TESS Uzay Teleskobu, kuyruklu yıldızın hareketini görüntüledi

NASA'nın yeni nesil gezegen avcıcı TESS, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bilimsel görevine start vermişti. Ancak NASA, gezegen avına başlamadan hemen önce dev teleskop üzerinde bazı testler gerçekleştirmiş. Aşağıda görmüş olduğunuz görüntü işte bu testlerden birisine ait.

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"NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı"

Binlerce yeni gezegen keşfedecek

Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek. NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyeceğini binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedeceğini söylüyor.

https://www.space.com/41392-tess-exoplanet-hunter-spots-comet.html

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