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TatilVillam.com ile yaz tatilini villada geçirmek ister misiniz?

Villa kiralama turizmi, ağırlıklı olarak yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik olarak ilerlemekteyken, son yıllarda yurt içinde de popüler olmaya başlamıştır.
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TatilVillam.com 13 yıldan bu yana kısa dönemli yazlık villa kiralama hizmeti sunuyor. Şirk Baransel Grup Ltd.Şti. bünyesinde Antalya Kaş bölgesinde merkez ofis ve Muğla Fethiyede şube olarak sabit ofisleri ile hizmet veriyor.
Villa kiralama turizmi, ağırlıklı olarak yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik olarak ilerlemekteyken, son yıllarda yurt içinde de popüler olmaya başlamıştır. Bu nedenle şirket öncelikli hedef olarak yurtiçi tatilcilere  hizmet sunarak her sene büyüme gösteren kurumsal yapıya kavuşmuştur. Web sitesinde yer alan 1.400’den fazla gerçek misafir yorumu ağırlıkla memnuniyet içeren mesajlardan oluşuyor.
Yazlık kiralama nedir?
Bilindik tatil anlayışında bir otel yada pansiyon rezervasyonu yaparak eşiniz yada ailenizle birlikte herşey dahil konseptinde tatilinizi gerçekleştirebiliyordunuz. Yazlık kiralama ise buna bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Otel/pansiyon tatiline göre çok daha keyifli ve hijyenik olarak tercih edilmeye başlanmıştır.
Villa kiralama genellikle 1 haftalık olarak kiralanır. 7 gece boyunca villanın tüm kullanım hakları tatilcilere ait olur. Villalarda gerekli tüm ekipmanlar fazlası ile mevcut bulunuyor (Tencere, tabak çatal takımları, fön makinası, internet, müzik sistemleri vs) Herhangi bir elektrik, su faturası ödemezsiniz. Ve en önemli artısı villaya ait havuz yalnızca sizin kullanımınıza sunulur. Her villaya ait görevli personel havuzun ve varsa bahçenin temizliğini yapar. Villada karşılaşacağınız herhangibir aksaklıkta yine görevli personel anında duruma müdahale ederek sorununuzu çözer.
Villada evinizdeki konforun çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Tatil boyunca belki en çok zorlanacağınız husus yemeğinizi kendinizin yapması olacaktır. Bu durum içinde dilerseniz ücretli aşçı hizmetide ekstra olarak sunuluyor. Aynı zamanda yemeğinizi dışarıdan da sipariş edebilirsiniz.
Villa kiralama fiyatları yoğun talep edilen dönemlerde yüksek fiyatlandırılırken kış dönemi ise gayet düşük fiyat politikasına sahiptir. Yaz dönemi için erken rezervasyon yapmak otellerde olduğu gibi boş yer bulamama sorununun önüne geçebilir.
Kiralık yazlıklar farklı kategorilere göre sınıflandırılmıştır. En popüler tercih edilen kategoriler Balayı villaları, Kapalı havuzlu villalar, Kiralık villa muhafazakar ve Denize yakın villalar olarak sınıflandırılabilir.
Muhafazakar aileler için Muhafazakar villalar havuzun etraftan görünmediği yapıda inşaa edilmiş ve gizliliğin en üst düzeyde olduğu seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.
Tatilvillam TURSAB A sınıfı acenta (Belge no: 9117) belge sahibi olarak belgesiz yada yerleşik bir ofise sahip olmayan birçok şahıs/şirkete göre güven konusunda hiçbir şekilde taviz vermemektedir.

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Kadima 3 hf.
Araplar görmeden kaldırın şu haberi.
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nefendim 3 hf.
Tatilvillam mı?
ASLA...
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TatilVillam 3 hf. yeni yorumcu nefendim
Selamlar,
Sirketimizin sundugu hizmetlerle alakali herhangi bir sorun yasadi iseniz bilgi vermeniz halinde yardimci olmak isteriz.
Tesekkurler
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Oguz_Cole 3 hf.
Tatil mi şaka mı bu, biz dışarıda daha bir yemek bile yiyemiyoruz düzgün ne tatili ve bir de villa da hayal bile edemedim.
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