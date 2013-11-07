Tamron, SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD lensini duyurdu

Büyük fotoğraf firmaları için lens modelleri hazırlayan firmalardan Tamron, ürün gamına SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD'yi eklediğini duyurdu.





Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen lensi söz verilen tarihte duyuran Tamron, SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD'yi sunduğu aralık ile daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan çekim tarzları için hazırlanmış durumda. Vibration Compensation isimli titreşim önlenme sistemiyle elde yapılan çekimlere yardımcı olan lens, Ultrasonic Silent Drive motoruyla da hızlı ve kararlı bir otomatik netleme performansı sunabiliyor. Canon, Nikon ve Sony gövdeler ile kullanılabilen 150-600mm, teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıcağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip.





Tamron'un yeni lens modeli SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD'nin resmi çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.





http://www.dpreview.com/news/2013/11/07/tamron-to-develop-150-600mm-f5-6-3-ultra-telephoto-zoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1