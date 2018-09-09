Tek kişilik elektrikli araç Solo, ABD'de piyasaya sürüldü

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Otomobil yolculuklarında genellikle yalnız olan sürücüler için çevre dostu ve ilginç bir alternatif geliştirme amacıyla yola çıkan Kanadalı Electra Meccanica şirketi Solo isimli elektrikli aracını bu yılın başında CES2018'de tanıtmıştı. Üç tekerlekli araç sürücü koltuğundaki kişide otomobil hissiyatı uyandırsa da resmi sicillerde motosiklet statüsünde yer alıyor. Bu haliyle melez bir yapıya sahip olan Solo, 15 bin 500 dolarlık fiyatıyla ABD'de satışa sunuldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz günlerde ABD'deki ilk Solo teslimatı yapıldı.





3 saatte şarj imkanı

61 kW'lık elektrikli motora sahip olan Solo, saatte 130 kilometre hızla hareket edebiliyor. Motoru besleyen 17,3 kWh'luk lityum-iyon bataryanın yer aldığı Solo, 3 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Daha çok şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere tasarlanan ve 0'dan 100 km hıza 8 saniyeden kısa bir sürede ulaşan aracın menzili ise 161 kilometre. Solo'yu tasarlarken geleneksel lüks otomobillerin yarattığı konfora odaklanan Electra Meccanica, aracı; otomatik cam sistemi, ısıtmalı koltuk ve klima gibi özelliklerle donatmış durumda. Ayrıca araçta sürücü koltuğunun arka kısmında küçük paketlerin taşınabilmesi için bölme de yer alıyor.





Solo'nun 15 bin 500 dolarlık fiyatı ABD'deki otomobil piyasası için pek rekabetçi olmasa da Solo bu fiyat etiketiyle elektrikli araç piyasasında öne çıkabilir. Amerikalıların %80'inin kişisel araçlarıyla işe gittiğini belirten şirket, özellikle aracını tek başına kullanan kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu ayın ortasından itibaren ABD'deki teslimatları hızlandıracağını açıklayan şirket önümüzdeki 3 yıl içinde ABD pazarında satılmak üzere 75 bin adet Solo üretmeyi planlıyor.

https://newatlas.com/solo-ev-first-us-customer/54570/