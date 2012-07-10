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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC'den olumlu veriler; gelirlerde %15,9'luk artış sağlandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sözleşmeli yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, Haziran ayı ekonomik verilerini açıkladı. Buna göre firmanın konsolide geliri aylık bazda %1,6'lık düşüş göstermesine rağmen yıllık bazda %18,4’lük yükseliş ile 1,45 milyar dolar oldu.
Firmanın Haziran ayındaki performansının netleşmesiyle birlikte 2012’nin ikinci çeyrekteki toplam konsolide geliri bir önceki çeyreğe göre %21,4; geçen yılın aynı dönemine göre ise %15,9’luk artış işle 4,3 milyara yükseldi. 
Öte yandan 2012’nin ilk yarısında firmanın toplam konsolide gelirleri ise %8,2’lik büyüme ile 7,84 milyar dolar oldu.


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Mr.Legend 6 yıl
TSMC'nin adını hep verimsizliklerde, sıkıntılarda olduğunu duymuştuk, gelirlerini arttırması iyi olmuş.
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alpa07 6 yıl
Bu günü tarihe geçin.
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