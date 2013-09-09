Teknik olarak Panasonic LF-1 üzerine kurulu, tasarımını ise Audi'nin üstlendiği yeni kompakt fotoğraf makinesi: Leica C









Dünyanın en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Leica, teknik olarak Panasonic LF-1 üzerine kurduğu ve tasarımını Audi'nin üstlendiği "C" isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmen duyurdu.

Firmanın dijital kompakt fotoğraf makinesi ailesine eklenen Leica C (Type 112), Panasonic'in geçtiğimiz Nisan ayında tanıtımını yaptığı "LF1" ile benzer teknik özellikler ve tasarım yapısı ile geliyor. Audi'nin tasarım bölümü tarafından hazırladığı belirtilen ancak gövde özellikleri açısından LF1 ile arasında çok fazla fark bulunmayan Leica C, teknik olarak da LF1 ile benzer olarak 12MP 1/1.7-inç MOS sensöre, 7.1 kat optik yakınlaştırma sağlayan 28-200mm Leica DC Vario-Summicron f/2-5.9 lense, 3-inç 921 bin piksel TFT LCD ekrana, 200 bin piksel renkli elektronik vizöre, 250 - 1/4000 enstantane ve 80-6400 (12800) ISO aralık değerlerine sahip. MPEG-4 ve AVCHD formatlarında 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) yani Full HD video çekimi yapabilen kamera, çektiği bu görüntüleri dahili 87MB hafızasında ya da SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerinde depolayabiliyor.

Günümüz şartlarına uygun olarak Wi-Fi ve NFC teknolojilerini bünyesinde barındıran Leica C, bu sayede uygun yazılımlar üzerinden akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlara veri aktarımı yapabiliyor. Esnek düzenleme seçeneği için RAW formatında fotoğraf desteğiyle gelen model, dahili bataryası ile CIPA standartlarına göre 250 fotoğraf çekimi yapabiliyor. 103 x 63 x 28 mm boyut ve 195 gram ağırlık ile hazırlanan Leica C, bu sayede de oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyabiliyor ve gövdesi üzerinde yer alan flaşı ile düşük ışıklı ortamlarda sorun yaşatmıyor.

Açık altın ve koyu kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Leica C, 699$ (Panasonic LF1 499$) fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor. Fotoğraf makinesi aynı zamanda Leica'ya yakışacak özel taşıma çantaları ile tercih edilebiliyor.





http://www.dpreview.com/news/2013/09/09/now-you-c-it-the-leica-c-enthusiast-compact-with-built-in-evf?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0