Super Hero AR, Avengers kahramanlarını cebinize getiriyor

Mobil platformlarda kendini daha sık göstermeye başlayan çizgi roman devlerinden Marvel, merakla beklenen The Avengers filmi öncesinde artırılmış gerçeklikle interaktif olarak kahramanlarla oyun oynayabileceğiniz mobil uygulamasını tanıttı.





Super Hero AR adı verilen uygulama iOS ve Android cihazları için uyumlu. Uygulama Marvel ve Walmart işbirliğiyle geliştirildi. Uygulama içerisinde bir oyun ve bir mağaza içi etkileşim sistemi bulunuyor.





Oyun sayesinde 6 farklı Marvel kahramanı ile kameranızın görüntü alanı içerisinde düşmanlarınızla savaşmanız mümkün. Oyuna ilk olarak Hawkeye ile başlıyorsunuz. Diğer kahramanların açılması için Walmart mağazalarında yerleştirilmiş olan QR kodlarını okutmanız gerekiyor.





Etkileşim sisteminde ise yine QR kodu okuttuğunuz anda ekranınızda tam boy bir Marvel kahramanı beliriyor. İsterseniz beraber fotoğraf çektirebilir isterseniz bu fotoğrafı sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Uygulama bazı bölgelerde henüz erişime açılmadı.





Kampanya kapsamında T-Mobile görevlileri de HTC One serisiyle tanıtım etkinlikleri düzenliyor.





Filmin daha iyi reklamını yapmak amacını güden bu kampanya kapsamında Walmart mağazaları 600'den fazla film bağlantılı ürüne ev sahipliği yapacak.







