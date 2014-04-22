TP-LINK Pazarlama İletişimi Sorumlusu Zeynep Öcal oldu





2010 yılından bu yana ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren kablosuz ağ pazarının global liderlerinden TP-LINK, Türkiye ofisindeki yapılanmasını sürdürüyor. Son olarak Pazarlama İletişimi Sorumlusu görevine Zeynep Öcal getirildi.





İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Zeynep Öcal, iş hayatına Unifi Communication'da Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Zorlu Gayrımenkul ve sonrasında uzun yıllar Lenovo'da pazarlama uzmanı olarak görev yaptı ve farklı dallarda ödül alan projelere imza attı.





Pazarlama İletişimi Sorumlusu olarak Zeynep Öcal, TP-LINK Türkiye'nin ülkedeki tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.