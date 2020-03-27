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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler

    Oyunun en heyecanlı yerinde donan ya da ısındığı için kapanan bir bilgisayar, gamer’ların en büyük kabusudur. Bu üzücü sahneleri yaşamamak için iyi bir bilgisayara sahip olmak şart! Peki, oyun keyfini
    2 sa.
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    Cep Telefonları
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    Oyunun en heyecanlı yerinde donan ya da ısındığı için kapanan bir bilgisayar, gamer’ların en büyük kabusudur. Bu üzücü sahneleri yaşamamak için iyi bir bilgisayara sahip olmak şart! Peki, oyun keyfinin yarıda kalmaması için bilgisayar alırken nelere dikkat etmen gerekir? Senin için araştırdık!

    Hiçbir şey seni durmamalı

    Oyunun her etabında eşit güç sarfiyatından söz etmek elbette mümkün değil. Bazı noktalarda daha yüksek güce ihtiyaç duyabilirsin. Yüksek gücü taşıyamayan bir bilgisayar, oyun keyfini yarıda bırakabilir. Bu nedenle dinamik güç özelliğine sahip bir bilgisayar edinmen gerekir. Çünkü dinamik güç özelliği bulunan bir bilgisayar; oyunun o anda ne kadar güç tükettiğine bağlı olarak CPU ve GPU’ların vat miktarını yönetebilir ve FPS’nin en yüksek seviyeye çıkmasını sağlayabilir. Böylelikle oyun performansındaki iyileşmeleri net bir şekilde hissedebilirsin.

    Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler
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    Her zaman seni ileriye taşımalı

    Grafik yoğunluğu olan oyunlarda donmalar kaçınılmaz olabiliyor. Daha hızlı ve yüksek performanslı bir oyun deneyimi yaşamak için; bol depolama alanı sunan ve 9. nesil Intel® Core™ işlemciye sahip bir bilgisayarı tercih edebilirsin. Böylelikle beklemeden ve asla kesintiye uğramadan oyun keyfinin tadını çıkarabilirsin. 

    Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler
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    Konforunu düşünmeli

    İyi bir gamer, zaman ve mekan engeline takılmayı asla sevmez. “Çok doğru; ama keyifli bir oyun performansını sadece masaüstü bilgisayarlarda yaşayabiliyorum” diyorsan, önyargılarını kıracak laptopların varlığından bahsetmek isteriz. Son teknoloji ürünü bu laptoplar; masaüstü sınıfı ekran kartı performansları sayesinde sürekli hareket hâlinde olmana ve kendini geliştirmene fırsat verir. Ergonomik yapısı ve kolay taşınabilir olmasıyla da konfor alanını genişletir.

    Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler
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    Eğlenceni yarı yolda bırakmamalı!

    Yüksek performansla çalışan bilgisayarların, standart özelliklere sahip bilgisayarlara göre çok daha hızlı ve fazla ısınması gayet normaldir. Ancak bilgisayarın sadece bir bölümü ısınıyor ve ısınmaya bağlı kapanıyorsa o zaman bir sorun var demektir. Oyunun en heyecanlı yerinde bu tatsız durumu yaşamamak için seçeceğin bilgisayarda performans kontrol özelliğinin olmasına dikkat etmeni öneririz. Çünkü bu özellik sayesinde; bilgisayar fanlarının dönüş hızı ısınma ve performans durumuna göre ayarlanır, böylelikle oyun keyfin yarıda kalmaz.

    Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler
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    Gamer’ların favorisi: HP OMEN 15

    İnce yapısına karşın gücüyle dikkat çeken OMEN 15, güçten fedakarlık yapmadan portatif bir cihaz arayan ciddi oyuncular için birebir. Masaüstü PC seviyesinde performans sunan OMEN 15 Dizüstü PC ile oyuncular oyunlarını her yerde ve en iyi şekilde oynarken becerilerini de geliştiriyor.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 8 dk.
    Bu isleri ilk ve koklu eski firma markasi DELL ALIENWARE bu isin piridir ...

    ( advertorial ) degildir .

    Zorla guzellik te olmaz ...
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    skywalker06 (Deniz ) 1 sa.
    Hayatta bilgisayar alınmayacak tek marka Hp zamanında ağzımız yandı bidaha bedava verseler gidip almam. Ayrıca ilk 1000 serisi laptoplara geldiğinde fiyat olarak çok bi uçurum yoktu. O zaman aldım hala kullanıyorum. Ama şuan laptop fiyatlarını gördükten sonra gidip kasa toplamak daha mantıklı. 3 senedir kullandığım laptopun ikinci eli benim aldığım sıfır fiyatıyla aynı.
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    wolferto (mehmet öz) 1 sa.
    olay reklam arkadaslar hicbir laptop monitorunu klavyeni mouseunu takmadan konforlu oynanamaz e neyini tasican bunun :) neden masaustu reklami yok zaten masaustuler toplanabilir ve kendini satiyor reklama ihtiyaci yok zamaninda gtx 1000 serisi ciktiginda masaustu ile dizistundeki fiyat konusundaki ucurum kaldirim kadar olmustu ama simdi intel islemcilerin fiyatlandirmasi ile tekrar ucuruma döndü almayin aldirmayin
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. monacomen
    Acaba oyun değilde tasarımcı ve 3d modelleme gibi işler için nasıl bir bilgisayar toplarsınız?Evet.Toplayacagınız pc zaten oyyn bilgisayarıyla aynı olacak çünkü grafik ve işlemci gerektiren bir iş yapıyorsunuz hatta oyundan bile bir üst seviye diyebiliriz böyle işler için.Merak ediyorum insanlara oyun bilgisayarı denince sadece oyun oynanacagı anlamına mı geliyor sizin için.
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    burakdc 2 sa.
    Kizlara telefon satmak derken Bizim is yerinde bir kiza ayfonun bataryasi yok oyle androidli telefonlar gibi bataryasi bozuldu derdi olnadan yillarca sorunsuz kullanirsin diye satmislar. Gercegi benden ogrenince hayalleri yikildi kizcagizin
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    glikoz surubu (Kutay ) 2 sa.
    Başlığa bak bir de içeriğe bak. Grafik yoğunluğundan bahsedip ardından işlemciden felan bahsetmişsiniz. Dam üstünde saksağan rehberi.
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    CVenturas (Berkcan Gül) 2 sa.
    Şu reklamları neden ısrarla bu kadar itici hazırlıyorsunuz? Samimi değil işte salak mıyız biz? Hele o ilk paragraf yok mu zırvalamakta zirveye çıkmışsınız.



    Onedio yazısı gibi reklam mı yazılır.. De ki kardeş ben bilgisayar yaptım soğutmasınıda şöyle yaptım yükteki sıcaklıkları da bu şu macunu kullandım uzun süre kurumaz falan filan. İşte bileğine sıcaklık gelmez çünkü soğutucu şöyle fan yapraklarını kendime özel tasarladım vırt zırt mantıklı ve teknik anlat gerçekten aklımızda bir şeyler kalsın.



    Kızlara telefon satmıyorsunuz müşteri profilinizi iyi analiz edin!



    Ayrıca adam gibi AMDli çift kanal bellekli model getirin başlatmayın 9. Nesil inteline de danteline de. Bu forum şu zamanda inteli yemez kakalamayın. Devir değişti artık o eski alışkanlıkları bırakın.



    Oh be rahatladım.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    Mobil kalorifer üreticisi HP mi diyor bunu :D
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    eas722 2 sa.
    Oyun bilgisayarlarının taşınabilir olması yavrularımız anneannesinin evine gittiğinde oynayabilsin diye mi? Profesyoneldir bişeydir o zaman kur masaüstünü! Olay nedir gençler beni aydınlatın lütfen.
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    monacomen 2 sa.
    Önceliğiniz eğer bu işten para kazanmıyorsanız youtuber veya oyun yapımcısı değilseniz para kazanabileceğiniz bilgisayara para yatırın. Eğlenmek için oyun bilgisayarı almak sadece zenginlere mahsustur. Bir oyun oynamak için 15.000 lira vermek saflıktır bağımlılıktır. İyi bilgisayar alın onun ile bir çok işi yapar üzerinden para kazanırsınız kazandığınız para ile de oyun oynarsınız bedavaya gelir.
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    770 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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