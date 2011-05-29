TMS'den 900GB kapasiteli ve PCIe x8 tabanlı yeni SSD sürücüsü

Kurumlara özel depolama sistemleri geliştiren Texas Memory Systems firması, performans değerleriyle öne çıkan yeni bir SSD sürücüsü hazırladı. RamSan-70 adı verilen sürücü, tasarım olarak ekran kartlarını anıdırıyor ve PCIe arabirimini kullanıyor. 900GB depolama kapasitesi sunan sürücü, Toshiba tarafından 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC tipi yüksek performanslı NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor. Üzerinde PowerPC tabanlı 7 serisi iki kontrol yongası bulunan sürücü, PCIe x8 arabirimi üzerinde çalışıyor.
Açıklanan bilgilere göre, 2GB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayan ve 330,000 IOPS rastgele okuma performansı ile 160,000 IOPS rastgele yazma performansları sunabilen sürücü, hem yüksek kapasitesi hem de performans değerlerinden anlaşılabileceği üzere son kullanıcılardan ziyade kurumları hedef alıyor. Üretici firma Texas Memory Systems'dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunulması beklenen 900GB kapasiteli RamSan-70 için şimdiye kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Sata daha hızlı olsa idi ekran kartları satadan bağlanırdı, işte benimkisi de soru akşam akşam...
Ne fiyat mı?? Kaç kaç kaç... :D
Yemin ediyorum ben de gittim Newegg'den yukarıdaki linkin aynısını buldum açtım yan sayfaya, ekleyip "Gidip elde kalmış ürünü bulmuşun. Onun yarı fiyatına aynı hızda olup 1Tb olanı var" diyecektim ki sen demişsin.
Ağzına sağlık...
yarı iletken teknolojisinin yarın neler getireceğini bilemezsiniz arkadaşlar ve yarın öbürgün ne tür bir teknolojiyle karşılaşacağımızıda bilemezsiniz.
Dolayısıyla şuanda üretim süreci sıkıntılı ve maliyeti yüksek ayrıca ilk! olduğu için bu ürünler bukadar pahalı 5 yıl içerisinde (bugün ben 120 gb ssd almayı düşünebiliyorsam çok rahat) mekanik-manyetik hdd olayı tamamen kalkarak her eve bunlardan birtane girebilir bile hiçbirşeyin garantisi yok o yüzden gereksiz yorumlardan kaçınalım lütfen.
aman abi parası olana yakın bana uzak dursun
al bu linki incele ondan sonra bı konus bakıyım. newegg.com/...
daha 15 sene evvel satılan pc parasına bakın bir de şimdikilerin fiyatına
teknolojinin gelişme hızı vs hesaba katarsak
bill gates in gafına sizde düşeceksiniz
"640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır" (Bill Gates)
şu alet şuan 15.000 $
3 sene sonra tekrar forum da görüşmek üzere
geleceğin HDD leri bunlar
bu mantıkta çalışacak
ama katedilen 15 sene içerisinde bu 3 sene olmaz belki 1 sene olur
ama bu kadar sallamaya gerek yok
15.000 dolar
yok 50 bin
ayrıca
newegg.com/...
neden 4000$ 1.4 gb okuma yazma hızı
bir araba üretmekten daha komplex bir kart mı?
parça fiyatı mı nedir pahalı olan?
tamamen altından yapsan o zamazingo
15.000$ etmeez
yok banka için diye sallayanlar
yok her şeyi kendinize yontmayın diyenler