TP-LINK geçen yılı pazarın üzerinde büyüme ile kapattı

Haber Editörü
Ülkemizde kablosuz ağ ekipmanları ile kısa sürede lider firma haline gelen TP-LINK, müşteriye yaptığı yatırımlar sayesinde 2014 yılını da büyüme ile kapattığını duyurdu.
TP-LINK ilk olarak 2010 yılında ülkemizde resmi ofisini açmasıyla birlikte kablosuz ağ pazarında faaliyete başlamıştı. Aradan geçen 4 yılın sonunda her yıl büyüme elde eden bir şirket haline geldi.
Kablosuz ağ pazarının daralmasına rağmen firma hem dünyada hem de ülkemizde büyümesini sürdürüyor. Firmanın paylaştığı rakamlara göre geçen yıl TP-LINK markalı ürün satışı 1 milyon 300 bin adet oldu. Bu rakam ile birlikte TP-LINK toplam pazarın büyüme oranının da üzerinde bir büyüme oranı elde ederken, pazardaki liderliğini de sürdürdü.
Geçen yıl özellikle müşteri tarafında WiFi Akademi, Kolaykurulum.net, ömür boyu destek garantisi, Anadolu Teknoloji Günleri gibi etkinliklerle tanınırlığını artıran firma bu yıl da daha fazla etkinlik gerçekleştirerek yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.
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DİKKAT TP-LİNK KULLANICILARI BU MODEMLER VİRÜSLÜDÜR.
ÖYLESİNE LANET BİR VİRÜSKİ İNSANI ÇILDIRTTIR. MODEMİN GÜVENLİK AÇINDANIMIR NEDİR BİLMİYORUM AMA SÜREKLİ OLARAK PORNO SİTELERİNE GİRİYOR VE DAHADA KÖTÜSÜ Wİ-Fİ İLE BAĞLANAN NE VARSA TEL. PC. LAPTOP AKIILI TV TABLET BUNLARADA BULAŞIYOR.. MİSAL EVİNİZE MİSAFİR GELDİ AKILLI TEL.DAN Wİ-Fİ ÜZERİNDEN BAĞLANIRSA REZİL OLURSUNUZ DİREK PORNO SİTELERİNE ATIYOR. VE ÇOK DAHA KÖTÜSÜ İSE HİÇ BİR TÜRLÜ ANTİ VİRÜS PROGRAMI YADA BAKIM ONARIM GÜVENLİK PROGRAMLARININ HİÇ BİRİDE BULAMIYOR. Malwarebytes Anti-Malware ve ComboFix programları dahi bulamıyorlar.
virüs bu adultube.su virüsü
ve burdan değişik porno sitelerine atıyor.
hatta 192.168.1.1 yani arayüze bile giremiyorsunuz.ve modemi güncellemek isterseniz bile güncellenmiyor.
ben ise çözümü şu şekilde buldum.
ilk olarak modemi kapatın hatta fişini çekin
bilgisayarı güvenli modda açın
Malwarebytes Anti-Malware ve ComboFix programlarınla tekrardan taratın
ve en önemlisi başlat arama yerine regedit yazın.
klavyeden CTRL-F tuşlarına basın karşınıza - bul - sayfası çıkacaktır.
buraya sizi çıldırtan virüsü yazın yada bunu -- adultube.su -
bulduğu zaman ise o çıkan sekmeyi komple silin.
ve işlem tamam..
ben kendim bu şekilde yani regeditten bir sürü virüsden kurtuldum.
5 yıldan fazladır virüs programıda kullanmıyorum.
yardımcı olduysam ne mutlu bana. hepinize iyi akşamlar.....
Değerli Forum Kullanıcıları
Daha önce yine forumda ki bir konuda yazdığımız konuyu tekrar belirtmek isteriz;
ZTE, TP-LINK, Airties, ZyXEL, NETGEAR, D-LINK, ASUS gibi hepinizin bildiği ağ ekipmanları üreticileri; cihazlarında biri ana biri de kablosuz uygulamalar için 2 chipset kullanırlar. Bu threade konu olan problem hakkında detaylı şekilde bilgi vermemize müsaade ediniz.
Bahsedilen DNS ayarlarının değişmesi ve benzer kapsamda bazı diğer saldırı tipleri 2009 yılı içerisinde ismini lanse etmeyeceğimiz bir Chipset üreticisinin ürettiği bir chipset modelinde açık olarak karşımıza gelmekte. Bu saldırı tipi 2013 yılında keşfedilen CSRF açığı olarak lanse edildi. Bu chipset ile o yıllarda üretim yapmış olan sadece ZTE ve TP-LINK'in değil, aynen bu firmalarda olduğu gibi diğer firmaların bazı modelleri de bu saldırıya karşı aynı zaafı göstermekte.
TP-LINK tarafında belirtilen modeller uzun süredir üretimi yapılmayan ve Türkiye'de şu an satılmayan modeller. Ama yine de farkındayız ki bu cihazlardan özellikle TD-W8101G v2 ve TD-W8901G V3 modelleri çoklu adette Türk pazarında satılmış durumda. Bakanlığın ağ ekipmanları konusunda tayin etmiş olduğu öngörülen kullanım ömrünün de 5 yıl olduğu düşünülürse, son derece eski teknoloji olarak lanse edilebilecek bu üretimi biten cihazlar ile ilgili takdir edersiniz ki üreticiler olarak yavaş davranılmaktadır.
Bu saldırı tipine karşılık maalesef ki öncelikli olarak yeni modellerin tamamında gerekli çalışmalar yapılarak ürün yazılımları güncellenmiştir. Burada belirtilen modellerde ise üretimi durmuş ürünler olduğu bilinmesine rağmen konunun hassasiyetinin farkında olarak bu ürünler ile ilgili de FW çalışmaları yapılmaktadır. 2014 yılının son çeyreğinde konu gündeme geldiğinde bu problem ile ilgili bu modeller için bir çok Beta FW hazırlanmış ve tarafımızdan test edilmiştir. Yakın zamanda son Beta FW'i tarafımızca onaylanmış olup, şu anda genel merkezimizden resmi FW'in release edilmesini beklemekteyiz.
Konuyla ilgili websayfamızdan ilgili ürünün linkindeki Download bölümünü güncellemeler için kontrol edebilir. ürününüzün versiyonu ve seri numarasını ileterek çağrı merkezlerimizden destek alabilirsiniz. Bu problem ile ilgili geçici çözüm olarak an itibarıyla ACL'den uzak erişimin kapatılması ve diğer yöntemler için bizlerden destek alabilirsiniz. Garantisi biten veya bitmeyen bütün ürünlerde ömür boyu en azından çağrı merkezi desteği vermeye devam eden bir firma olarak, bu tip geçmişe dönük problemlerin de takibimizde olduğunu ve hassasiyetle üzerinde çalışıldığını bildirir, saygılarımızı sunarız.
Sadece 100 e yakin 740n ben aldirmisimdir