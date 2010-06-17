Super Talent, TeraDrive CT serisi yeni SSD modellerini satışa sundu

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, TeraDrive CT serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu. Firmanın, SandForce NAND flash bellek kontrolcülerini kullanarak hazırladığı ikinci SSD ailesi olan TeraDrive CT serisinde, SandForce SF-1222 kontrolcüsüne yer veriliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan yeni sürücler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve hem TRIM hem de "çöp" veri toplama özelliği ile geliyorlar.

60GB, 120GB, 240GB ve 480GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan TeraDrive CT serisi yeni SSD'lerin okuma / yazma hızları ise sırasıyla 285MB/saniye ve 275MB/saniye olarak açıklandı. Hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olarak belirlenen yeni sürücülerin fiyatları 199$'dan başlıyor, 240GB'lık model 669$'a satılıyor.