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TSMC gelirlerde gelecek yıl yüzde 15-20 büyüme bekliyor

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil segmentte Qualcomm ve Broadcom, masaüstü segmentte ise AMD gibi çok sayıda firma için yonga üretimi yapan ve dünyanın en büyük dökümlü yonga üreticisi haline gelen Tayvanlı TSMC, gelirlerde de rekor artış bekliyor. 

28nm fabrikasyon sürecine geçtikten sonra üretim sıkıntısı yaşayan ve akıllı telefon pazarında HTC One S ve ASUS Padfone gibi modellerin beklentilerin altında satış yapmasına neden olan TSMC, kısa sürede toparlandı ve şimdi 28nm sürecinde ayda 68000 adet 12 inçlik wafer üretimi yapar hale geldi. Firma üçüncü çeyrekte tüm talepleri de karşıladı. 

Firmanın patronu Morris Chang yaptığı açıklamada, gelecek yıl 9 milyar dolarlık bütçe ayırdıklarını ve yüzde 15-20 gelir artışı beklediklerini ifade etti. 

Firma bu yıl 1.37 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması beklerken, gelecek yıl için tahminler 1.6 milyar dolar şeklinde. 

TSMC, global yarıiletken pazarından daha fazla bir büyüme sergiliyor. Yarıiletken pazarı gelecek yıl yüzde 3 gelir artışı beklerken, entegre devre tasarımı da yüzde 9 gelir artışı bekliyor.

TSMC gelecek yıl da 28nm sürecinde yonga üretimine devam edecek. Gelişmiş üretim süreçleri için ise 20nm yongada sistem ile 10nm FinFET ve 3D entegre devre çalışmaları devam ediyor. 

Firma başarısını, ekipman ve materyal tedarikçileri ile Ar-Ge müşterilerini yeni teknolojiler için biraraya getirdiği Grand Alliance açık kaynak platformuna borçlu. 4. çeyrekte de firma tüm talepleri karşılayacak. 

http://www.digitimes.com/news/a20121216PD201.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Rubisco
Appleın ayda 75 bin wafer startına ihtiyacı var (75.000 wspm). Appleın 28nm TSMC istemesi halinde ne kadar büyük bi sıkıntı yaratabileceği hakkında fikir verir.

Rubisco , Apple zaten o yüzden Samsung'un yaptığı %20 zammı paşa paşa kabul etmek zorunda kaldı ya. Fabrikası falan da olmadığı için TSMC ye gitti. Dışarıya bu kadar bağımlı kalmamak için harita servisini kapatıp rezil olmayı bile bu kadar göze alan bir firmanın bu konuda bu kadar aciz olması, dışarıya bu kadar bağımlı olması çok acayip bir durum.
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Rubisco 6 yıl
Adamların Geliştirme araçlarına (Tool'lara) harcadığı para yıllık 10 milyar $ seviyesinde (çoğu fiziksel olmayan şeyler yani). Bu para, Intel'in üretim teknolojisi için yılda harcadığı paradan çok daha fazla. Bence ilginç yani. Global Founderies 2015'e kadar kar edemeyecek mesela. Apple o kadar ama o kadar burnu havada, o kadar karizma bilmem ne peşinde ki , dünya kadar ama dnya yapabileceği şeyi elinin tersiyle itiyor. Ne halleri varsa görsünler zaten.
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Rubisco 6 yıl
Appleın ayda 75 bin wafer startına ihtiyacı var (75.000 wspm). Apple'ın 28nm TSMC istemesi halinde ne kadar büyük bi sıkıntı yaratabileceği hakkında fikir verir.
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xia1107 6 yıl
up!
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H.E.B Sup 6 yıl
Araştırma-Geliştirmeye 1.6 milyar dolar yatıran bi firma mutlaka kar yapar.Devir 2000 lerden sonra ar-ge devri oldu.Intel ar-ge ile core , windows 7 ve 8 i , apple iphone u, samsung galaxy yi çıkardı.Arge masraflarını çoktan karşıladılar.
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