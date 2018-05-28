Teknolojiyi kullanın bayram tatilinde biletsiz kalmayın

2018 yılında Ramazan Bayramı 15-16-17 Haziran tarihlerine denk geliyor. İki gün hafta sonuna denk gelse de 14 Haziran arefe gününün de tatil olacağını var sayarak 4 günlük bir tatil fırsatı ortaya çıkacak, birçok insan izinlerini de kullanıp bu süreyi uzatacaktır. Yazın başlangıç günlerine denk gelmesi, muhtemel güzel havalar da eklenince, milyonlarca insan ister aile ziyareti olsun ister tatil amaçlı olsun bu fırsatı değerlendirecek ve çeşitli yerlere seyahat edecek.

Bayram seyahatlerinin önemli bir kısmı otobüs ile gerçekleşiyor. Kurnaz hava yolu firmalarının artan talebe karşılık uçak bileti fiyatlarını arşa yükseltmeleri birçok insanın uçak bileti alamamasına sebep oluyor, hal böyle olunca bireysel arabası ile tatile çıkanlar dışındaki insanlar için en önemli ulaşım alternatifi otobüs oluyor.

Bayram dönemlerinde otobüsle seyahatin handikapı ise erkenden dolan koltuklar maalesef, her ne kadar ek seferler açılsa da seyahat talebinin aşırı artması her yıl birçok insanın istediği bileti bulamamasına sebep oluyor. Aşağıda maddeler halinde, bayramda biletsiz kalmamak için teknolojiyi de kullanarak neler yapmak gerek bunları anlatmaya çalışacağız.

Biletleri erkenden alın!

Elbette ki ilk yapılacak şey, planları mümkün olduğunca çabuk yapıp elinizi çabuk tutmanız. Erkenden bilet alıp kafanızı rahatlatmak iyi olacaktır.



-Tüm firmaları kontrol edin

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Türkiye kara yolu ağı ve otobüsçülük sektörü çok gelişmiş bir ülke 100’lerce aktif otobüs firması çeşitli şehirler arasında ulaşım hizmeti sağlıyor. Her gün yeni bir otobüs firması açılabiliyor veya mevcut firmalar yeni seyahat güzergahları oluşturabiliyor. İnsanların genelde seyahat etmeye alıştıkları belli bir kaç firma oluyor, ancak bu firmalarda bilet kalmadıysa, bu ille de seyahat edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Seyahat güzergahındaki diğer firmaları da kontrol etmekte fayda var. Belki daha önce hiç bilmediğiniz bir firmada istediğiniz bileti bulma şansınız hiç de az değil. Tabi burada imdadınıza teknoloji yetişiyor, tüm firmalar ve seferleri hakkında bilgi sahibi olma imkanınız olmayabilir, ama online otobüs bileti satan ve envanterinde onlarca firmanın datası bulunan obilet.com gibi başarılı platformlar, seyahat etmek istediğniz rotadaki tüm firmaları, saatlerini ve bilet fiyatlarını saniyeler içerisinde önünüze seriyor, site site dolaşmadan aradığınız Türkiye kara yolu ağı ve otobüsçülük sektörü çok gelişmiş bir ülke 100’lerce aktif otobüs firması çeşitli şehirler arasında ulaşım hizmeti sağlıyor. Her gün yeni bir otobüs firması açılabiliyor veya mevcut firmalar yeni seyahat güzergahları oluşturabiliyor. İnsanların genelde seyahat etmeye alıştıkları belli bir kaç firma oluyor, ancak bu firmalarda bilet kalmadıysa, bu ille de seyahat edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Seyahat güzergahındaki diğer firmaları da kontrol etmekte fayda var. Belki daha önce hiç bilmediğiniz bir firmada istediğiniz bileti bulma şansınız hiç de az değil. Tabi burada imdadınıza teknoloji yetişiyor, tüm firmalar ve seferleri hakkında bilgi sahibi olma imkanınız olmayabilir, ama online otobüs bileti satan ve envanterinde onlarca firmanın datası bulunan obilet.com gibi başarılı platformlar, seyahat etmek istediğniz rotadaki tüm firmaları, saatlerini ve bilet fiyatlarını saniyeler içerisinde önünüze seriyor, site site dolaşmadan aradığınız otobüs biletini alma imkanı yaratıyor.



-Enseyi Karartmayın: Rota ve Koltuk Alarmı Kurun

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Biletinizi erkenden almadıysanız ve sonrasında da istediğiniz seferde bilet bulamadıysanız, obilet.com’un geliştirdiği koltuk alarmı sistemini kullanabilirsiniz. Bu sistemde dolu seferde herhangi bir şekilde yer açılması halinde sistem mail ve telefon numaranız üzerinden otomatik olarak size ulaşarak, sizi koltuk fırsatı konusunda bilgilendiriyor. Biletinizi erkenden almadıysanız ve sonrasında da istediğiniz seferde bilet bulamadıysanız, obilet.com’un geliştirdiği koltuk alarmı sistemini kullanabilirsiniz. Bu sistemde dolu seferde herhangi bir şekilde yer açılması halinde sistem mail ve telefon numaranız üzerinden otomatik olarak size ulaşarak, sizi koltuk fırsatı konusunda bilgilendiriyor.

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Bu sistemin bir ileri noktası ise rota alarmı. Gitmek istediğiniz rotada tüm seferler dolmuş olabilir. Ama unutmamak gerekir ki bayram döneminde firmalar son dakikalara kadar ek sefer düzenleyebiliyorlar. Peki nasıl haberdar olacaksınız? Burada da yine obilet.com’un geliştirdiği rota alarmı sistemi imdadınıza yetişiyor. Bu sistem size, seçilen güzergahta herehangi bir durumda yer açılması halinde, otomatik olarak bilgilendiriyor, ayrıca belirlediğiniz spesifik bir firmada yer açılınca ya da 2+1 koltuk düzenindeki seferlerde yer açılınca haber ver diyerek de filtreleyebiliyorsunuz. Bu sistemin bir ileri noktası ise rota alarmı. Gitmek istediğiniz rotada tüm seferler dolmuş olabilir. Ama unutmamak gerekir ki bayram döneminde firmalar son dakikalara kadar ek sefer düzenleyebiliyorlar. Peki nasıl haberdar olacaksınız? Burada da yine obilet.com’un geliştirdiği rota alarmı sistemi imdadınıza yetişiyor. Bu sistem size, seçilen güzergahta herehangi bir durumda yer açılması halinde, otomatik olarak bilgilendiriyor, ayrıca belirlediğiniz spesifik bir firmada yer açılınca ya da 2+1 koltuk düzenindeki seferlerde yer açılınca haber ver diyerek de filtreleyebiliyorsunuz.



-Bonus özellik: Güneşi yanınızda götürmeyin!

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Aslında bu özellik pek de bayram biletleri ile ilgili değil ama, yolculuk konforunu doğrudan etkileyebilecek bir durum olduğu için bu yazıya ekleme ihtiyacı hissettik. Yine obilet.com geliştirdiği teknoloji sayesinde, otobüs yolculuğu sırasında güneşim otobüsün hangi tarafında kalacağı konusunda kullanıcılarını bilgilendiriyor. Bilet alırken bu fakötürü de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Aslında bu özellik pek de bayram biletleri ile ilgili değil ama, yolculuk konforunu doğrudan etkileyebilecek bir durum olduğu için bu yazıya ekleme ihtiyacı hissettik. Yine obilet.com geliştirdiği teknoloji sayesinde, otobüs yolculuğu sırasında güneşim otobüsün hangi tarafında kalacağı konusunda kullanıcılarını bilgilendiriyor. Bilet alırken bu fakötürü de göz önünde bulundurabilirsiniz.