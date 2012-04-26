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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Hero AR, Avengers kahramanlarını cebinize getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda kendini daha sık göstermeye başlayan çizgi roman devlerinden Marvel, merakla beklenen The Avengers filmi öncesinde artırılmış gerçeklikle interaktif olarak kahramanlarla oyun oynayabileceğiniz mobil uygulamasını tanıttı.

Super Hero AR adı verilen uygulama iOS ve Android cihazları için uyumlu. Uygulama Marvel ve Walmart işbirliğiyle geliştirildi. Uygulama içerisinde bir oyun ve bir mağaza içi etkileşim sistemi bulunuyor.

Oyun sayesinde 6 farklı Marvel kahramanı ile kameranızın görüntü alanı içerisinde düşmanlarınızla savaşmanız mümkün. Oyuna ilk olarak Hawkeye ile başlıyorsunuz. Diğer kahramanların açılması için Walmart mağazalarında yerleştirilmiş olan QR kodlarını okutmanız gerekiyor.

Etkileşim sisteminde ise yine QR kodu okuttuğunuz anda ekranınızda tam boy bir Marvel kahramanı beliriyor. İsterseniz beraber fotoğraf çektirebilir isterseniz bu fotoğrafı sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Uygulama bazı bölgelerde henüz erişime açılmadı.

Kampanya kapsamında T-Mobile görevlileri de HTC One serisiyle tanıtım etkinlikleri düzenliyor. 

Filmin daha iyi reklamını yapmak amacını güden bu kampanya kapsamında Walmart mağazaları 600'den fazla film bağlantılı ürüne ev sahipliği yapacak.
Super Hero AR, Avengers kahramanlarını cebinize getiriyor
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LegendM 7 yıl en beğenilen
oyunu.biraz inceledim tam bir fiyasko sadece reklam
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attakkann1 7 yıl
türkiyede wallmart yokken nasıl diğer heroları alabilicezki saçma geldi
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E_Aydin35 7 yıl
Bu güzelmiş gerçekden özellkle fotoğraf çekilme bulunduğumuz atmosferi yansıtma, geşlişen teknoloji doğruştusunda bu tür gelişmelerinde olması her yaşdan oyuncuyu sevindiriyor.. Bir müddet sonra bıkmakda ayrı bir konuu.
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luckyblood 7 yıl
deadric
luckybloodApp Storeda Türkiye mağazasında yok sebebiyle indiremedim..
Türkçe kullanımınıza hayran kaldım!

İyi yada kötü bi yorum mu anlıyamadım ama teşekkürler :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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lvthsgm 7 yıl luckyblood
luckyblood

deadric

luckybloodApp Storeda Türkiye mağazasında yok sebebiyle indiremedim..
Türkçe kullanımınıza hayran kaldım!


İyi yada kötü bi yorum mu anlıyamadım ama teşekkürler :D

İroni
Yanıtla +1
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deadric 7 yıl
luckyblood
App Storeda Türkiye mağazasında yok sebebiyle indiremedim..

Türkçe kullanımınıza hayran kaldım!
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luckyblood 7 yıl
App Store'da Türkiye mağazasında yok sebebiyle indiremedim..
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LegendM 7 yıl en beğenilen
oyunu.biraz inceledim tam bir fiyasko sadece reklam
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bkadem 7 yıl
Hulk ezer.
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