T-Mobile: Bir önceki çeyrekte sattığımız tabletlerden daha fazla sayıda iPad Air sattık

1 Kasım'da satışa sunulan iPad Air'ın satış performansıyla ilgili AT&T'den sonra ABD'nin bir diğer servis sağlayıcılarından olan T-Mobile'dan açıklama geldi.

iPad Air satışı hakkında AllThingsD'ye konuşan T-Mobile CEO'su John Legere, iPad Air ile sadece bir günde, bir önceki çeyrekte sattıkları tüm tabletlerden daha fazla satış sayısına ulaştıklarını söyledi. John Legere, spesifik olarak herhangi bir satış sayısı ise vermedi.

Hatırlanacağı gibi AT&T de 1-3 Kasım tarihleri arasında aktifleştirilen iPad Air sayısının, bir önceki yılın modeli olan iPad 4'e göre %200 arttığını açıklayarak, tüketicilerin yeni iPad'e olağanüstü bir ilgi gösterdiklerini dile getirmişti.

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde satışta olan iPad Air'ın bu ay içerisinde Apple ve operatörler aracılığıyla ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

http://allthingsd.com/20131105/t-mobile-sold-more-tablets-on-ipad-air-launch-day-than-entire-prior-quarter/?mod=atdtweet