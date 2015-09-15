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Televizyon sevkiyatları son 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyon sevkiyatları son 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Son olarak 2009 yılında global ekonomik kriz nedeniyle büyük bir gerileme yaşayan televizyon pazarı, aradan geçen 6 yılın ardından yeniden aynı problemlerle karşı karşıya ve en büyük sevkiyat oranı düşüşlerinden birisini yaşadı. 

Son analizlere göre global televizyon pazarı yılın ikinci çeyreğinde sevkiyatlarda yüzde 8 gerileme gösterdi. Bu çeyrekte yapılan toplam televizyon sevkiyatı 48 milyon olarak gerçekleşti. Gerilemedeki en büyük faktör global ekonomik durgunluk olarak gösteriliyor. 

Pazarda LCD tabanlı televizyonlar tüm sevkiyatların yüzde 99'una hakim. Bu yüzden LCD televizyon segmentinde yaşanan gerilemeler pazarı da doğrudan etkiliyor. Yine bölgelere göre farklı oranlarda düşüşler sözkonusu. Latin Amerika'da düşüş yüzde 17 civarında iken, Batı Avrupa'da yüzde 3 civarında. Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 9 civarında seyrediyor. Buunla birlikte Kuzey Amerika'da ve Çin'de küçük artışlar sözkonusu.

Ultra HD 4K televizyonlar halen revaçta ve yüzde 197 oranında büyüyerek 6.2 milyon sevkiyat rakamına ulaştı. Fiyatların biraz daha alınabilir düzeylere inmesi 4K televizyonların en büyük avantajlarından birisi olarak görülüyor. Global televizyon pazarında Samsung yüzde 29 civarındaki payı ile halen liderliğini sürdürüyor. LG Electronics yüzde 14 pazar payına sahipken, Sony yüzde 7, Hisense yüzde 6 ve TCL ise yüzde 5 civarında bir pay elde etmiş durumda.  

http://www.digitimes.com/news/a20150910PR205.html Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Gözlüksüz 3d gelecekti, gelmedi. Lazer tv gelecekti, gelmedi. Oledler çıktı, onlar da normal gelirli tüketici seviyesine inemiyor henüz.
Bu durumda millet neden tv'sini satıp külfete girip değiştirsin ? Lcd tabanlı televizyonların hepsi aşağı yukarı benzer cihazlar, yenileme ihtiyacı yok. Heves de oluşturmuyor.
Gözlüksüz 3d gelecekti, gelmedi. Lazer tv gelecekti, gelmedi. Oledler çıktı, onlar da normal gelirli tüketici seviyesine inemiyor henüz.Bu durumda millet...
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A.B.D(azimBora) 4 yıl
3d olayını yalan ettiler sonra tuttular 4.k full fhd uhd ekran çıkardılar şimdiler de şu yamuk ekranlı tvler satılıyor ama gereksiz. Zaten tv izleyicisi sayısı da düşmüş durumda.
3d olayını yalan ettiler sonra tuttular 4.k full fhd uhd ekran çıkardılar şimdiler de şu yamuk ekranlı tvler satılıyor ama gereksiz. Zaten tv izleyicisi sayısı...
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senersongur 4 yıl
Son 5-6 yıldır herkes tüplü televizyonlardan LCD/LED TVlere geçti.

Böyle olunca da pazarın yavaşlaması normal.

Herkes TVsi bozulunca yeni TV alıyor. Sonuçta telefon alanlar gibi özentilikten her sene TV değiştirilmiyor.
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MahalleAndroidi 4 yıl
millet alıyo bozulana kadar duruyo çoğu kişide hala tüplü televizyon var
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LokmanHekim 4 yıl
Üreticiler her şeyin farkında.Televizyon satabilmek için ne yapacaklarını şaşırdılar. İnsanları yeni televizyon almaya, televizyonlarını yenilemeye iten bir şey yok. 3D oyuncaklarının balonu çabuk söndü. Şimdi 4K ya abanıyorlar. Elbet zamanla 4K yaygınlaşacak. Ama yılar içinde. 16:9 standartının oturması bile kaç yıl sürdü. Türkiyedeki internet hızlarında 4K biraz zor. Kaliteli panel bir ful HD TV her şeye yetiyor. Şahsen TV izlemeyi sevmiyorum. TV de reklam arası film izlemeyi hiç sevmiyorum. En güzeli indirdiğim filmleri USB bellekten FullHD dev ekranda izlemek. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. Eskimeden ve ya bozulmadan TV değiştirmeyi gereksiz buluyorum.
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Mesudum 4 yıl
Plasma
TFT
HD-Ready
LCD
Full HD
Smart
LED
3D
4K
Curved
...
benim hatırladığım gelişmeler bu sırada geldi.
Film ve maç izleyen zaten pahalı LED veya eskiden olsa Plasma alıp geçti, aksesuara takılmadı.
Şimdi aradan bir yerden dalan birisinin, makul boyutlarda aldığı ve TV8 seyrettiği bir dönemde daha teknik gelişmelere çok ihtiyacı yok.
Ha!, TV8 için Acun bir bakıp da 4K kullanmaya başlarsa kıpırdanma olabilir :)
Yenilemenin mantığı ne olabilir? Evde yenge rahat vermiyordur. Mevcut TV ona bırakılıp oturma odasına taşınır. Salona yeni nesil güçlü bir TV alınır, home theater eşliğinde ışıklar kısılır...
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Master_Evil 4 yıl
3d televizyona gereksiz para vermişim
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DH Misafiri 4 yıl
Düşşün de uygun fiyata gelsin
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ø 4 yıl
TV izleyen mi kaldı ya, yıl olmuş 2015. İzleyende alıyor standart bir fhd lcd yıllarca kullanıyor.
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erkanberk 4 yıl
Millet doydu be anam :))
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shadowtr 4 yıl
VR devri başlıyor. TV kim alacak bundan sonra... Kötü bir lcd yeter dursun işte köşede...
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by baykuş 4 yıl
oled leri satmayıp ellerindeki lcd ve led stokları eritmeye çalışmalarının sonucu
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Pi 4 yıl
Su an icin 4k hikaye zaten. Icerik yok bir sey yok. Tvyle gelen pilli gozlukleri hic kullanmadan sattim. Tvde internet akilli vs ozellikler var. Onlari da kullanmıyorum. Tv nedir? Gostersin yeter. Daha ne olacak. Bozulana kadar devam.
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homeedition88 4 yıl
4K kablosuz aktarimi zor: Cok iyi bir router ac destekli, gene ac destekli bir cihaz lazim
4K Kablo ile aktarmak zor: Hdmi 4K standartini destekleyen video oynatici, telefon, bilgisayar lazim, yeni kablo lazim, 60fps icin iyi ekran karti lazim.
4K video izleten alet dogru durust yok, 4K yayin yok, 4K bluray film yok.
Eeee ne yapayim ben 4K tvyi. Simdi bi televizyon alacak olsam 4K almak lazim diyip tv alacagima hic almam beklerim. Elimdeki televizyon'da gul gibi calisiyor.
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St Batuhan 4 yıl
Azalma olması bence de gayet normal. Sektörde bir doyum var ve tabii ki hala açlığı olan kitle azımsanamaz derecede. İşte hem doyum hem de açlık durumuna sahip kitlenin olayı gerçekten alınabilecek cihazların olması, ortamın olgunlaşması. Oled ve 4K destekli bir televizyon almak varken niye normal tv alayım düşüncesi bulunabiliyor. En azından led LCD'ye geçiş yapmış bir kitlenin yegane düşüncesi.
4K içeriğin yaygınlaşması, oled ve 4k olan tvlerin fiyatlarında düzenlenmeye gidilmesi kesinlikle satışlara iyi bir ivme kazandıracak ama tv sektörü elbette diğer sektörler gibi üst seviyede olamayacak.
Bu arada Sony %7 ile iyi bir pay almış. Daha iyisini bir noktada hak ediyor ve umarım dengeli bir gidişle en azından %10'ları görürler. Tabii LG değil de Samsung'dan pay çalmaları temennim zira Samsung hak eden bir firma değil o seviyeyi.
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