Tamamı iPad 2 ile çekilen ilk müzik klibi; Need

Sahip olduğu çift kamera ile hem 720p video kaydı yapabilen hem de görüntülü konuşmaya olanak tanıyan iPad 2, ilk defa klip çekiminde kullanıldı. Remedy Films, şarkıcı Eddy'nin Need isimli şarkısına dört adet iPad 2 kullanarak klip çekti. 5 saatte çekilen ve 8 saatte montajlanan klipte, profesyonel görüntüler elde edebilmek adına Steadicam gibi ekipmanlar da kullanılmış. Dört iPad 2'den üçü kameramanlar tarafından kullanılırken, dördüncü iPad 2'yi ise klipte de görülebileceği üzere şarkıcı Eddy kontrol ediyor.

İşte tamamı iPad 2 ile çekilen ilk müzik klibi;