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TP-LINK Pazarlama İletişimi Sorumlusu Zeynep Öcal oldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK Pazarlama İletişimi Sorumlusu Zeynep Öcal oldu

2010 yılından bu yana ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren kablosuz ağ pazarının global liderlerinden TP-LINK, Türkiye ofisindeki yapılanmasını sürdürüyor. Son olarak Pazarlama İletişimi Sorumlusu görevine Zeynep Öcal getirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Zeynep Öcal, iş hayatına Unifi Communication'da Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Zorlu Gayrımenkul ve sonrasında uzun yıllar Lenovo'da pazarlama uzmanı olarak görev yaptı ve farklı dallarda ödül alan projelere imza attı.

Pazarlama İletişimi Sorumlusu olarak Zeynep Öcal, TP-LINK Türkiye'nin ülkedeki tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

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wolfhowl 5 yıl en beğenilen
Erdi abi hayırlı olsun.
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Mihrali Bey 5 yıl
Erdi Abi'ye selamlar. :)
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createemir 5 yıl
Hayırlı olsun Erdi Abi. Yengeye selamlar :))
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umut_baris 5 yıl
Fiyatları biraz daha ucuz olsa keşke.
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E_Aydin35 5 yıl
Erdi abiye hayırlı olsun güzel ve başarılı bir gelişme. Artık sık sık TP-LINK ağ cihazları tanıtımları, videoları, röportajları, makaleleri gelir.. :)
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wolfhowl 5 yıl en beğenilen
Erdi abi hayırlı olsun.
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cmengn 5 yıl
Erdi Bey in nisanlisi sanirsam :)
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