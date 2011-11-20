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Tagged verilerine göre en çok sosyalleşen ülke Türkiye

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde internete erişim imkanları arttıkça Türk kullanıcılar sanal ortamda daha çok ön plana çıkmaya başladı. Facebook benzeri genç kitleyi hedef alan bir sosyal ağ olan Tagged, Kasım ayına ait istatistikleri yayınladı.

Türkiye sosyal ağda en çok sosyalleşen ve partner arayan ülke konumunda. En çok arkadaşlık isteğini ve “Dürtme” benzeri “Göz Kırpma”ları gönderen kullanıcılar Türk erkek kullanıcılar olarak tespit edildi. En çok istek gönderen bayan kullanıcılar ise ABD ve İngiltere bölgesinden. 

Türk kullanıcılar Tagged'in istatistik grafiğini devamlı yukarı çekiyor ve kullanıcı başına düşen arkadaş sayısını da artırıyor. 
Aktif bir Türk kullanıcı ortalama 173 arkadaş isteği ve 25 Göz Kırpma gönderiyor. Bunun yanında kötüye kullanım veya şikayet konuları arasında Türk kullanıcılara rastlanmıyor. Geçmiş yıllarda Tagged ağında Türk kullanıcılarından kaynaklanan şikayetler zaman zaman gündeme geliyordu.

Türkiye'nin ardından en sosyal ülkeler olarak Mısır, Fransa ve İtalya geliyor. Avrupa'nın aşk ve romantizme olan açık tutumunun bu istatistiklerde etkisi olduğu belirtiliyor.

İşin ilginç kısmı Tagged ağının 2008 yılından bu yana ülkemizde erişime yasaklı olması ve yoğun kullanıcı kitlesinin Türk olması. 

Tagged ağı 2004 yılında yayına başladı ve şu anda en büyük ilk 5 sosyal ağ sıralaması içerisinde yer alıyor. Kişiselleştirilebilir profiller ve popüler Zynga oyunları ağın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

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2K 7 yıl en beğenilen
Boş işler ile en çok uğraşan ülke bizim ki demek ki.Fakirlikte üst sıralarda yaşam şartlarında alt sıralardayız ama iş Facebook da göz kırpmaya dürtmeye gelince birinciyiz.
Boş işler ile en çok uğraşan ülke bizim ki demek ki.Fakirlikte üst sıralarda yaşam şartlarında alt sıralardayız ama iş Facebook da göz kırpmaya dürtmeye gelinc...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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2K 7 yıl Farwynd
Pyloge

2K

Boş işler ile en çok uğraşan ülke bizim ki demek ki.Fakirlikte üst sıralarda yaşam şartlarında alt sıralardayız ama iş Facebook da göz kırpmaya dürtmeye gelince birinciyiz.


Tipik Türk. İlla kendi ırkını küçümseyecek.

Irkını küçümseyen yok asıl sen tipik Türk diyerek küçümsüyorsun ama haberin yok.
Pyloge2KBoş işler ile en çok uğraşan ülke bizim ki demek ki.Fakirlikte üst sıralarda yaşam şartlarında alt s...
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teramit 7 yıl
ortalama 172 arkadaşlık isteği ve dürtme ne demek :)
en abazan ülke olarak denmeli.. :)
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mavizaman 7 yıl
tagged facebook gibi sınırlama koymayan bir site, artı çeşit çok:D
bu yüzden bizim millet için ideal sitelerden biri.
sonuç normal.
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MxFxOx 7 yıl
Facebook sosyal ağ sitelerini kullanamamak en iyisi insanlar ilgili bir çok bilgi ve kişisel veride dahil tek bir yerde toplanması sizinle veya başkası ile ilgli verilerin elin adamının dev bilgisayarında olması ne kadar güvenilir bir durum amaç iletişim ise bunun sanal ortamda birçok yolu mevcut.
benim anlamadığım insanlar kendi isteği ile kendini afişe ediyor zorlasan yaptıramazsın p:
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mk2kill 7 yıl
Avrupanın en genc nufusuna sahip Turkiyenin potansiyeli böyle yitip gitti. Birileri bizi coktan "dürttü" haberimiz yok.
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Rainbow6 7 yıl
tamamen habazyanliktan kaynaklanan bi durum yilbasinda meydanlarda milleti durtenler diger zamanlarda da internetten milleti durtuyolar kizlarla tanismak icin kiz profili olusturan man kafalar bile var ... bu arada Tagged ne oluyor acaba ?
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XavierPedro 7 yıl
Yanlış olmuş o; "asosyalleşme"dir aslı onun...
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haymatloshan 7 yıl
Facebook,twitter vs. ağlarla zaman kaybedeceğine,haftada hiç değilse 1 kitap okusalar.Daha bilgili olurlar,rafine bilgiler bir yere kadar.O ne fotoğrafı paylaştı,bu bununla ilişkili,bu bunu beğendi vs vs vs. (Facebook,twitter vb. hiç bir platforma üye değilim.) Teşhircilik gibi geliyor zaten.
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dere.beyi 7 yıl
bu haberde nekadar boş bir millet olduğumuzun kanıtıdır. NEDEN JAPONYA YOK LİSTEDE MESELA DÜNYAYA HÜKMEDEN FİRMALARI DEVLETLERİ OLDUĞU İÇİN OLABİLİR SANIRIM ???

işimiz yok gücümüz yok btün büyük firmalar satıldı yabancılara artık kendimize bile çalışamıyoruz modern köleleriz biz anca nette bizim yaşadığımızdan bile haberleri olmayan markalar için birbirimize söveriz sanki ülkeyi insanların fikirlerini değiştircekmişiz gibi siyaset yaparız ama bunların hiçbiri bi haltada yaramaz bizede neden bu hale geldik diye sormayalım hesap yapmayalım UYANMAYALIM diye böyle hipnoz programlarına yöneltiyorlar işte (facebook,twitter,youtube online porn içerikler vs...)

DAHA NELER SÖLERİMDE BU ERGENEKONCU YOK BİLMEM NE DİYE liseli ERGENLER BAŞIMIZA TOPLANIR şimdilik bukadar yeter :)
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eulogy 7 yıl

Ülkemdeki sosyo-ekonomik yapı gereği doğal bir durum. Bir çok kavramla açıklanabilir...
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sahoron 7 yıl
Ee tabi gençler her dakikalarını facebookta kız aramakla, duvarlarında sözler yazmakla, artist artist resimlerle onlarla bunlarla vakitlerini geçiriyorlar. Facebook ta aktivetelik ve popülerlik onlar için bir saygınlık gibi irtiba. Sorsan adama kralım ben der. Gençlerin kafa hep bu döngüde. Kazanan da facebook. Avrupada facebook gibi siteleri her yaştan insan kullanıyor ama bilincli kullanıyor. Biz 70 milyonluk nufus içinde çogunlugu gençlerden oluşan kitle ile avrupayı, amerikayı solluyoruz. Bi gariblik var gibi geldi bana.
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