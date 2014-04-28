TechFreeR Head-Fi projesinde kulaklık, amplifikatör ve taşınabilir şarj istasyonu biraraya geliyor





Genç girişimcilere ve yatırım desteği arayan firmalara büyük bir imkan sunan finansal destek platformu Kickstarter, ilginç ve dikkat çekici projelere de ev sahipliği yapıyor.

TechFreeR Head-Fi adındaki proje iPhone modelleri için taşınabilir şarj istasyonu, kulaklık ve amplifikatörü biraraya getiriyor. Proje müzikseverler için yüksek ses kalitesi vaad ederken, bataryanın da uzun süre kullanılabilmesini hedefliyor.





TechFreeR Head-Fi konsepti bu bakımdan biraz kalın bir iPhone kılıfına benziyor. Konseptte bir USB çıkışı, bir microUSB girişi ve bir 3.5mm jak yer alıyor. Ürün içerisinde PCM1798 dijital-analog ses çeviriciye bağlanmış AP918 ses işlemcisi dijital veriyi 96kHz oranında 24 bit olarak işliyor ve TI TPA6130 yongası ile 130mW gücünde sesi dışarıya veriyor.





Kullanıcılar Lightning kabloları ile iPhone cihazlarını ürüne bağlıyor. Ardından kulaklıklarını ise ürünün 3.5mm jak girişine yerleştiriyor. Ürün Lightning bağlantısı üzerinden ses dönüştürüyor ve kulaklıklardan kullanıcıya ulaştırıyor. Böylece kullanıcılar 3600mAh gücündeki dahili batarya ile akıllı telefonlarını şarj ederken, yüksek kaliteli ses ile müzik dinleyebiliyor.





Benzer ürünler piyasada olsa da TechFreeR Head-Fi konsepti amplifikatörü ile bir adım öne çıkıyor. TechFreeR Head-Fi projesi henüz destek aramaya başladı ve 40 gün içerisinde 35000 Kanada dolarını toplaması gerekiyor. 109 Kanada doları ve üzeri bağışlarda ise ürün hediye ediliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/249224135/techfreer-head-fi-a-3-in-1-portable-dac-headphone