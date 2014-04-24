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Tegra K1 yongasetli NVIDIA Shield konsolu benchmark skorlarında ortaya çıktı

5 yıl
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10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tegra K1 yongasetli NVIDIA Shield konsolu benchmark skorlarında ortaya çıktı

NVIDIA'nın CES 2014 fuarında lanse ettiği Tegra K1 yongaseti ilk olarak Tegra Note 7 tabletinde kendisine yer bulmuş, Shield konsoluna ne zaman geleceği merakla beklenmeye başlamıştı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ilk işaretler görünmeye başladı.

AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan yeni nesil Shield konsolunda beklendiği gibi 2.5GHz saat hızına kadar çıkabilen Tegra K1 yongaseti kullanılmış. Test modeli olduğu anlaşılan konsolda 4GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1440x810 piksel çözünürlükte, Android 4.4.2 işletim sistemi, VGA kamera şeklinde özellikler yer alıyor.

Tegra Note 7 ve NVIDIA Shield genelde firmanın yongasetinin gücünü yansıtabilmek adına pazara sunduğu düşük maliyetli cihazlar ve hali hazırda 200$ fiyat etiketine sahipler. Ancak yine de bu cihazların tüketici tarafında büyük ilgi gördüklerini söylemek pek mümkün değil. Hem Tegra 4 yongaseti hem de Shield ve Note 7 cihazları ilgi görme anlamında aynı paralelde ilerliyor. 

Tegra K1 yongaseti ise firmanın dünyanın en güçlü sloganı ile tanıtılmıştı. Uygulama performansı ve grafik performansı anlamında rakiplerini geride bıraktığını iddia eden Tegra K1'in benchmark skorları da bunu doğrular nitelikte. Ürün 43851 puan ile Snapdragon 805'in en yakın rakibi konumunda. 

4+1 Cortex-A15 çekirdek yapısını koruyan Tegra K1 yongaseti, 192 CUDA işlem birimli ve Kepler mimarisi taşıyan bir grafik birimi sunuyor. Enerji sarfiyatı konusunda hayli iddialı Tegra K1 bunun yanında çift özelleştirilmiş çekirdekli ve 64-bit destekli bir versiyona da sahip.

Yeni NVIDIA Shield konsolunun ve NVIDIA Tegra K1 yongaseti taşıyan ilk cihazlarında ne zaman görücüye çıkacağı ise belirsizliğini koruyor.  

http://www.gforgames.com/gadgets/nvidia-shield-sequel-tegra-k1-soc-4gb-ram-42489/ Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl en beğenilen
Sen şirketler için kernel yazmadıktan sonra, kodlarını paylaşmadıktan sonra dünyanın en güçlü chipsetini yapsan ne yazar? Belki firmalar seni tercih eder ama tüketicilerin tercih etmeyeceği aşikar. Attığın kazıkları unutacak kadar eski değil geçmiş.
Sen şirketler için kernel yazmadıktan sonra, kodlarını paylaşmadıktan sonra dünyanın en güçlü chipsetini yapsan ne yazar? Belki firmalar seni tercih eder am...
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keskin53 5 yıl
1440x810 çözünürlügü düşük tut puan yukselsin
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mehmetoguzderin 5 yıl
O kadar kuvvetli işlemci 720p civarı bir ekranda gelecekse cidden mobil oyun cihazı olur bu.
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Opus Diabolicum 5 yıl
Gefroce :)
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homeagain 5 yıl
Tegra note 7 kullanıyorum tek kelimeyle mükemmel. Ipad miniden daha ucuza almamda ayrı bir güzel. 7 inç tablet kullanıcılarına tavsiye ederim. Surumude en güncel
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Blood Money 5 yıl homeagain
homeagain
Tegra note 7 kullanıyorum tek kelimeyle mükemmel. Ipad miniden daha ucuza almamda ayrı bir güzel. 7 inç tablet kullanıcılarına tavsiye ederim. Surumude en güncel

Türkiye'de satışı varmı hocam?
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saruman_me 5 yıl
tegra dan yediğimiz kazık tan sonra intel i7 ye kafa tutan işlemc çıkarsan bile alırsam kaynanam ölsün..
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PeerNet* 5 yıl
805 ile farkı açması lazım
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damn2u 5 yıl
Sen şirketler için kernel yazmadıktan sonra, kodlarını paylaşmadıktan sonra dünyanın en güçlü chipsetini yapsan ne yazar? Belki firmalar seni tercih eder ama tüketicilerin tercih etmeyeceği aşikar. Attığın kazıkları unutacak kadar eski değil geçmiş.
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Blood Money 5 yıl
Çözünürlüğü öyle yüksek tutmalarına gerek yok. İlk modelde yaptıkları gibi 720P olsun temiz olsun.
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