Tablet satışları yıllık %331 artış gösterdi

Tabletler hiç umulmadık bir şekilde hayatımıza giren ve önemli bir yer edinen cihazlardan. Pek çok başarısız denemenin ardından teknoloji firmalarının umudunu kestiği tablet piyasası Apple’ın iPad’i duyurmasıyla adeta şaha kalktı.





2010 yılında sadece iPad piyasada hüküm sürerken 2010 yılı sonundan itibaren Android tabletler de iddialı olarak piyasaya girdi.





Yıllara göre tablet satışlarındaki artışı analiz eden Strategy Analytics firması muazzam rakamlar ortaya koydu. Firmaya göre tablet satışlarında yıl bazında %331’lik bir artış söz konusu. Firma analizinde 2010 ve 2011 ikinci çeyrek satışlarını karşılaştırdı.





2011 ikinci çeyrekte global tablet satışları 15.1 milyon adede ulaştı. Bunun 9.3 milyonu iPad, 4.6 milyonu Android, 700 bini Microsoft, 500 bini Blackberry ve 100 bini diğer farklı modellerin satışından oluşuyor. Yüzde olarak ise iPad 61.3, Android 30.1, Microsoft 4.6, Blackberry 3.3 ve diğer modeller 0.7 paya sahip.





2010 ikinci çeyrekte ise toplam 3.5 milyon tablet satışı gerçekleşti. Bunun 3.3 milyonu iPad, 100 bini Android ve 100 bini farklı tablet modellerinden oluşuyordu. Yüzde olarak ise iPad 94.3, Android 2.9, diğer modeller 0.1 şeklindeydi.





İki yıl arasında bu kadar fark olmasının sebebi 2011 yılında 2010 yılına oranla kat kat fazla modelin piyasaya sürülmesi. Seçenekler arttıkça kullanıcılar farklı modelleri tercih etti. Raporda tüm işletim sistemleri yüzde olarak artış gösterirken iOS'un düşüş göstermesi aldatıcı olmasın. Apple geçen senekinden daha fazla tablet satışı gerçekleştirdi. Oranlama toplam satışa göre yapıldığı için yüzdesi düşük kalıyor.





2012 yılında Windows 8 işletim sisteminin de rekabete katılmasıyla bu tablonun nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz