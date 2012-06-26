SuperPi 1M performans testinde dünya rekoru Türkiye'den!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım tutkunlarının performans değerlendirmesi için kullandığı popüler ölçüm yazılımlarından SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru Türkiye'den çıktı.
Ülkemizdeki hız aşırtma çalışmalarının aktif katılımcılarından Asus Türkiye teknik sorumlusu Recep Kulan (hey) ve Brandybuck rumuzlu Koray Kuşçu tarafından gerçekleştirilen ekstrem çalışmada dünyada rekoru, Intel'in çapan kilidi açık olarak gelen 22nm Core i7-3770K işlemcisi kullanılarak elde edildi.
Sıvı Azot kullanılarak Asus'un Z77 çipsetli Maximus V Formula anakartı üzerinde yapılan çalışmada, Core i7-3770K'nın 3.5GHz olan standart çalışma hızı 1.856v çekirdek gerilimi için 6946.91MHz'e çıkartıldı. 63x ve 110,3MHz veriyolu hızında gerçekleştirilen çalışma ile SuperPi 1M'de elde edilen yeni rekor, 05.187 msaniye olarak kayıtlara geçti.
İşlemci ve anakartın dışında, dünya rekorunun elde edildiği çalışmada diğer donanımlar olarak Asus'un GeForce GT 440 ekran kartına, G.Skill'in Ripjaws serisi F3 2200C9 bellek kitine ve Corsair'in HX1000 güç kaynağına yer verildiğini görüyoruz.
Elde edilen rekorla ilgili bir de ilginç not var. HWBOT veritabanına göre şu anda, belki de SuperPi 1M testinde ilk defa aynı skoru (05.187 msaniye) üç farklı kullanıcı paylaşıyor.
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Sıvı oksijen bir işe yaramaz , sıvı nitrojen -196 derecedir , bunu geçebilecek tek şey sıvı helyumdur , onunda verimliliği çok kötüdür. Arkadaşlar bunu basit birşey olarak görmeyin. Bunları yapmak için yıllardır tecrube yapıyoruz. Kullandığımız bakır blok mesela 10. revizyon ve tamamen kendi dizaynımız. Isı tutma kapasitesi ve yalıtım , doğru noktadan ölçüm yapmak vs çok önemli. Yoksa rastgele bakır blok içine nitrojen dökmenin bir anlamı yok. Artı olarak super pi için ciddi derecede tweak bilmek gerekiyor. Çok özel bir işletim sistemi ve bir cok yöntem bilmek gerekiyor. İşlemciyi bu hızlara cıkartıp basınca bu skoru almıyor yani
Artı olarak daha çok soğutmanın çoğu zaman bir anlamı da yok , çünkü işlemcilerin termal cold bugları var. Belirli bir derecenin altında hiç çalışmıyor.