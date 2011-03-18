Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tamamı iPad 2 ile çekilen ilk müzik klibi; Need

8 yıl
19,2b
1
33
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sahip olduğu çift kamera ile hem 720p video kaydı yapabilen hem de görüntülü konuşmaya olanak tanıyan iPad 2, ilk defa klip çekiminde kullanıldı. Remedy Films, şarkıcı Eddy'nin Need isimli şarkısına dört adet iPad 2 kullanarak klip çekti. 5 saatte çekilen ve 8 saatte montajlanan klipte, profesyonel görüntüler elde edebilmek adına Steadicam gibi ekipmanlar da kullanılmış. Dört iPad 2'den üçü kameramanlar tarafından kullanılırken, dördüncü iPad 2'yi ise klipte de görülebileceği üzere şarkıcı Eddy kontrol ediyor.

İşte tamamı iPad 2 ile çekilen ilk müzik klibi;


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melihornek 8 yıl
apple derim başka birşey demem bir sürü eleştiri yaparlar apple herhangi bir ürününü kullanmadan herkes yorum yapıyor ürünlerinin tasarımları çok iyi ayrıca en önemli olayıda application hangi telefon yada pad üreten firma 2.5 milyon uygulamsı var hangisi apple kadar stabil çalışıyor iphone ipad de restart tuşu bile yok gerek de yok 3 yıldır iphone kullanıyorum daha kilitlenmedi. windows mobile da kullandık her sabah gün içinde sıkıntı yartmasın diye restart atacaksın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phantom_coal 8 yıl
bu videonun ipad2 ile çekildiği tamamen yalan,yada çekilmiş sonradan işlemden geçmiş,çünkü ipad 2 bu kalitede video çekemiyor.iphone 4 ün kamerasının aynısı .Tek zayıf bulduğum kısmı kamera,ekran da genişleyince,sırıtıyor,kamerayı geliştirmeleri lazımdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
nokia n8in film çekmesinden snra ipad2 de clip işine girdi ama video fake gibi.Kızın yüzü karanlık ama ipadda aydınlık nası olmuş o 57. saniyede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DEsemi22 8 yıl
Harika olmus klipte sarkida , ipad 2 zaten harika , yani kiskananlar catlasin hahahahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
panasonic tm 700 ile çekilse tamam derim bu resmen para babaalrının farklı reklam taktiği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
İpad nin suan yukselmekte olan popülaritesi içerisinde sarkıcıda kendi popülaritesini yukseltmek istemis.Sonucta apple reklamı var fanboylar için guzel haber.Lakin nokia ile cekilmis kısa film vardır bunlar hiç haber olmaz.
youtube.com/...
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
çok amatörce.. nokianın n8 ile yapılmş çok daha iyi kliplere şahit olduk..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 8 yıl
ipad 2 nin vieo kaltesını on plana cıkarmayı amaçlamışlar fakat diğer 720p cekenlerden bi fazlası yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 8 yıl
1 mp kamerayla ne süper klip çekmişler ya apple a yakışan da buydu. sadece gülüyorum hallerine yazık kendileriyle dalga geçiyolar :)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 8 yıl
resmen ürününü övmek daha iyi firmalarda var ipad 2 pahalı gelirse tutulmaz zaten 1gibi olursa tutulmaz ülkemizde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 8 yıl
dahası şarkı da iğrenç...
Ama böyle bişeyi ipad'den yapabilmek güzel,
ben kızıma çocuk şarkıları hazırlayayım
(bir gün bir gün bir çoocukkkk, eve gelmiş kimse yokk)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilk_ze 8 yıl

maliahmet
resmen ürününü övmek daha iyi firmalarda var ipad 2 pahalı gelirse tutulmaz zaten 1gibi olursa tutulmaz ülkemizde

Iyide digerleri ipadden pahali o nasil olucak ilk ciktiginda galaxy tab fiyati ve toshiba folionun fiyati neydi ipadin fiyati neydi? Almanyada galaxy tab ilk ciktiginda 700 eurodan satisa cikmisti, toshiba folio 449 eurodan, ipad 499 eurodan, archos 101 439 euroydu ama ekrani gormek icin karanlikta oturmak lazimdi.

Klip degilde bundan 30 snlik reklam filmi bile olmaz. Nokia kamera konusunda cok daha iyi bir firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 HiT u DowN 8 yıl

maliahmet

resmen ürününü övmek daha iyi firmalarda var ipad 2 pahalı gelirse tutulmaz zaten 1gibi olursa tutulmaz ülkemizde

he tamam tutulmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 8 yıl
Klip cekiceklerine real racing hd oynasinlarr :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 HiT u DowN 8 yıl
şarkı ve klip iğrenç, ama ipadle böyle şarkılar yapılabilecek olması iyi, tabi bu pro. işi ama biz de az çok birşeyler yaparız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19215 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve
2 etiket daha video kamera
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!" 8 yıl Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?" 8 yıl Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı 8 yıl TTNET'in PlayStore oyun mağazası, Müzik servisi ve eKitap planlarını konuştuk 8 yıl Motorola Atrix 4G video inceleme "Cebinizdeki Süper Güç!" 8 yıl Foxconn'dan AMD Fusion Atağı AHD1S-K mini-ITX Anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim