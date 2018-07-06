TRT izleyicilerinin favorisi Diriliş Ertuğrul ile ilgili bilmeniz gereken şey

TRT 1’in reyting rekorları kıran efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ile ilgili mutlaka bilmeniz gereken, ilginç tarihi gerçekleri merak ediyor musunuz?

Pasin ovasından 400 çadırla başlayan yolculuk

Ertuğrul bey, babasını kaybettikten sonra kardeşi ile birlikte, Pasin yöresinden Batıya doğru yola çıkmıştır. Kardeşleri ile arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından, yanına katılan ve ona inanan Kayı boyu Türkleri ile ilerleyen Ertuğrul bey, Pasin’den batıya doğru hareket etmeye başlamıştır. Bu sadece Ertuğrul’un yürüyüşü değil, Türk ulusunun yürüyüşü olmuştur.

Ertuğrul beyin diğer kardeşleri: Gündoğdu bey hain miydi?

TRT 1 izleyicilerinin, Diriliş Ertuğrul izlerken fark ettikleri önemli detaylardan birisi, uğruna kanlı savaşlar yaşanabilen iktidar mücadelesi. Bu mücadelede Ertuğrul bey ile öz kardeşleri arasında geçenler de önemli. Önemli karakterlerden biri olan Gündoğdu bey. Gündoğdu bey ile ilgili diziden kaynaklı zaman zaman hain ya da yararsız gibi yorumlar çokça yapıldı. Ancak farklı tarih kaynaklarına bakıldığında, Gündoğdu bey ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ertuğrul beyin babası Süleyman Şah’ın ölümünün ardından, aşiret içerisindeki karar neticesinde yeni reis Ertuğrul seçilmiştir. Bunun ardından, Gündoğdu bey ve diğer kardeşlerinin batıya ilerlemek yerine, geri döndüğü söylenir.

Tarihin gördüğü en cesur savaşçılardan: Turgut Alp

Ertuğrul beyin en yakın silah arkadaşlarından olan Turgut Alp ile ilgili, tarih kaynaklarında yer alan bilgi, Bilecik, İnegöl ve Bursa’nın fethinde ciddi şekilde yardımcı olduğudur. Bu cesaretinden ötürü de İnegöl, dirlik olarak Turgut Alp’e verilmiştir. Turgut Alp’in ölümü Bursa’nın fethinin ardından ilerleyen yaşı olarak belirtilmektedir.



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Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ışık tutan bir yapım olan Diriliş Ertuğrul, Moğollar ile girdiği mücadelenin ardından batıya doğru ilerleyerek, Türkler için yeni bir yurdun kapılarını aralayan Ertuğrul beyin yaşamını konu alıyor. Diriliş Ertuğrul’da, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman beyin babası, Ertuğrul beyin yaşamından enstantaneler anlatılırken, aynı zamanda Türk tarihine ve geleneklerine dair de izler bulmak mümkün. Tarihi diziler içinde, bugüne kadar en beğenilen yapımlar arasında yer alan bu dizi, bu yüzden izlenme rekorları kırmayı başardı. TRT 1 izleyicilerinin yakından bildiği bu hikayeye dair, bilinmeyen ilginç gerçekleri sıraladık.