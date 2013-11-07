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Tamron, SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD lensini duyurdu

5 yıl
1,4b
1
39
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tamron, SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD lensini duyurdu
Büyük fotoğraf firmaları için lens modelleri hazırlayan firmalardan Tamron, ürün gamına SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD'yi eklediğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen lensi söz verilen tarihte duyuran Tamron, SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD'yi sunduğu aralık ile daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan çekim tarzları için hazırlanmış durumda. Vibration Compensation isimli titreşim önlenme sistemiyle elde yapılan çekimlere yardımcı olan lens, Ultrasonic Silent Drive motoruyla da hızlı ve kararlı bir otomatik netleme performansı sunabiliyor. Canon, Nikon ve Sony gövdeler ile kullanılabilen 150-600mm, teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıcağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip.

Tamron'un yeni lens modeli SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD'nin resmi çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.


http://www.dpreview.com/news/2013/11/07/tamron-to-develop-150-600mm-f5-6-3-ultra-telephoto-zoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3DneBandim 5 yıl
Kardeşime Halter Arıyodum Sonunda Buldum
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theyapici 5 yıl
bir 400 L değil halen ama fotorğafları ve testleri beklemek gerekli
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JoeyBane 5 yıl
Bilmediğimden soruyorum. 150-600mm ile nasıl fotoğraf çekmek için üretiliyor?
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124yusuf 5 yıl
Mesela diyelim yaban hayat fotoğrafı çekiyorsun,amatör yada profesyonel olarak.Araç içinde safaridesin tek gövde ile fotoğraf çekiyosun diyelim.
Araç zebralara 10metre yaklaşır sende 150mm ile çekersin.Sonra uzaklarda gördüğün kuşları çekmek istersin 600mm ye getirir çekersin.

Tabii sadace bu değil örnekler çoğaltıabilir...
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Arranger. 5 yıl JoeyBane
JoeyBane

Bilmediğimden soruyorum. 150-600mm ile nasıl fotoğraf çekmek için üretiliyor?

Doğa fotoğrafları, ay fotoğrafı vs..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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murdocklawless 5 yıl
600mm de görmek lazım. aşırı soft olur bence görüntü.
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PHI 5 yıl
95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip.

Daha fazla konuşamayacağım.
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