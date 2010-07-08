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Super Talent, 2000Hz'de çalışan yeni DDR3 belleklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen Amerikalı bellek üreticisi Super Talent, ürün gamına ikisi modül ve ikisi kit olmak üzere dört yeni DDR3 çözümü ekledi. Tamamında 2000MHz'de çalışan 2GB kapasiteli DDR3 bellek modülünün kullanıldığı yeni çözümlerin Intel X58 ve P55 platformları için hazırlandığı belirtiliyor.

Super Talent'dan yapılan açıklamaya göre yeni bellek seçenekleri ve detayları şu şekilde;

 - WP200UB4G9 - 4GB modül | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

 - WP200UX8G9 - 8GB kit (4GB x 2) | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

 - WB200UB4G9 - 4GB modül | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

 - WB200T12G9 - 12GB kit (4GB x 3) | 2000 MHz | 9-10-9-28 | 1.65V

Özel soğutucu ile donatılan yeni belleklerin ömür boyu garanti ile geleceğini açıklayan Super Talent, fiyatlar hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunmadı.


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toonjai 9 yıl
4x2 GB 2000 mhz ve zamanlamaları bu boyut ve hıza göre çok çok iyi.
piyasada 2x2 GB 1600 mhz belleklerde bile zamanlamalar 9.9.9.24 olduğu düşünüldüğünde aradaki fark daha anlaşılır olmakta...
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Batuist 9 yıl
çeşitlilik iyidir.. fiyatlarıda düşürseler tam olcak...
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mehmetgirgin 9 yıl
corsair daha hızlısını yaptığını sanıyodum
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fenerista 9 yıl
e intel sandy bridge 'de 1333mhz demiş nasıl çalışacak bunlar ?
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Tolgá 9 yıl

fenerista
e intel sandy bridge 'de 1333mhz demiş nasıl çalışacak bunlar ?

1333 üzerinde memory multipilier arttırma veya oc ile kullanılabilir
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