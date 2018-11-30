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Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları nelerdir?

Son yıllarda daha fazla gündeme gelen sigorta türlerinden biri de tamamlayıcı sağlık sigortası adını taşıyor. Sağlık sigortası nedir? Ayakta tedavi, yatarak tedavi teminatları nelerdir?
5 ay
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1
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son yıllarda daha fazla gündeme gelen sigorta türlerinden biri de tamamlayıcı sağlık sigortası adını taşıyor. Bu sigorta, özel hastaneler gibi sağlık kuruluşlarından hizmet aldığınızda bir fark ücreti ödememenizi sağlıyor. Hangi sigorta firmasını tercih ettiğinize bağlı olarak o firmanın anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarında hiçbir fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Çok sayıda kişi bu sigorta hakkında az çok fikir sahibi olsa da teminatları hakkında pek bilgiye sahip değiller.
Öncelikle tamamlayıcı sağlık sigortası ana teminatlarından söz edelim. Ameliyat teminatı kapsamında anestezi için kullanılan malzemelerden doktor ücretine ve ameliyat masraflarına kadar tüm masraflar sigorta firması tarafından karşılanıyor. Çoğu zaman ameliyattan sonra hastaların fizik tedavi görmesi gerekebiliyor. Bu noktada da tamamlayıcı sağlık sigortasının devreye girdiğini ve fizik tedavi ücretlerinin tamamını karşıladığını belirtebiliriz.
Özel hastanelerde yatarak tedavi görmeniz gerektiğinde oda ücreti, refakatçi ücreti  ve yemek ücreti de sigorta kapsamında bulunuyor. Özellikle yatarak tedavi sonrasında çıkan yüksek faturalardan şikayet edenler için bu sigorta türünün son derece cazip bir hal aldığını söyleyebiliriz. Çünkü masrafların neredeyse tamamı sigorta tarafından karşılanıyor ve bu sayede hastalar hiçbir ücret ödemeden tedavilerini gördükten sonra hastaneden çıkabiliyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Neler?

Hastanelerden alınan fiyatı en yüksek sağlık hizmetlerinden biri de yoğun bakımdır.  Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası yoğun bakım masraflarını da teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu nedenle yoğun bakımda kalmanız gerektiğinde de sağlık sigortanızın sunduğu teminatlardan faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda anjiyo gibi çeşitli işlemler yapıldığında sigorta teminatları içerisinde bulunuyorsa bu masraflar daha firma tarafından karşılanıyor.

Yatarak Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Tek başına satın alınabilir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.
•Ayakta tedavi teminatı poliçe kullanımı boyunca 10 defa ile sınırlıdır.
•Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.
•10 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.
•Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)
Tamamlayıcı sağlık sigortasının sadece büyük masrafları karşıladığını düşünmeyin. Özel hastanelerde yapılan küçük müdahalelerde de sigortanızın devreye girdiğini belirtebiliriz. Basit yaralanmalar durumunda hastanede yapılan ayakta tedaviler yine poliçenizin kapsamında bulunuyor ve hiçbir ücret ödemeden bu sağlık hizmetinden de faydalanabiliyorsunuz. Konu hakkında daha fazla bilgi almak için Groupama internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Firmanın web adresinde merak ettiğiniz pek çok soruya yanıt bulabilirsiniz, tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alabilirsiniz. Aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortasının ana teminatları ya da ilave edilebilecek teminat imkanları hakkında da detaylı bilgi almanız mümkün oluyor.


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