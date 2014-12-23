TTNET'in Fiber interneti en hızlı 3G'den 3 kat daha hızlı

TTNET’in fiber interneti en hızlı 3G’den 3 kat hızlı

Kişi başı ortalama veri tüketimi 43 GB’a yükseldi

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Türkiye’nin lider internet şirketi TTNET adına bağımsız araştırma şirketi Electra Telekomünikasyon’un gerçekleştirdiği Hız Ölçüm Araştırmasının sonuçları; TTNET’in hızını bir kez daha ortaya koydu. TTNET, internet bağlantısına yönelik 26 şehirde 37 bin 786 ölçüm ile gerçekleştirilen, Türkiye’de şu ana kadar yapılan en geniş çaplı hız testinin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.Araştırma sonuçlarında; TTNET’in fiber internet hizmeti en hızlı 3G mobil bağlantısından ortalama 3 kat daha hızlı çıktı. Şahan Gökbakar’ın I-Tech, Yasemin Allen’ın da Netta karakterlerini canlandırdığı ‘Hız Katlama Sanatı’ temalı yeni reklam kampanyasında da araştırma sonuçlarına yer verildi. Reklamda, TTNET Fibernet’in mobil operatörler tarafından sunulan 3G internet bağlantı seçeneğinden çok daha yüksek hıza sahip olduğu vurgulanıyor.TTNET adına bağımsız araştırma şirketi Electra Telekomünikasyon ve Müh. Hiz. Ltd. Şti’nin yaptığı Hız Ölçüm Araştırması, TTNET fiber internet hizmetinin mobil operatörler tarafından sunulan 3G mobil internet bağlantı seçeneğinden çok daha hızlı olduğunu bir kez daha gösterdi.Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na göre Türkiye’yi temsil eden 26 şehir ve 605 noktada gerçekleştirilen hız testi kapsamında TTNET fiber internet abonelerinin sahip oldukları bağlantı hızları ile mobil operatörlerin 3G hızları karşılaştırıldı.Toplam 37 bin 786 ölçüm ile şu ana kadar Türkiye’de gerçekleştirilen en geniş çaplı hız testi başından sonuna kadar, uluslararası ETSI standartlarına ve BTK’nın ulusal 3G ölçüm standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi.Test sonuçları; TTNET’in fiber internet bağlantısının tüm mobil operatörlerin sunduğu 3G bağlantılardan çok daha yüksek hız sunduğunu ortaya koydu.TTNET, Türk Telekom’un güçlü fiber optik altyapısı sayesinde, sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye’nin 81 ilinde sunduğu Hiper Hızlı FİBERNET hizmeti ile 3G’den ortalama 3 kat daha yüksek hız sunduğunu ispatladı.TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı N. Mert Başar “İnternette hız yükseldikçe, olanaklar ve kolaylıklar da artıyor. Hiper hızda internetin Türkiye’deki adresi TTNET’tir. Müşterilerimizin Tivibu, TTNET Müzik, Playstore, Vitamin gibi zengin dijital içerik ve servisleri, sunduğumuz hiper hızlı genişbant bağlantısı ile deneyimlemelerini sağlıyoruz. Onların internet kullanımını zenginleştiriyor ve farklılaştırıyoruz. Kısa süre önce Türkiye’yi istatistiki olarak temsil eden 26 şehrin tamamını kapsayan bir hız testi gerçekleştirdik. Şu ana kadar yapılanların en geniş kapsamlısı olan bu testin sonuçları, TTNET FİBERNET’in, en hızlı 3G operatöründen 3 kat daha hızlı bağlantı olanağı sunarak en iyi seçenek olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarını, ‘Hızı Katlama Sanatı’ temalı reklam kampanyamızla da paylaşıyoruz” dedi.TTNET kullanıcılarının 1000 Mbps’e kadar hiper hızlı FİBERNET bağlantıları sayesinde TTNET’in zengin ve yenilikçi dijital servislerini en iyi şekilde deneyimlediklerini belirten Başar, “2013 yılında kişi başı ortalama veri tüketimi 32,4 GB iken bu rakam 2014’ün 3. çeyreğinde 43 GB olarak gerçekleşti” dedi.