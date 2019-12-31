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    Taksitli Nakit Avans nedir? Taksitli nakit avans çekme limiti ve hesaplama hakkında merak ettiklerinizi yazımızda okuyabilirsiniz

    Bankalardan acil para sıkıntınız olduğu zaman kredi ve kredi kartı almak isteriz. Ayrıca bankaların bizler için acil sıkıntımızda kullanabileceğimiz nakit avans limitleri vardır. Bu limitler kredi...
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    Bankalardan acil para sıkıntınız olduğu zaman kredi ve kredi kartı almak isteriz. Ayrıca bankaların bizler için acil sıkıntımızda kullanabileceğimiz nakit avans limitleri vardır. Bu limitler kredi kartınıza veya banka hesabınıza tanımlanacaktır. Nakit sıkıntısı olduğu zaman kredi kartınızdaki limit dahilinde nakit avans çekebilir ve sıkıntınızı bu şekilde halledebilirsiniz.
    Nakit avans sadece kredi kartı kullananlar için verilen bir limit değildir. Banka hesabı olan, bankadan maaş alan ve bankadan kredi almış olanlara Kredili Mevduat Hesabı olarak para yüklenir. Bu parayı çekerseniz veya kullanırsanız dilerseniz taksitle geri ödeme yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu işlemlerin nasıl olduğunu ve taksitli nakit avans limitlerinin hangi faiz oranları ile hesaplandığını söylemek isteriz.
    Taksitli Nakit Avans nedir? Taksitli nakit avans çekme limiti ve hesaplama hakkında merak ettiklerinizi yazımızda okuyabilirsiniz
     
     

    Taksitli Nakit Avans Kimlere Verilir?

    Eğer kredi kartınız varsa bu kredi kartının limitine göre size nakit avans limiti oluşturulmaktadır. Eğer kredi kartı kullanmıyorsanız bu sefer banka kartınızda bu limiti alabilirsiniz. Eğer bu limit için başvuru yapmak istiyorsanız öncelikle banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi puanı düşük olan ve kredi sicili kötü olan müşterilerin bu işlemler için onay alması zordur. Eğer banka şartlarına uygun olursanız başvurunuzu kendi banka şubenize yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra TC kimlik numaranızdan değerlendirilip nakit avans limitiniz olumlu olursa hesabınıza tanımlanacaktır.

    Taksitli Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Başvuru yapmak için banka şubelerine gidebilirsiniz. Banka şubelerinden kimliğinizle istediğiniz zaman nakit avans başvurusu yapmanız mümkündür. Ayrıca bankaya gidecek zamanınız yoksa banka dışında başvuru yapacağınız yöntemlerde vardır. Bu yöntemlerin başında internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numarası gelmektedir. Bankanızın bu hizmetlerini kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Bazı bankalarda ise bu taksitli nakit avans limiti mesaj atarak da başvuru yapılıyor. Bu işlemler için ilk olarak nakit avans limiti oluşturacaksınız. Bu oluşan limiti kullandığınız zaman 12 ay vadeye kadar işlem yapılabilmektedir. İstediğiniz vadeye kadar kullanabilirsiniz.

    Taksitli Nakit Avans Nasıl Çekilir?

    Bu işlemleri yapmak için banka ATM’si ve internet bankacılığı sistemini kullanabilirsiniz. Eğer kredi kartınız ile nakit avans çekecekseniz banka ATM’sinden nakit avans çekme işlemleri yapmanız mümkündür. Bu işlemi yapmadan önce ne kadar limitinizin olduğunu ATM üzerinden de öğrenebilirsiniz. Para çekme işlemleri yaptığınızda size banka faiz oranını ve kaç ay vade yapacağını söyleyecektir. Taksitli nakit avans en fazla 12 ve 24 ay arasında faiz oranı uygulanarak verilmektedir.
    Banka kartınızdan nakit avans çekecekseniz, bu işlem size tanımlanan KMH hesabınızdan olacaktır. Yani hesabınıza artı para uygulaması olması gerekiyor. Bunun içinde bankaya başvuru yapmalısınız. Bankaya başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve onay alması durumunda hesabınıza bu işlem limiti tanımlanacaktır. Tanımlanan bu limiti ister taksitli isterseniz de taksitsiz olarak çekebilirsiniz.
    Daha detaylı bilgiye www.kredivepara.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

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