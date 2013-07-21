Tango servisi hacklendi 1.5 TB boyutunda telefon numarası ve mail adresi sızdırıldı









Mobil ve masaüstü platformların en önemli çevrimiçi iletişim platformlarından olan Tango, dün bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradı.





Suriye hükümeti yanlısı olduğu belirtilen Suriye Elektronik Ordusu, servisi hacklediklerini ve 1.5TB boyutunda telefon numarası, rehber ve mail adresini sızdırdıklarını Twitter'da duyurdu. Grup ayrıca ispat olarak verilerin görsellerini de paylaştı.





Bahse konu grup yıl başlarında Associated Press'in Twitter hesabını ele geçirmiş ve Beyaz Saray'ın saldırıya uğradığını iddia ederek borsaları alt üst etmişti.





Tango'nun kullanıcı veritabanı 120 milyon civarında. Ancak bunların ne kadarının sızdırıldığı bilinmiyor. Ayrıca bu verilerin şifreli olup olmadığı da belirsiz. Firma saldırıyı doğrulayarak bazı bilgilere yetkisiz erişim sağlandığını ancak artırılmış güvenlik protokollerinin devreye alındığını açıkladı.





Bu tarz saldırılar analizlere göre daha çok sunucu açıklarından kaynaklanıyor. Tango'nun sunucularının ne kadar güvenli olduğu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Devasa bir kişisel veri havuzuna sahip platformların güvenli bir hizmet sunması kullanıcılar açısından da büyük önem taşıyor.

http://www.imore.com/tango-chat-service-hacked-syrian-electronic-army