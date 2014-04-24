Tegra K1 yongasetli NVIDIA Shield konsolu benchmark skorlarında ortaya çıktı





NVIDIA'nın CES 2014 fuarında lanse ettiği Tegra K1 yongaseti ilk olarak Tegra Note 7 tabletinde kendisine yer bulmuş, Shield konsoluna ne zaman geleceği merakla beklenmeye başlamıştı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ilk işaretler görünmeye başladı.





AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan yeni nesil Shield konsolunda beklendiği gibi 2.5GHz saat hızına kadar çıkabilen Tegra K1 yongaseti kullanılmış. Test modeli olduğu anlaşılan konsolda 4GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1440x810 piksel çözünürlükte, Android 4.4.2 işletim sistemi, VGA kamera şeklinde özellikler yer alıyor.





Tegra Note 7 ve NVIDIA Shield genelde firmanın yongasetinin gücünü yansıtabilmek adına pazara sunduğu düşük maliyetli cihazlar ve hali hazırda 200$ fiyat etiketine sahipler. Ancak yine de bu cihazların tüketici tarafında büyük ilgi gördüklerini söylemek pek mümkün değil. Hem Tegra 4 yongaseti hem de Shield ve Note 7 cihazları ilgi görme anlamında aynı paralelde ilerliyor.





Tegra K1 yongaseti ise firmanın dünyanın en güçlü sloganı ile tanıtılmıştı. Uygulama performansı ve grafik performansı anlamında rakiplerini geride bıraktığını iddia eden Tegra K1'in benchmark skorları da bunu doğrular nitelikte. Ürün 43851 puan ile Snapdragon 805'in en yakın rakibi konumunda.





4+1 Cortex-A15 çekirdek yapısını koruyan Tegra K1 yongaseti, 192 CUDA işlem birimli ve Kepler mimarisi taşıyan bir grafik birimi sunuyor. Enerji sarfiyatı konusunda hayli iddialı Tegra K1 bunun yanında çift özelleştirilmiş çekirdekli ve 64-bit destekli bir versiyona da sahip.





Yeni NVIDIA Shield konsolunun ve NVIDIA Tegra K1 yongaseti taşıyan ilk cihazlarında ne zaman görücüye çıkacağı ise belirsizliğini koruyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/nvidia-shield-sequel-tegra-k1-soc-4gb-ram-42489/