları yanında,  Marvel kahramanları da Coca Cola reklamındaydı. 



Bu arada Super Bowl 50 mücadelesinin Denver Broncos: 24 - Carolina Panthers: 10 şeklinde sona erdiğini hatırlatalım.  

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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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ulas.kndl 3 yıl
Marvel yapmış yine
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AMERICAN 3 yıl
Independence day ve bourne guzel duruyor
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