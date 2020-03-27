Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler

Oyunun en heyecanlı yerinde donan ya da ısındığı için kapanan bir bilgisayar, gamer’ların en büyük kabusudur. Bu üzücü sahneleri yaşamamak için iyi bir bilgisayara sahip olmak şart! Peki, oyun keyfinin yarıda kalmaması için bilgisayar alırken nelere dikkat etmen gerekir? Senin için araştırdık!



Hiçbir şey seni durmamalı Oyunun her etabında eşit güç sarfiyatından söz etmek elbette mümkün değil. Bazı noktalarda daha yüksek güce ihtiyaç duyabilirsin. Yüksek gücü taşıyamayan bir bilgisayar, oyun keyfini yarıda bırakabilir. Bu nedenle dinamik güç özelliğine sahip bir bilgisayar edinmen gerekir. Çünkü dinamik güç özelliği bulunan bir bilgisayar; oyunun o anda ne kadar güç tükettiğine bağlı olarak CPU ve GPU’ların vat miktarını yönetebilir ve FPS’nin en yüksek seviyeye çıkmasını sağlayabilir. Böylelikle oyun performansındaki iyileşmeleri net bir şekilde hissedebilirsin.



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Her zaman seni ileriye taşımalı Grafik yoğunluğu olan oyunlarda donmalar kaçınılmaz olabiliyor. Daha hızlı ve yüksek performanslı bir oyun deneyimi yaşamak için; bol depolama alanı sunan ve 9. nesil Intel® Core™ işlemciye sahip bir bilgisayarı tercih edebilirsin. Böylelikle beklemeden ve asla kesintiye uğramadan oyun keyfinin tadını çıkarabilirsin. Grafik yoğunluğu olan oyunlarda donmalar kaçınılmaz olabiliyor. Daha hızlı ve yüksek performanslı bir oyun deneyimi yaşamak için; bol depolama alanı sunan ve 9. nesil Intel® Core™ işlemciye sahip bir bilgisayarı tercih edebilirsin. Böylelikle beklemeden ve asla kesintiye uğramadan oyun keyfinin tadını çıkarabilirsin.



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Konforunu düşünmeli İyi bir gamer, zaman ve mekan engeline takılmayı asla sevmez. “Çok doğru; ama keyifli bir oyun performansını sadece masaüstü bilgisayarlarda yaşayabiliyorum” diyorsan, önyargılarını kıracak laptopların varlığından bahsetmek isteriz. Son teknoloji ürünü bu laptoplar; masaüstü sınıfı ekran kartı performansları sayesinde sürekli hareket hâlinde olmana ve kendini geliştirmene fırsat verir. Ergonomik yapısı ve kolay taşınabilir olmasıyla da konfor alanını genişletir. İyi bir gamer, zaman ve mekan engeline takılmayı asla sevmez. “Çok doğru; ama keyifli bir oyun performansını sadece masaüstü bilgisayarlarda yaşayabiliyorum” diyorsan, önyargılarını kıracak laptopların varlığından bahsetmek isteriz. Son teknoloji ürünü bu laptoplar; masaüstü sınıfı ekran kartı performansları sayesinde sürekli hareket hâlinde olmana ve kendini geliştirmene fırsat verir. Ergonomik yapısı ve kolay taşınabilir olmasıyla da konfor alanını genişletir.



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Eğlenceni yarı yolda bırakmamalı! Yüksek performansla çalışan bilgisayarların, standart özelliklere sahip bilgisayarlara göre çok daha hızlı ve fazla ısınması gayet normaldir. Ancak bilgisayarın sadece bir bölümü ısınıyor ve ısınmaya bağlı kapanıyorsa o zaman bir sorun var demektir. Oyunun en heyecanlı yerinde bu tatsız durumu yaşamamak için seçeceğin bilgisayarda performans kontrol özelliğinin olmasına dikkat etmeni öneririz. Çünkü bu özellik sayesinde; bilgisayar fanlarının dönüş hızı ısınma ve performans durumuna göre ayarlanır, böylelikle oyun keyfin yarıda kalmaz. Yüksek performansla çalışan bilgisayarların, standart özelliklere sahip bilgisayarlara göre çok daha hızlı ve fazla ısınması gayet normaldir. Ancak bilgisayarın sadece bir bölümü ısınıyor ve ısınmaya bağlı kapanıyorsa o zaman bir sorun var demektir. Oyunun en heyecanlı yerinde bu tatsız durumu yaşamamak için seçeceğin bilgisayarda performans kontrol özelliğinin olmasına dikkat etmeni öneririz. Çünkü bu özellik sayesinde; bilgisayar fanlarının dönüş hızı ısınma ve performans durumuna göre ayarlanır, böylelikle oyun keyfin yarıda kalmaz.



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Gamer’ların favorisi: HP OMEN 15 İnce yapısına karşın gücüyle dikkat çeken OMEN 15, güçten fedakarlık yapmadan portatif bir cihaz arayan ciddi oyuncular için birebir. Masaüstü PC seviyesinde performans sunan OMEN 15 Dizüstü PC ile oyuncular oyunlarını her yerde ve en iyi şekilde oynarken becerilerini de geliştiriyor.

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İnce yapısına karşın gücüyle dikkat çeken OMEN 15, güçten fedakarlık yapmadan portatif bir cihaz arayan ciddi oyuncular için birebir. Masaüstü PC seviyesinde performans sunan OMEN 15 Dizüstü PC ile oyuncular oyunlarını her yerde ve en iyi şekilde oynarken becerilerini de geliştiriyor.

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