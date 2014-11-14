TSMC, 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET Plus risk üretimine başladı

Haber Editörü
Mobil cihazlarda kullanılan yongaların daha az yer kaplaması ve daha performanslı olmasının yanında daha az enerji tüketmesi için tasarımcılar ve dökümcüler yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan birisi olan TSMC gelecek yıla dönük önemli bir adım attı.
Geçtiğimiz aylarda ARM ile birlikte 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET teknolojisi ile ilk yongasetini üreten TSMC, şimdi ise FinFET Plus teknolojisinin risk üretimine başladığını duyurdu.
FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası düşük güç seviyelerinin yakalanması oluyor. ARM ile birlikte geliştirilen 16FF yongasetlerinde Cortex-A57 çekirdeği 2.3GHz saat hızına çıkarılmış, Cortex-A53 çekirdeğinin enerji tüketimi ise 75mW gibi çok düşük bir seviyede tutulmuş.
16FF+ olarak adlandırılan bu teknoloji yeni nesil üst seviye mobil ve masaüstü cihazlarda daha iyi performans ve güç optimizasyonu yapılmasını sağlayacak. 16FF+ teknolojisi hali hazırdaki 20nm yongaseti üretimine göre yüzde 40 daha iyi performans, yüzde 50 daha az enerji tüketimi sunuyor.
16FF+ teknolojisi ay sonuna kadar güvenlik testlerine devam edecek. Başarılı olduğu takdirde yaklaşık 60 ortağın yonga tasarımları bu yeni teknoloji ile gelecek yıl sonlarında üretime başlayacak. Eğer üretim verimliliği hızlı bir şekilde yükselirse ilk 16FF+ örneklerini yaz sonunda görme imkanına sahip olacağız.
http://www.digitimes.com/news/a20141112PR203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran çözünürlüğünde sidik yarıştırdıkları için. Adamlar 4.5 inç ekrana 2K koymayı planlıyorlar.
Hadi 5.5 inç ekrana koydun yine fazla ama 4.5 inç ne Allah aşkına yaa.
Sonra: Pil bitiyor, ekran yağ gibi kaymıyor, kaydırırken donmalar oluyor. Android kaka.
Z3 Compact'a baksınlar da 720p ekranda Adreno330 nasıl yağ gibi kayıyor görsünler de ilham alsınlar.
Ayrıca 2016 yılından itibaren Apple sadece AMD kullanacak deniyor. Zaten MacPRO grafik kartı olarak sadece AMM FirePRO kullanmaya başladı.
AMD bilinene göre 2016 yılında yeni bir mimariye geçecek, DDr4 kullanan bu mimarinin adı ZEN. Bu mimari için efsanevi Athlon-Athlon 64 serisini tasarlayan ekip geri toplandı. Jim Keller liderliğindeki bu ekip Raja Koduri ve Mark Papermaster gibi işlemci tasarımında efsane kabul edilen kişilerden oluşuyor.
Keller-Papermaster 1 sene kadar önce Apple çalışanıydı. Tekrar AMD'ye döndüler. Bu da Apple tarafından AMD'ye özel işlemci isteğinde bulunulduğu (söylentiler 2 yıldır filan var) yani PS4-XBOX için üretilen gibi Apple için de özel APU tasarımı yapılacağı yaygın olarak konuşuluyor.
ZEN mimarisi de 16 nm FinFET olacak şu an bilinene göre.
Yani apple amd'yi satın alacak?
DADA kullanılmaz olur mu. Tabi kullanılır...
"DeskTop cihazlarınDA DA kullanılabilir mi acaba ?"