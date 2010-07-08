Super Talent, 2000Hz'de çalışan yeni DDR3 belleklerini duyurdu

Son dönemde daha çok SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen Amerikalı bellek üreticisi Super Talent, ürün gamına ikisi modül ve ikisi kit olmak üzere dört yeni DDR3 çözümü ekledi. Tamamında 2000MHz'de çalışan 2GB kapasiteli DDR3 bellek modülünün kullanıldığı yeni çözümlerin Intel X58 ve P55 platformları için hazırlandığı belirtiliyor.

Super Talent'dan yapılan açıklamaya göre yeni bellek seçenekleri ve detayları şu şekilde;

- WP200UB4G9 - 4GB modül | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

- WP200UX8G9 - 8GB kit (4GB x 2) | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

- WB200UB4G9 - 4GB modül | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

- WB200T12G9 - 12GB kit (4GB x 3) | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

Özel soğutucu ile donatılan yeni belleklerin ömür boyu garanti ile geleceğini açıklayan Super Talent, fiyatlar hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunmadı.