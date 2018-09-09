Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tek kişilik elektrikli araç Solo, ABD'de piyasaya sürüldü

Kanadalı Electra Meccanica şirketi tarafından geliştirilen tek kişilik elektrikli araç Solo, ABD'deki ilk müşterilere teslim edildi. Üç tekerlekli araç motosiklet statüsünde yer alıyor.
8 ay
6,5b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tek kişilik elektrikli araç Solo, ABD'de piyasaya sürüldü
Tam Boyutta Gör
 

Otomobil yolculuklarında genellikle yalnız olan sürücüler için çevre dostu ve ilginç bir alternatif geliştirme amacıyla yola çıkan Kanadalı Electra Meccanica şirketi Solo isimli elektrikli aracını bu yılın başında CES2018'de tanıtmıştı. Üç tekerlekli araç sürücü koltuğundaki kişide otomobil hissiyatı uyandırsa da resmi sicillerde motosiklet statüsünde yer alıyor. Bu haliyle melez bir yapıya sahip olan Solo, 15 bin 500 dolarlık fiyatıyla ABD'de satışa sunuldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz günlerde ABD'deki ilk Solo teslimatı yapıldı.


3 saatte şarj imkanı

61 kW'lık elektrikli motora sahip olan Solo, saatte 130 kilometre hızla hareket edebiliyor. Motoru besleyen 17,3 kWh'luk lityum-iyon bataryanın yer aldığı Solo, 3 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Daha çok şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere tasarlanan ve 0'dan 100 km hıza 8 saniyeden kısa bir sürede ulaşan aracın menzili ise 161 kilometre. Solo'yu tasarlarken geleneksel lüks otomobillerin yarattığı konfora odaklanan Electra Meccanica, aracı; otomatik cam sistemi, ısıtmalı koltuk ve klima gibi özelliklerle donatmış durumda. Ayrıca araçta sürücü koltuğunun arka kısmında küçük paketlerin taşınabilmesi için bölme de yer alıyor.


Solo'nun 15 bin 500 dolarlık fiyatı ABD'deki otomobil piyasası için pek rekabetçi olmasa da Solo bu fiyat etiketiyle elektrikli araç piyasasında öne çıkabilir. Amerikalıların %80'inin kişisel araçlarıyla işe gittiğini belirten şirket, özellikle aracını tek başına kullanan kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu ayın ortasından itibaren ABD'deki teslimatları hızlandıracağını açıklayan şirket önümüzdeki 3 yıl içinde ABD pazarında satılmak üzere 75 bin adet Solo üretmeyi planlıyor. 

 

https://newatlas.com/solo-ev-first-us-customer/54570/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 8 ay en beğenilen
Amerıkada tutacagını zannetmem orada arabalar zaten çok ucuz, kımse yarım araba almaz. Turkıye de olsa belki tutar, yarım araba parasına satarlarsa. :D
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 ay
Hani komedi filmlerinde araba ortadan ikiye ayrılır da gitmeye devam eder ya. Onlara benzemiş...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
volga tuygun 8 ay
" Solo'yu tasarlarken geleneksel lüks otomobillerin yarattığı konfora odaklanan Electra Meccanica, aracı; otomatik cam sistemi, ısıtmalı koltuk ve klima gibi özelliklerle donatmış durumda."
Yaa otomatik cam, klima sadece Mercedes, BMW veya Audi (o da üst modellerde) gibi markalarda var zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Reno nun twizy si bunu ona katlar. Hiç güzel olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 8 ay
"Baba arabanın yarısı yoh!.."




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carlsberg7539 8 ay
yandan yemiş gibi:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 8 ay
Şimdi bu tek kişilik, yarın kız arkadaşın da eşin de arkadaşın da seninle gelmek istese. Yer yok. Köpeğin için bile yer yok. Teksin. İnsanlar bu kadar tek olmayı sevmez illa ki en azından yanında birini ister. İki kişilik olunca bu sefer bir bagajlık yer olsun bari, elimizdekileri nereye koyacağız diyorlar. Bu sefer bağaj ekliyorlar arkaşa. Tam o bittiğinde hatun diyor ki e bir tane çocuğumuz var annem var onu da yanımıza almayacak mıyız. Hop arkaya da koltuk yerleştiriyorlar. E oldu olacak iki kapı daha koyalım derken yine normal otomobile dönüyor model.
Tutmaz.
Nokta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 8 ay
böyle bir tipi olsa daha iyi. sanki normal arabayı ortadan kesmiş gibi olmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 8 ay
bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi :) bence çok ilginç olmuş.işe,markete vb. kısa mesafelere gidip gelmelik futuristik bir araç :) özellikle avrupa pazarında çok satabilir.dezavantajı kabin içinin çok küçük olması.belki iki kişilik ve göreceli daha büyük bagajlı bir araç daha çok ilgi çekebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 8 ay
Haber için değil sıf yorumları okumak için girdim :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 8 ay
Bana saçma ve gereksiz geldi. En azından iki kişilik olabilirdi, motor bile iki kişilik.
Amerikada tutmaz orada insanlar 4x4 seviyor Suv seviyor dev büyük ihtişamlı araba seviyor.
Ayrıca üç teker çok riskli, videodaki arabanın o hızla dönmesine imkan yok futbol topu gibi yuvarlanır.
Üç tekerlekli şeylerin pek tuttuğunu hiç görmedim ben.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malifural 8 ay
10 yıl önce ilk prototipleri çıkmıştı baya geç kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6471 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, elektrikli motor ve
7 etiket daha solo elektrikli araç ABD Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Android pazarında hangi konfigürasyonlar çoğunlukta? 8 ay Bullet Messenger uygulaması Çin’de patlama yaptı 8 ay Söylenti: Batman Arkham serisinin geliştiricisi Superman oyunu yapıyor 8 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, “Mi 8 Pro” ismiyle global pazara açılıyor 8 ay Samsung, New York'ta yeni bir yapay zeka merkezi açtı 8 ay Apple, kullanıcı verilerini çalıp Çin'e gönderen güvenlik uygulamasını App Store'dan kaldırdı 8 ay Samsung Galaxy Note 9, 8000TL oldu l Mobilite 8 ay Çentikli ve yapay zekalı Casper VIA A3 tanıtıldı! Casper VIA A3 özellikleri 8 ay Trump, Apple'dan üretim tesislerini Çin'den ABD'ye taşımasını istedi 8 ay Oppo A7X'in teknik özellikleri ve resmi görselleri sızdırıldı 8 ay Göçmenler için en uygun ülkeler belli oldu 8 ay YouTube, Nobel Ödüllü Kailash Satyarthi'nin belgeselini satın aldı 8 ay Yalnızca 3 kripto para birimi yükselişte 8 ay NASA, Mars 2020 için paraşüt testine başladı 8 ay Balıkesir'den canlı yayında marihuana içen Elon Musk'a tepki geldi: Siparişler iptal! 8 ay HTC, Snapdragon 855 işlemciye ve 5G desteğine sahip bir amiral gemisi ile geri dönüyor 8 ay Ethereum 200 doların altında 8 ay Ses dalgalarıyla çalışan yazıcı geliştirildi 8 ay İtfaiye aracına çarpan Model S sürücüsü Autopilot'u suçlayarak Tesla'ya dava açtı 8 ay Elgato’dan Thunderbolt 3 Mini Dock çoğaltıcı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Tek kişilik elektrikli araç Solo, ABD'de piyasaya sürüldü Sonraki Fujifilm XT-3 aynasız kamera duyuruldu 8 ay Radeon Vega 20 ile XGMI bağlantısı gelebilir 8 ay Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için zaman istedi 8 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var 8 ay Vivo'nun yeni akıllı telefonu TENAA'da görüldü 8 ay General Mobile GM 9 Pro, en iyi kameraya sahip yerli telefon olabilir! 8 ay H1Z1 mobil cihazlara geliyor 8 ay Pocophone F1 elimizde: Fiyat/performans şampiyonu 8 ay Tor Browser'ın Android versiyonu yayınlandı 8 ay Assassin's Creed Odyssey sistem gereksinimleri belli oldu 8 ay Netflix'in kullanıcı yorumlarını neden kaldırdığı belli oldu 8 ay Twitter'ın iOS versiyonuna ses yayını yapma özelliği geliyor 8 ay Nokia 8 Android 9.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuşacak 8 ay Samsung fanlarına kötü haber: Galaxy S10'da büyük tasarım değişiklikleri olmayacak 8 ay Çin'in en zengin insanı Jack Ma, Alibaba'daki görevinden ayrılıyor 8 ay Trump yaptırımları Apple Watch, AirPods ve şarj cihazlarının fiyatını arttıracak 8 ay Deri hücreleri programlanarak yaralar iyileştirildi 8 ay Dogecoin uçuşa geçti 8 ay Touring Bird ile gittiğiniz yeni bir şehirde bedava aktiviteleri takip edin 8 ay Küçük çentikli OnePlus 6T'nin yeni görüntüsü ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim