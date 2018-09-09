Tek kişilik elektrikli araç Solo, ABD'de piyasaya sürüldü

3 saatte şarj imkanı
61 kW'lık elektrikli motora sahip olan Solo, saatte 130 kilometre hızla hareket edebiliyor. Motoru besleyen 17,3 kWh'luk lityum-iyon bataryanın yer aldığı Solo, 3 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Daha çok şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere tasarlanan ve 0'dan 100 km hıza 8 saniyeden kısa bir sürede ulaşan aracın menzili ise 161 kilometre. Solo'yu tasarlarken geleneksel lüks otomobillerin yarattığı konfora odaklanan Electra Meccanica, aracı; otomatik cam sistemi, ısıtmalı koltuk ve klima gibi özelliklerle donatmış durumda. Ayrıca araçta sürücü koltuğunun arka kısmında küçük paketlerin taşınabilmesi için bölme de yer alıyor.
Solo'nun 15 bin 500 dolarlık fiyatı ABD'deki otomobil piyasası için pek rekabetçi olmasa da Solo bu fiyat etiketiyle elektrikli araç piyasasında öne çıkabilir. Amerikalıların %80'inin kişisel araçlarıyla işe gittiğini belirten şirket, özellikle aracını tek başına kullanan kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu ayın ortasından itibaren ABD'deki teslimatları hızlandıracağını açıklayan şirket önümüzdeki 3 yıl içinde ABD pazarında satılmak üzere 75 bin adet Solo üretmeyi planlıyor.
https://newatlas.com/solo-ev-first-us-customer/54570/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaa otomatik cam, klima sadece Mercedes, BMW veya Audi (o da üst modellerde) gibi markalarda var zaten.
Tutmaz.
Nokta.
Amerikada tutmaz orada insanlar 4x4 seviyor Suv seviyor dev büyük ihtişamlı araba seviyor.
Ayrıca üç teker çok riskli, videodaki arabanın o hızla dönmesine imkan yok futbol topu gibi yuvarlanır.
Üç tekerlekli şeylerin pek tuttuğunu hiç görmedim ben.
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