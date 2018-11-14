Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak

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Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen yeni bir proje ile taksicilere eğitim şartı getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü “Taksi Eğitim Projesi”, İstanbul’daki 50 bin taksiciyi ilgilendiriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Taksi Eğitim Projesi kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar taksicilik yapabilecek. Ancak eğitime katılmayan ya da başarılı olamayanlar çalışma ruhsatı alamayacak. Dolayısıyla yapılan denetimler sonucu araçları trafikten men edilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak” şeklinde konuştu.

İşini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu ise bazı taksicilerin bu mesleğin adını karaladığını belirtti. Turisti dolandıran, eksik para üstü veren ve tırnakçılık yapanlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksicilerin de rahatsız olduğunu dile getirdi.

Taksicilere hangi konularda eğitim verileceği henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili tüm detayları içeren açıklamanın ilerleyen zamanlarda yapılması bekleniyor.