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TMS'den 900GB kapasiteli ve PCIe x8 tabanlı yeni SSD sürücüsü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
1
25
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kurumlara özel depolama sistemleri geliştiren Texas Memory Systems firması, performans değerleriyle öne çıkan yeni bir SSD sürücüsü  hazırladı. RamSan-70 adı verilen sürücü, tasarım olarak ekran kartlarını anıdırıyor ve PCIe arabirimini kullanıyor. 900GB depolama kapasitesi sunan sürücü, Toshiba tarafından 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC tipi yüksek performanslı NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor. Üzerinde PowerPC tabanlı 7 serisi iki kontrol yongası bulunan sürücü, PCIe x8 arabirimi üzerinde çalışıyor.

Açıklanan bilgilere göre, 2GB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayan ve 330,000 IOPS rastgele okuma performansı ile 160,000 IOPS rastgele yazma performansları sunabilen sürücü, hem yüksek kapasitesi hem de performans değerlerinden anlaşılabileceği üzere son kullanıcılardan ziyade kurumları hedef alıyor. Üretici firma Texas Memory Systems'dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunulması beklenen 900GB kapasiteli RamSan-70 için şimdiye kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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alpa07 8 yıl
ben alacam
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SpawnOnur 8 yıl
Boyle urunlerin cıkması normal kullanıcılar icin iyi olcak.En azından gunumuzdeki 60 120 gb sata urunlerin fiyatları dusecek ve artık ssd kullanabilecegiz.
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mugurgok 8 yıl
mugurgok
PCIe x8, sata3ten daha mı hızlı bir arabirimdir yoksa tamtersi mi acaba?

Sata daha hızlı olsa idi ekran kartları satadan bağlanırdı, işte benimkisi de soru akşam akşam...
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VideOyun 8 yıl
Millet geleceğin hddleri diyorda galiba bizim nesil kullanmayacak bunları.Yeni teknolojilerin fiyatları düşer yangınlaşır ama bunların fiyatları her yıl artıyor.
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mugurgok 8 yıl
PCIe x8, sata3'ten daha mı hızlı bir arabirimdir yoksa tamtersi mi acaba?
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Bugrahan21 8 yıl
NAND Flash bellek yongalarının üretim teknolojisindeki gelişmeye palalel olarak üretim maliyeti de düşecektir. Öngörü olarak diyebilirim ki ssdler herkesimden insana ulaşacak.
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quexstre48 8 yıl
900GB kapasiteli RamSan-70 için şimdiye kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor

Ne fiyat mı?? Kaç kaç kaç... :D
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: Ahm3tt
ayrıca newegg.com/... neden 4000$ 1.4 gb okuma yazma hızı

Yemin ediyorum ben de gittim Newegg'den yukarıdaki linkin aynısını buldum açtım yan sayfaya, ekleyip "Gidip elde kalmış ürünü bulmuşun. Onun yarı fiyatına aynı hızda olup 1Tb olanı var" diyecektim ki sen demişsin.
Ağzına sağlık...
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tembeler 8 yıl
Ben 5 yılı biryerimden sallayarak yazmadım. Haksız yorumlar yapılmış.

yarı iletken teknolojisinin yarın neler getireceğini bilemezsiniz arkadaşlar ve yarın öbürgün ne tür bir teknolojiyle karşılaşacağımızıda bilemezsiniz.

Dolayısıyla şuanda üretim süreci sıkıntılı ve maliyeti yüksek ayrıca ilk! olduğu için bu ürünler bukadar pahalı 5 yıl içerisinde (bugün ben 120 gb ssd almayı düşünebiliyorsam çok rahat) mekanik-manyetik hdd olayı tamamen kalkarak her eve bunlardan birtane girebilir bile hiçbirşeyin garantisi yok o yüzden gereksiz yorumlardan kaçınalım lütfen.
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D-KaoSee 8 yıl

OverClocKing

Ahm3tt
ayrıca newegg.com/... neden 4000$ 1.4 gb okuma yazma hızı

Yemin ediyorum ben de gittim Newegg'den yukarıdaki linkin aynısını buldum açtım yan sayfaya, ekleyip "Gidip elde kalmış ürünü bulmuşun. Onun yarı fiyatına aynı hızda olup 1Tb olanı var" diyecektim ki sen demişsin.
Ağzına sağlık...

4000$


aman abi parası olana yakın bana uzak dursun
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ozican0148 8 yıl
ya bişeyden haberiniz yok anca konusun.
al bu linki incele ondan sonra bı konus bakıyım. newegg.com/...
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Ahm3tt 8 yıl
ozican0148

ya bişeyden haberiniz yok anca konusun.
al bu linki incele ondan sonra bı konus bakıyım.
newegg.com/...



daha 15 sene evvel satılan pc parasına bakın bir de şimdikilerin fiyatına

teknolojinin gelişme hızı vs hesaba katarsak

bill gates in gafına sizde düşeceksiniz

"640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır" (Bill Gates)

şu alet şuan 15.000 $

3 sene sonra tekrar forum da görüşmek üzere

geleceğin HDD leri bunlar

bu mantıkta çalışacak

ama katedilen 15 sene içerisinde bu 3 sene olmaz belki 1 sene olur

ama bu kadar sallamaya gerek yok

15.000 dolar

yok 50 bin

ayrıca

newegg.com/...

neden 4000$ 1.4 gb okuma yazma hızı
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Ahm3tt 8 yıl
saçma yorumlar yapmayın
bir araba üretmekten daha komplex bir kart mı?
parça fiyatı mı nedir pahalı olan?
tamamen altından yapsan o zamazingo
15.000$ etmeez
yok banka için diye sallayanlar
yok her şeyi kendinize yontmayın diyenler
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