TP-LINK geçen yılı pazarın üzerinde büyüme ile kapattı





Ülkemizde kablosuz ağ ekipmanları ile kısa sürede lider firma haline gelen TP-LINK, müşteriye yaptığı yatırımlar sayesinde 2014 yılını da büyüme ile kapattığını duyurdu.





TP-LINK ilk olarak 2010 yılında ülkemizde resmi ofisini açmasıyla birlikte kablosuz ağ pazarında faaliyete başlamıştı. Aradan geçen 4 yılın sonunda her yıl büyüme elde eden bir şirket haline geldi.





Kablosuz ağ pazarının daralmasına rağmen firma hem dünyada hem de ülkemizde büyümesini sürdürüyor. Firmanın paylaştığı rakamlara göre geçen yıl TP-LINK markalı ürün satışı 1 milyon 300 bin adet oldu. Bu rakam ile birlikte TP-LINK toplam pazarın büyüme oranının da üzerinde bir büyüme oranı elde ederken, pazardaki liderliğini de sürdürdü.





Geçen yıl özellikle müşteri tarafında WiFi Akademi, Kolaykurulum.net, ömür boyu destek garantisi, Anadolu Teknoloji Günleri gibi etkinliklerle tanınırlığını artıran firma bu yıl da daha fazla etkinlik gerçekleştirerek yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.