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Tatil.com 8 Soruda Devr-i Alem'le Muhteşem Ödüller Dağıtıyor!

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Tatil.com 8 Soruda Devr-i Alem'le Muhteşem Ödüller Dağıtıyor!
Çıkmak istediğin yolculuğa karar ver ve hemen rakiplerinle yarışmaya başla…

TATİL.COM 8 SORUDA DEVR-İ ALEM’LE MUHTEŞEM ÖDÜLLER DAĞITIYOR!


Tatil.com 8 soruda devr-i Alem adlı çok eğlenceli bir yarışma başlattı.

Dört hafta boyunca sürecek yarışmanın sonunda ise Tatil.com muhteşem tatil hediyeleri ile katılımcılarının heyecanını dorukta tutuyor.


Tatil devi Metglobal bünyesindeki www.tatil.com yerinizden kalkmadan tüm dünyayı turlayabileceğiniz multiplayer bilgi yarışması 8 Soruda Devr-i Alem’le muhteşem ödüller dağıtıyor!

Tatil.com, 8 Soruda Devr-i Alem Facebook yarışması ile eşsiz bir deneyim sunuyor. Tatil.com’un Facebook sayfası üzerinden uygulamaya katılan kullanıcılar, seçtikleri haritaya göre Dünya ülkeleri ya da Türkiye’nin illeri arasında coğrafyadan, yemek kültürüne, tarihinden doğal güzelliklerine pek çok konuda genel kültürlerini sınayarak rakipleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Oldukça canlı grafiklere sahip olan oyunda puan elde ettikçe farklı rütbeler kazanıyor ve kampanya sonundaki büyük çekiliş için ekstra çekiliş haklarına sahip oluyorlar.

Tatil.com’dan büyük ödüller…
Büyük ödüller olan Vera Club Hotel Mare’de bir haftalık tatil, Güral Afyon Wellness & Convention Otel’de dört günlük eşsiz bir dinlence ya da macera dolu bir Likya Turu yapılacak çekilişle sahiplerini bekliyor. Ayrıca, her hafta en çok puan alan 5 kişi ise Tatil.com’dan yapacakları tatil harcamalarında kullanmaları için 50 TL’lik hediye çeklerinin sahibi oluyor.
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