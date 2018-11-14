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Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak

Yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki 50 bin taksiciye "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında eğitim verilecek. Eğitime katılmayan ya da sertifika alamayanların araçları trafikten men edilecek.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak
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Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen yeni bir proje ile taksicilere eğitim şartı getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü “Taksi Eğitim Projesi”, İstanbul’daki 50 bin taksiciyi ilgilendiriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Taksi Eğitim Projesi kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar taksicilik yapabilecek. Ancak eğitime katılmayan ya da başarılı olamayanlar çalışma ruhsatı alamayacak. Dolayısıyla yapılan denetimler sonucu araçları trafikten men edilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak” şeklinde konuştu.

İşini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız 

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu ise bazı taksicilerin bu mesleğin adını karaladığını belirtti. Turisti dolandıran, eksik para üstü veren ve tırnakçılık yapanlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksicilerin de rahatsız olduğunu dile getirdi.

Taksicilere hangi konularda eğitim verileceği henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili tüm detayları içeren açıklamanın ilerleyen zamanlarda yapılması bekleniyor.


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deoks 6 ay en beğenilen
"200 lirayı yatırın sertifikayı evinize gönderelim."
Ülkemizde sertifika olayı böyle işliyor maalesef. Kokuşmuşluğu, liyakatsizliği kısaca ahlağı düzeltmeden ne kadar düzenleme yaparsan yap boş.
"200 lirayı yatırın sertifikayı evinize gönderelim."Ülkemizde sertifika olayı böyle işliyor maalesef. Kokuşmuşluğu, liyakatsizliği kısaca ahlağı düzeltmede...
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KendiÇapındaGitarcı 6 ay
He he eğitimmiş.Ehliyeti de alırken sözde eğitim alıyoruz.Sen istediğin kadar eğit adam karaktersizse yine gidip turist dolandırır.Bu ülkenin en büyük eksiklerinden birisi caydırıcı ceza sistemi.
He he eğitimmiş.Ehliyeti de alırken sözde eğitim alıyoruz.Sen istediğin kadar eğit adam karaktersizse yine gidip turist dolandırır.Bu ülkenin en büyük eksikler...
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Lova 6 ay
Eğer bu eğitim de ehliyet verdikleri zamanki gibi bir eğitimse tamamen zaman ve para kaybı. Dolandırıcı olan taksici eğitimle meğitimle düzelmez. Puanlama sistemi getirin. İşini iyi yapamayan ve dolandırıcı olanlar sistemde kaybolup iş yapamasın. Tek çözümü budur.
Eğer bu eğitim de ehliyet verdikleri zamanki gibi bir eğitimse tamamen zaman ve para kaybı. Dolandırıcı olan taksici eğitimle meğitimle düzelmez. Puanlama sist...
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DH Misafiri 6 ay
Parasız mı kaldın Eyüp aksu .birde çok met ettiğiniz Uber lerden de işte bu belgeyi .iyi para valla
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Ohol Oula 6 ay
Yaramamak hiçbir işe. Bunlarla olmaz çözüm. Gerek kalıcı çözüm ama bunu yapmak nasıl
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cmpunk01 6 ay
Yakında kpss zorunluluğuda gelir.Devlet zengin insanlar fakir.Belkide bir ilkiz...
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Rajeesh 6 ay
en az 12 yıl (ilkokokul+lise) eğitim veriyorsun zaten. bunun üzerine hala olmuyorsa demek ki olmuyor işte. liberalleştirin şu sektörü de rahatlasın
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Doanc4n 6 ay
insanlık sertifikası nereden alınıyor?
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Kulak Misafiri 6 ay
Başkan yanlış yapanı harcarız demiş
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Ned_Starkk 6 ay
Kabaca 100 bin taksi olsa, şoförlerle bu rakam 200 bini bulur
200bin*200 tl'den iyi para döner
nokta kadar vatandaşa da bir yararı olmaz.
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Spider_hip 6 ay
Sertifika ile, bilmem kaç sabıkası olmasına rağmen serbest olan, dolandırıcı, gaspçı adam, namuslu normal insana mı dönüşecek? Yoo. Yine bir bakan yeğeni bu işi tekeline alacak, 200tl, 200tl 3 senede bir yenileme zorunluluğu ile para basılacak. Mantık güzel ama bu ülkede işlemiyor. Yahu adam sertifikasız kullansa bile ne ceza veriyorsun ki? Adam 8 gasptan sonra bile serbest dışarıda.
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FK 6 ay
Benim peder psikoteknik aldı hemen parayı basıp peder bey kafadan sıkıntılı ama bunları muayne eden psikiyatrist raporu imzalamış göndermiş parayı bas belgeyi al basit
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vonderplanitz 6 ay
Yeteneksiz fakat hükümet içinde tanıdığı torpili olan kişiler "taksicilere sertifika zorunluluğu getirin biz de sertifika firması açalım" diye bastırıyor. Rant işleri böyledir. Yarın öbürgün fenni muayene gibi her 2 senede bir sertifika yenileme şartı da getirirler, böylelikle rantı garantiye alırlar. Taksicilerin önemli kısmı AKP'li o yüzden onlar bu uygulamaya sevinir o ayrı.
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