TESS Uzay Teleskobu, kuyruklu yıldızın hareketini görüntüledi

NASA'nın yeni nesil gezegen avcıcı TESS, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bilimsel görevine start vermişti. Ancak NASA, gezegen avına başlamadan hemen önce dev teleskop üzerinde bazı testler gerçekleştirmiş. Aşağıda görmüş olduğunuz görüntü işte bu testlerden birisine ait.
TESS'in yakaladığı bu videoda C/2018 N1 isimli bir kuyruklu yıldızın 17 saatlik hareketini görüyoruz. Teleskobun görüş alanına sağ taraftan giren C/2018 N1, büyük parlak bir nokta gibi görülüyor. Videoda kuyruklu yıldızın hareketiyle ilgili bazı detaylara yer veren NASA, güneş rüzgarları nedeniyle gaz ve su buharından oluşan kuyruk kısmının sürekli olarak yön değiştirdiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı"
TESS'in C/2018 N1'i görüntülemesinin nedeni ise NASA'nın teleskobun bir gök cisminin hareketini stabil ve periyodik bir şekilde takip edebilme yeteneğini test etmek istemesiymiş. TESS binlerce yıldızı ve etrafındaki gezegenlerin hareketlerini uzun süre inceleyeceği için NASA bu testin çok önemli olduğunu söylüyor.
C/2018 N1, NASA'nın NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) isimli uydusuyla 29 Haziran'da keşfedilmiş. Videodaki görüntüler ise 25 Temmuz'a ait. NASA, kuyruklu yıldızın şu sıralar Dünya'dan yaklaşık 48 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğunu söylüyor.
Binlerce yeni gezegen keşfedecek
Geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılan TESS, artık görev süresinin sonuna gelen Kepler'in yerini alması için geliştirilmişti. Tam 200 milyon dolarlık maliyete sahip olan teleskop, Kepler ile benzer çalışma prensiblerine sahip. Ancak TESS, binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri avlayan Kepler'den farklı olarak Güneş Sistemine daha yakın konumlardaki gezegenleri hedef alacak.
Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek. NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyeceğini binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedeceğini söylüyor.
https://www.space.com/41392-tess-exoplanet-hunter-spots-comet.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle