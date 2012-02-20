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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tablet pazarının çeyrek bazda %30.6 daralması bekleniyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Sektörün önde gelen araştırma şirketlerinden Digitimes Research'ün son yaptığı çalışmaya göre tablet pazarı, 2012 yılının ilk çeyreğinde %30.6 daralacak.

Yıllık bazda %77,6 büyüme, ancak çeyrek bazda %30.6 daralma ile 1Ç2012'de 14.97 milyon adet tabletin yola çıkacağını belirten araştırma raporuna göre tabletlerin %13.3'ü Texas Instruments imzası taşıyan yongalardan gücünü alacak iken; %26.3'ü ise Android işletim sistemiyle çalışacak.

14.97 milyon tablet siparişi; yaklaşık 11 milyon iPad 2 ve iPad 3, 1.5 milyon Kindle Fire ve 300,000 Nook Tablet'de dahil olmak 3.97 milyon adet diğer tabletleri kapsarken; üretici açısından ise Tayvan'lı firmaların pazarda %90.25'e sahip olduğu belirtilmekle beraber, Tayvanlı üreticiler arasında ise %83 ile Foxconn lider olarak öne çıkıyor.


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E_Aydin35 7 yıl
Bu sayının artması daha çok artmasına neden olu yor herkez bu teknolojiyi kullanmaay başlayınca kullanmayanlarda kullanmaya devam ediyor, bu şekilde çok geniş bir çember oluşturulup habire büyüyor firmalar..Tayvan deyince aklıma genelde acer gelir ancak bu değerlerde öğle değil tabi bu şimdilik hiçbirşey'in ne olacağı bilinmez..
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haymatloshan 7 yıl
Yeni modellerden sonra üretim artacaktır,daha hale hazırda ipad 3 ve Tegra çip setlerine sahip 4 çekirdekli modeller çıkmadı,beklenti bu yönde olunca daralma doğal karşılanmalı kanımca.Transformer Prime çok niyet etmiştim lakin ne desteği verebildiler şu ana kadar ne de aslolan 3G özelliği ilk etapta gelmeyecek dendi bende bekleyenler kervanına katıldım.Eğer Apple yeni nesil tableti ipad 2'nin 2-3 katı performansla gelirse ona yöneleceğim,eğer bekleneni veremezse Windows 8'li tablet bekleyeceğiz artık.
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hacı.basat 7 yıl
2.5" HDD takılması lazım tablete, mevcut modeller SD-XD kartlarla değilde HDD'lerle satılsaydı bir çok insan kapıştıydı, ben de bu HDD'li model bekliyorum.
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escapethelife 7 yıl
altyapı yok altyapı. bi yerden başlamak lazım arkadaşın dediği gibi ufakta olsa. yoksa gelecekte işimiz zor devamlı ithalatla olmaz bu işler.
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saitcam 7 yıl
Üretmek sorun değil ki, hiç bir işadamı tayvan ve çin ile rekabeti düşünmeden
yonga işine girmez hemşerim. Netice de üretim kar için yapılır milli duyguların tatmini ve slogan atmak için değil.
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Rainbow6 7 yıl
belliydi boyle olacagi cok hizli giris yapti tablet pazari ipad den sonra ..... ozellikle 2. Nesil tabletleri olan insanlar yeni cikacak tabletlere pek yoneleceklerini sanmiyorum mesela bende asus tf101 var yeni cikan tf201 i almayi acikcasi dusunmuyorum cunku bu tabletin gucu oldukca yeterli .. mobil cihazlarda oyun meraklilari disinda tabletlerini su an icin insanlarin bi cogu degistirmez ben 4. Nesili bekliycem acikcasi
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sertacarslan 7 yıl
Asıl patlama küresel olarak tabletlerin eğitim alanında geleneksel kitap-defter-kalem yerine kullanılmaya başlamasıyla görülecek ki buna daha birkaç sene vardır sanırım.
Aklı olan gelişmekte olan ülke firmaları (bizdekiler dahil) ufak ufak kendi teknolojilerini geliştirmeye başlasalar çok iyi olur. İlla ki yüksek teknoloji ve deneyimli ar-ge mühendisi gerektiren işlemciler ile başlamak gerekmez, ekran, ram, sensörler, vs. ile de başlanabilir.

Edit : -ki bizde (Allah hainlerden, casuslardan, kem gözlerden korusun) çok parlak mühendisler var, neden işlemci de üretmeyelim...
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