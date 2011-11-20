Tagged verilerine göre en çok sosyalleşen ülke Türkiye

Ülkemizde internete erişim imkanları arttıkça Türk kullanıcılar sanal ortamda daha çok ön plana çıkmaya başladı. Facebook benzeri genç kitleyi hedef alan bir sosyal ağ olan Tagged, Kasım ayına ait istatistikleri yayınladı.





Türkiye sosyal ağda en çok sosyalleşen ve partner arayan ülke konumunda. En çok arkadaşlık isteğini ve “Dürtme” benzeri “Göz Kırpma”ları gönderen kullanıcılar Türk erkek kullanıcılar olarak tespit edildi. En çok istek gönderen bayan kullanıcılar ise ABD ve İngiltere bölgesinden.





Türk kullanıcılar Tagged'in istatistik grafiğini devamlı yukarı çekiyor ve kullanıcı başına düşen arkadaş sayısını da artırıyor.

Aktif bir Türk kullanıcı ortalama 173 arkadaş isteği ve 25 Göz Kırpma gönderiyor. Bunun yanında kötüye kullanım veya şikayet konuları arasında Türk kullanıcılara rastlanmıyor. Geçmiş yıllarda Tagged ağında Türk kullanıcılarından kaynaklanan şikayetler zaman zaman gündeme geliyordu.





Türkiye'nin ardından en sosyal ülkeler olarak Mısır, Fransa ve İtalya geliyor. Avrupa'nın aşk ve romantizme olan açık tutumunun bu istatistiklerde etkisi olduğu belirtiliyor.





İşin ilginç kısmı Tagged ağının 2008 yılından bu yana ülkemizde erişime yasaklı olması ve yoğun kullanıcı kitlesinin Türk olması.





Tagged ağı 2004 yılında yayına başladı ve şu anda en büyük ilk 5 sosyal ağ sıralaması içerisinde yer alıyor. Kişiselleştirilebilir profiller ve popüler Zynga oyunları ağın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.