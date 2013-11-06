T-Mobile: Bir önceki çeyrekte sattığımız tabletlerden daha fazla sayıda iPad Air sattık

1 Kasım'da satışa sunulan iPad Air'ın satış performansıyla ilgili AT&T'den sonra ABD'nin bir diğer servis sağlayıcılarından olan T-Mobile'dan açıklama geldi.
iPad Air satışı hakkında AllThingsD'ye konuşan T-Mobile CEO'su John Legere, iPad Air ile sadece bir günde, bir önceki çeyrekte sattıkları tüm tabletlerden daha fazla satış sayısına ulaştıklarını söyledi. John Legere, spesifik olarak herhangi bir satış sayısı ise vermedi.
Hatırlanacağı gibi AT&T de 1-3 Kasım tarihleri arasında aktifleştirilen iPad Air sayısının, bir önceki yılın modeli olan iPad 4'e göre %200 arttığını açıklayarak, tüketicilerin yeni iPad'e olağanüstü bir ilgi gösterdiklerini dile getirmişti.
Şu anda dünyanın birçok ülkesinde satışta olan iPad Air'ın bu ay içerisinde Apple ve operatörler aracılığıyla ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.
http://allthingsd.com/20131105/t-mobile-sold-more-tablets-on-ipad-air-launch-day-than-entire-prior-quarter/?mod=atdtweet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben şunu merak ediyorum. Verizon ve O2 operatörlerinin Air satışlarının çok olduğu haberlerini bu akşam yada yarın yayınlar mısınız yoksa bir kaç gün daha beklememiz gerekiyor mu?
Teknolojiden çok şu kadar sattı bu kadar sattı haberi var.
Adamlar artık stok durumunu buradan takip etmeye başlamışlardır.
Artık sadece gülüyorum. :))
reklam değil bu. alete ilginin çok fazla olduğunu anlatan bir haber. shiftdelete de takılabilirsiniz beğenmiyorsanız.
Bu kasintilar neden apple haberlerinde cikiyor acaba Apple haberinden cok samsung google haberi var. Diger markalar zaten ya satildi ya batiyor ya geriliyor, Apple iyiye gidince reklam oluyor
Valla mükemmelin ötesinde olurdu