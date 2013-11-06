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T-Mobile: Bir önceki çeyrekte sattığımız tabletlerden daha fazla sayıda iPad Air sattık

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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T-Mobile: Bir önceki çeyrekte sattığımız tabletlerden daha fazla sayıda iPad Air sattık
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1 Kasım'da satışa sunulan iPad Air'ın satış performansıyla ilgili AT&T'den sonra ABD'nin bir diğer servis sağlayıcılarından olan T-Mobile'dan açıklama geldi.

iPad Air satışı hakkında AllThingsD'ye konuşan T-Mobile CEO'su John Legere, iPad Air ile sadece bir günde, bir önceki çeyrekte sattıkları tüm tabletlerden daha fazla satış sayısına ulaştıklarını söyledi. John Legere, spesifik olarak herhangi bir satış sayısı ise vermedi.

Hatırlanacağı gibi AT&T de 1-3 Kasım tarihleri arasında aktifleştirilen iPad Air sayısının, bir önceki yılın modeli olan iPad 4'e göre %200 arttığını açıklayarak, tüketicilerin yeni iPad'e olağanüstü bir ilgi gösterdiklerini dile getirmişti.

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde satışta olan iPad Air'ın bu ay içerisinde Apple ve operatörler aracılığıyla ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.


http://allthingsd.com/20131105/t-mobile-sold-more-tablets-on-ipad-air-launch-day-than-entire-prior-quarter/?mod=atdtweet Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Aslında bu tasarım çizgisine sahip şöyle 5 inç bir iPhone çıksa satışlar ne olur acaba?
1 Yanıt Yanıtla +16
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matmuhendisi 5 yıl
Yanlış anlamayın reklam yapıyorsunuz demiyorum .. Reklam için yapılan haberleri bize haber olarak sunmayın
2 Yanıt Yanıtla +6
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bellair 5 yıl
ipad air bu başarıyı sonuna kadar hak ediyor
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JoeyBane 5 yıl
Bu açıklama ile birlikte satışlar daha da arttı... Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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idris 5 yıl
AT&T ve T-Mobile operatörlerinin Air satışlarının çok olduğu ile ilgili 5-6 haber yaptınız.
Ben şunu merak ediyorum. Verizon ve O2 operatörlerinin Air satışlarının çok olduğu haberlerini bu akşam yada yarın yayınlar mısınız yoksa bir kaç gün daha beklememiz gerekiyor mu?
Teknolojiden çok şu kadar sattı bu kadar sattı haberi var.
Adamlar artık stok durumunu buradan takip etmeye başlamışlardır.
Artık sadece gülüyorum. :))
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matmuhendisi 5 yıl
Yanlış anlamayın reklam yapıyorsunuz demiyorum .. Reklam için yapılan haberleri bize haber olarak sunmayın
2 Yanıt Yanıtla +6
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rorschach_ 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

Yanlış anlamayın reklam yapıyorsunuz demiyorum .. Reklam için yapılan haberleri bize haber olarak sunmayın

reklam değil bu. alete ilginin çok fazla olduğunu anlatan bir haber. shiftdelete de takılabilirsiniz beğenmiyorsanız.
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Jül Sezar 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34
Yanlış anlamayın reklam yapıyorsunuz demiyorum .. Reklam için yapılan haberleri bize haber olarak sunmayın

Bu kasintilar neden apple haberlerinde cikiyor acaba
Apple haberinden cok samsung google haberi var. Diger markalar zaten ya satildi ya batiyor ya geriliyor, Apple iyiye gidince reklam oluyor
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Aslında bu tasarım çizgisine sahip şöyle 5 inç bir iPhone çıksa satışlar ne olur acaba?
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multiTYRT 5 yıl Guest-F8946C419
carnador

Aslında bu tasarım çizgisine sahip şöyle 5 inç bir iPhone çıksa satışlar ne olur acaba?


Valla mükemmelin ötesinde olurdu

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