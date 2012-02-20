Tablet pazarının çeyrek bazda %30.6 daralması bekleniyor

Sektörün önde gelen araştırma şirketlerinden Digitimes Research'ün son yaptığı çalışmaya göre tablet pazarı, 2012 yılının ilk çeyreğinde %30.6 daralacak.
Yıllık bazda %77,6 büyüme, ancak çeyrek bazda %30.6 daralma ile 1Ç2012'de 14.97 milyon adet tabletin yola çıkacağını belirten araştırma raporuna göre tabletlerin %13.3'ü Texas Instruments imzası taşıyan yongalardan gücünü alacak iken; %26.3'ü ise Android işletim sistemiyle çalışacak.
14.97 milyon tablet siparişi; yaklaşık 11 milyon iPad 2 ve iPad 3, 1.5 milyon Kindle Fire ve 300,000 Nook Tablet'de dahil olmak 3.97 milyon adet diğer tabletleri kapsarken; üretici açısından ise Tayvan'lı firmaların pazarda %90.25'e sahip olduğu belirtilmekle beraber, Tayvanlı üreticiler arasında ise %83 ile Foxconn lider olarak öne çıkıyor.
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yonga işine girmez hemşerim. Netice de üretim kar için yapılır milli duyguların tatmini ve slogan atmak için değil.
Aklı olan gelişmekte olan ülke firmaları (bizdekiler dahil) ufak ufak kendi teknolojilerini geliştirmeye başlasalar çok iyi olur. İlla ki yüksek teknoloji ve deneyimli ar-ge mühendisi gerektiren işlemciler ile başlamak gerekmez, ekran, ram, sensörler, vs. ile de başlanabilir.
Edit : -ki bizde (Allah hainlerden, casuslardan, kem gözlerden korusun) çok parlak mühendisler var, neden işlemci de üretmeyelim...