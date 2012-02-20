Tablet pazarının çeyrek bazda %30.6 daralması bekleniyor

Sektörün önde gelen araştırma şirketlerinden Digitimes Research'ün son yaptığı çalışmaya göre tablet pazarı, 2012 yılının ilk çeyreğinde %30.6 daralacak.

Yıllık bazda %77,6 büyüme, ancak çeyrek bazda %30.6 daralma ile 1Ç2012'de 14.97 milyon adet tabletin yola çıkacağını belirten araştırma raporuna göre tabletlerin %13.3'ü Texas Instruments imzası taşıyan yongalardan gücünü alacak iken; %26.3'ü ise Android işletim sistemiyle çalışacak.

14.97 milyon tablet siparişi; yaklaşık 11 milyon iPad 2 ve iPad 3, 1.5 milyon Kindle Fire ve 300,000 Nook Tablet'de dahil olmak 3.97 milyon adet diğer tabletleri kapsarken; üretici açısından ise Tayvan'lı firmaların pazarda %90.25'e sahip olduğu belirtilmekle beraber, Tayvanlı üreticiler arasında ise %83 ile Foxconn lider olarak öne çıkıyor.