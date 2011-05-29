TMS'den 900GB kapasiteli ve PCIe x8 tabanlı yeni SSD sürücüsü

Kurumlara özel depolama sistemleri geliştiren Texas Memory Systems firması, performans değerleriyle öne çıkan yeni bir SSD sürücüsü hazırladı. RamSan-70 adı verilen sürücü, tasarım olarak ekran kartlarını anıdırıyor ve PCIe arabirimini kullanıyor. 900GB depolama kapasitesi sunan sürücü, Toshiba tarafından 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC tipi yüksek performanslı NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor. Üzerinde PowerPC tabanlı 7 serisi iki kontrol yongası bulunan sürücü, PCIe x8 arabirimi üzerinde çalışıyor.

Açıklanan bilgilere göre, 2GB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayan ve 330,000 IOPS rastgele okuma performansı ile 160,000 IOPS rastgele yazma performansları sunabilen sürücü, hem yüksek kapasitesi hem de performans değerlerinden anlaşılabileceği üzere son kullanıcılardan ziyade kurumları hedef alıyor. Üretici firma Texas Memory Systems'dan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunulması beklenen 900GB kapasiteli RamSan-70 için şimdiye kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.