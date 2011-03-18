Tamamı iPad 2 ile çekilen ilk müzik klibi; Need

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sahip olduğu çift kamera ile hem 720p video kaydı yapabilen hem de görüntülü konuşmaya olanak tanıyan iPad 2, ilk defa klip çekiminde kullanıldı. Remedy Films, şarkıcı Eddy'nin Need isimli şarkısına dört adet iPad 2 kullanarak klip çekti. 5 saatte çekilen ve 8 saatte montajlanan klipte, profesyonel görüntüler elde edebilmek adına Steadicam gibi ekipmanlar da kullanılmış. Dört iPad 2'den üçü kameramanlar tarafından kullanılırken, dördüncü iPad 2'yi ise klipte de görülebileceği üzere şarkıcı Eddy kontrol ediyor.
İşte tamamı iPad 2 ile çekilen ilk müzik klibi;
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Ama böyle bişeyi ipad'den yapabilmek güzel,
ben kızıma çocuk şarkıları hazırlayayım
(bir gün bir gün bir çoocukkkk, eve gelmiş kimse yokk)
Iyide digerleri ipadden pahali o nasil olucak ilk ciktiginda galaxy tab fiyati ve toshiba folionun fiyati neydi ipadin fiyati neydi? Almanyada galaxy tab ilk ciktiginda 700 eurodan satisa cikmisti, toshiba folio 449 eurodan, ipad 499 eurodan, archos 101 439 euroydu ama ekrani gormek icin karanlikta oturmak lazimdi.
Klip degilde bundan 30 snlik reklam filmi bile olmaz. Nokia kamera konusunda cok daha iyi bir firma
he tamam tutulmaz