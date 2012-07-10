TSMC'den olumlu veriler; gelirlerde %15,9'luk artış sağlandı

Dünyanın en büyük sözleşmeli yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, Haziran ayı ekonomik verilerini açıkladı. Buna göre firmanın konsolide geliri aylık bazda %1,6'lık düşüş göstermesine rağmen yıllık bazda %18,4’lük yükseliş ile 1,45 milyar dolar oldu.

Firmanın Haziran ayındaki performansının netleşmesiyle birlikte 2012’nin ikinci çeyrekteki toplam konsolide geliri bir önceki çeyreğe göre %21,4; geçen yılın aynı dönemine göre ise %15,9’luk artış işle 4,3 milyara yükseldi.

Öte yandan 2012’nin ilk yarısında firmanın toplam konsolide gelirleri ise %8,2’lik büyüme ile 7,84 milyar dolar oldu.



