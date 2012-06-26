Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SuperPi 1M performans testinde dünya rekoru Türkiye'den!

6 yıl
3,8b
1
51
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SuperPi 1M performans testinde dünya rekoru Türkiye'den!
Tam Boyutta Gör
Donanım tutkunlarının performans değerlendirmesi için kullandığı popüler ölçüm yazılımlarından SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru Türkiye'den çıktı.
Ülkemizdeki hız aşırtma çalışmalarının aktif katılımcılarından Asus Türkiye teknik sorumlusu Recep Kulan (hey) ve Brandybuck rumuzlu Koray Kuşçu tarafından gerçekleştirilen ekstrem çalışmada dünyada rekoru, Intel'in çapan kilidi açık olarak gelen 22nm Core i7-3770K işlemcisi kullanılarak elde edildi.
Sıvı Azot kullanılarak Asus'un Z77 çipsetli Maximus V Formula anakartı üzerinde yapılan çalışmada, Core i7-3770K'nın 3.5GHz olan standart çalışma hızı 1.856v çekirdek gerilimi için 6946.91MHz'e çıkartıldı. 63x ve 110,3MHz veriyolu hızında gerçekleştirilen çalışma ile SuperPi 1M'de elde edilen yeni rekor, 05.187 msaniye olarak kayıtlara geçti.
İşlemci ve anakartın dışında, dünya rekorunun elde edildiği çalışmada diğer donanımlar olarak Asus'un GeForce GT 440 ekran kartına, G.Skill'in Ripjaws serisi F3 2200C9 bellek kitine ve Corsair'in HX1000 güç kaynağına yer verildiğini görüyoruz.
Elde edilen rekorla ilgili bir de ilginç not var. HWBOT veritabanına göre şu anda, belki de SuperPi 1M testinde ilk defa aynı skoru (05.187 msaniye) üç farklı kullanıcı paylaşıyor. 
SuperPi 1M performans testinde dünya rekoru Türkiye'den!
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Brandybuck 6 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

yarın sıvı oksijen kullananlar olacak
o zaman bu rekorlar, nasılsa 2 ye katlanacak !

Sıvı oksijen bir işe yaramaz , sıvı nitrojen -196 derecedir , bunu geçebilecek tek şey sıvı helyumdur , onunda verimliliği çok kötüdür.
Arkadaşlar bunu basit birşey olarak görmeyin. Bunları yapmak için yıllardır tecrube yapıyoruz. Kullandığımız bakır blok mesela 10. revizyon ve tamamen kendi dizaynımız. Isı tutma kapasitesi ve yalıtım , doğru noktadan ölçüm yapmak vs çok önemli. Yoksa rastgele bakır blok içine nitrojen dökmenin bir anlamı yok. Artı olarak super pi için ciddi derecede tweak bilmek gerekiyor. Çok özel bir işletim sistemi ve bir cok yöntem bilmek gerekiyor. İşlemciyi bu hızlara cıkartıp basınca bu skoru almıyor yani


Artı olarak daha çok soğutmanın çoğu zaman bir anlamı da yok , çünkü işlemcilerin termal cold bugları var. Belirli bir derecenin altında hiç çalışmıyor.
playstyleyarın sıvı oksijen kullananlar olacako zaman bu rekorlar, nasılsa 2 ye katlanacak !Sıvı oksijen bir işe...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sonicman 6 yıl
Tebrikler.Cok sevindim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutx 6 yıl
Vay be tebrik ediyorum
5sn nin altını ne zaman göreceğiz bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabcian 6 yıl
abi dünya rekoru falan diye göbek atmadığınız kalmış süperpi nedir abi milatlık x87 komut setine göre optimize edilmiş gereksiz bir benchmark amd x87 yi yıllar önce deport etti bile intel patent kendinin oldugu için hala kullanıyor neyse siz yine mutlu olun tek istediğimiz bu zaten mutlu insan diğer insanlara rahatsızlık vermiyo en azından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P3rF3cT55 6 yıl
Sen onu git 6.95 e çıkar 7 yapama ben olmamış diyorum ...































şaka şaka başarılarınızın devamını diler rekorunuzu en azından 1 ms geliştirerek. Diğer 2 kişininde önüne geçmenizi temenni ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ridvan1903 6 yıl
Büyük başarı gerçekten ..

Q9400 ile 1M den en iyi 13.650 aldım :) arada az fark var değilmi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 6 yıl
Tebrik ederim gerçekten bu alanda çok emeğiniz var. Karşılığını alabilmeniz sevindirici.

Yeni rekorlar da görmek isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Senkei 6 yıl
helal olsn bi türk olması gurur verici birşey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alikiziltoprak 6 yıl
Adalar işlemcinin hakkını vermişler. Helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 6 yıl
bu tarz bir skorun ispatlanmasi icin video vs gerekmiyor mu? HWBOT bunu nasil onayliyor? Sadece screenshot yeterli mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Yaşasın pirinç tim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 6 yıl
Tebrik ediyorum.
O pirinçleri tekrar kullanıyomusunuz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anthony John Soprano 6 yıl
Tebrikler gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Ohh. Ne güzel valla. Koray gelmiş. Ziver de burda. Skati bizi diskoya götür. :D Hayırlı olsun Koray.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Diablo 6 yıl
Hayırlı uğurlu olsun, 1ms daha erken bitse olmaz mıydı şu test
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rotten81 6 yıl
Canı gönülden tebrik ediyorum Recep :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 6 yıl
Helal olsun, tebrik ederim.Verdiğiniz emeğin karşılığını aldıysanış işiniz bittiğinde yüzünüzde gülümseme var sa ne mutlu size nice rekorlara :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
Bize DH olarak tebrik etmek düşer... ama üç kişiden biri olmak değil tek olarak başta durmak daha güzel olurdu.. umarım o da olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3790 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, asus ve
2 etiket daha rekor test
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel'in "Small Business Advantage" platformu hakkında tüm detaylar 6 yıl Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim