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Tango servisi hacklendi 1.5 TB boyutunda telefon numarası ve mail adresi sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Tango servisi hacklendi 1.5 TB boyutunda telefon numarası ve mail adresi sızdırıldı


Mobil ve masaüstü platformların en önemli çevrimiçi iletişim platformlarından olan Tango, dün bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradı.

Suriye hükümeti yanlısı olduğu belirtilen Suriye Elektronik Ordusu, servisi hacklediklerini ve 1.5TB boyutunda telefon numarası, rehber ve mail adresini sızdırdıklarını Twitter'da duyurdu. Grup ayrıca ispat olarak verilerin görsellerini de paylaştı.

Bahse konu grup yıl başlarında Associated Press'in Twitter hesabını ele geçirmiş ve Beyaz Saray'ın saldırıya uğradığını iddia ederek borsaları alt üst etmişti. 

Tango'nun kullanıcı veritabanı 120 milyon civarında. Ancak bunların ne kadarının sızdırıldığı bilinmiyor. Ayrıca bu verilerin şifreli olup olmadığı da belirsiz. Firma saldırıyı doğrulayarak bazı bilgilere yetkisiz erişim sağlandığını ancak artırılmış güvenlik protokollerinin devreye alındığını açıkladı. 

Bu tarz saldırılar analizlere göre daha çok sunucu açıklarından kaynaklanıyor. Tango'nun sunucularının ne kadar güvenli olduğu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Devasa bir kişisel veri havuzuna sahip platformların güvenli bir hizmet sunması kullanıcılar açısından da büyük önem taşıyor.

http://www.imore.com/tango-chat-service-hacked-syrian-electronic-army Yorum Yaz
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Silent Guardian 6 yıl en beğenilen
Türk olmadığından eminiz.TTNet ile 1.5 TB'ı indirene kadar,tomalarla gidip biber gazı ve jopla etkisiz hale getirirlerdi adamı.
1 Yanıt Yanıtla +75
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Turkforce 6 yıl
artırılmış güvenlik protokollerinin devreye alındığını açıkladı.

Sunucuların bulunduğu veri merkezinin elektriği kesildi.
Artık böyle birşey mümkün değil. :-)
artırılmış güvenlik protokollerinin devreye alındığını açıkladı.Sunucuların bulunduğu veri merkezinin elektriği kesildi.Artık böyle birşe...
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Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
hic duymadigim siteye biri nasil oluyoda benim resmimi ve bilgilerimi paylasip rahatsizlik verebiliyor cumhuriyet bas savciligina sikayette bulundum bu siteye ukasilamiyo ne resmim ne bilgilerim kaldirilamiyo bu site tarafindan sikayett dilekcesi verdim
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Elsa 5 yıl
Konu eski ama,

Hep hacklenir zaten..
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DH Misafiri 5 yıl
Msjlar gonderiyorum ama gitmiyor
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Persistent Stability 6 yıl
Whatsapp konuşmaları depoluyor ya. Heh aynısı Whatsapp'e olsa teknoloji dünyasının en büyük felaketi olur.
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LasciateSperanza 6 yıl
Suriye hukumet yanlilarinin da baska isi yoktu, ic savas verirken bir tangoya ugrasip hackliyim demistir...
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Oroborus 6 yıl
Gün gelecek Whastapp'de böyle haber olacak.
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DH Misafiri 6 yıl
tango uygulamısında neden kişileri silme yok lütfen yeni güncelleme olsun bu uygulama yapılsın
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Umutcan 6 yıl
Whatsapp'de de aynı risk var.
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29tr 6 yıl
yalan dolan bunlar ya tango milletin hesap bilgilerini sattı şimdi kılıfına uyduruyor işte
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Ciginix 6 yıl
Silent Guardian
Türk olmadığından eminiz.TTNet ile 1.5 TBı indirene kadar,tomalarla gidip biber gazı ve jopla etkisiz hale getirirlerdi adamı.

:D
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Zuko 6 yıl
Ha bir de Apple'ın Developer sitesine de sızılmış. O haberi ve altında olacak yorumları merakla bekliyoruz.
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Zuko 6 yıl
"Bahse konu grup yıl başlarında Associated Press'in Twitter hesabını ele geçirmiş ve Beyaz Saray'ın saldırıya uğradığını iddia ederek borsaları alt üst etmişti. "

Bundan dolayı mı Hollywood Beyaz Saray'a saldırı filmleri yapmaya başladı?
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trucks_one 6 yıl
Turkforce
artırılmış güvenlik protokollerinin devreye alındığını açıkladı.
Sunucuların bulunduğu veri merkezinin elektriği kesildi.Artık böyle birşey mümkün değil. :-)

Servis virus yiyince kendini korumaya almış :D
(Redhack Burhan Kuzu'nun sitesini hakledikten sonra, Burhan Kuzu'nun yaptığı açıklama) :D
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