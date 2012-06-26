SuperPi 1M performans testinde dünya rekoru Türkiye'den!

Donanım tutkunlarının performans değerlendirmesi için kullandığı popüler ölçüm yazılımlarından SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru Türkiye'den çıktı.

Ülkemizdeki hız aşırtma çalışmalarının aktif katılımcılarından Asus Türkiye teknik sorumlusu Recep Kulan (hey) ve Brandybuck rumuzlu Koray Kuşçu tarafından gerçekleştirilen ekstrem çalışmada dünyada rekoru, Intel'in çapan kilidi açık olarak gelen 22nm Core i7-3770K işlemcisi kullanılarak elde edildi.

Sıvı Azot kullanılarak Asus'un Z77 çipsetli Maximus V Formula anakartı üzerinde yapılan çalışmada, Core i7-3770K'nın 3.5GHz olan standart çalışma hızı 1.856v çekirdek gerilimi için 6946.91MHz'e çıkartıldı. 63x ve 110,3MHz veriyolu hızında gerçekleştirilen çalışma ile SuperPi 1M'de elde edilen yeni rekor, 05.187 msaniye olarak kayıtlara geçti.

İşlemci ve anakartın dışında, dünya rekorunun elde edildiği çalışmada diğer donanımlar olarak Asus'un GeForce GT 440 ekran kartına, G.Skill'in Ripjaws serisi F3 2200C9 bellek kitine ve Corsair'in HX1000 güç kaynağına yer verildiğini görüyoruz.

Elde edilen rekorla ilgili bir de ilginç not var. HWBOT veritabanına göre şu anda, belki de SuperPi 1M testinde ilk defa aynı skoru (05.187 msaniye) üç farklı kullanıcı paylaşıyor.