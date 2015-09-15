Televizyon sevkiyatları son 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Son olarak 2009 yılında global ekonomik kriz nedeniyle büyük bir gerileme yaşayan televizyon pazarı, aradan geçen 6 yılın ardından yeniden aynı problemlerle karşı karşıya ve en büyük sevkiyat oranı düşüşlerinden birisini yaşadı.





Son analizlere göre global televizyon pazarı yılın ikinci çeyreğinde sevkiyatlarda yüzde 8 gerileme gösterdi. Bu çeyrekte yapılan toplam televizyon sevkiyatı 48 milyon olarak gerçekleşti. Gerilemedeki en büyük faktör global ekonomik durgunluk olarak gösteriliyor.





Pazarda LCD tabanlı televizyonlar tüm sevkiyatların yüzde 99'una hakim. Bu yüzden LCD televizyon segmentinde yaşanan gerilemeler pazarı da doğrudan etkiliyor. Yine bölgelere göre farklı oranlarda düşüşler sözkonusu. Latin Amerika'da düşüş yüzde 17 civarında iken, Batı Avrupa'da yüzde 3 civarında. Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 9 civarında seyrediyor. Buunla birlikte Kuzey Amerika'da ve Çin'de küçük artışlar sözkonusu.





Ultra HD 4K televizyonlar halen revaçta ve yüzde 197 oranında büyüyerek 6.2 milyon sevkiyat rakamına ulaştı. Fiyatların biraz daha alınabilir düzeylere inmesi 4K televizyonların en büyük avantajlarından birisi olarak görülüyor. Global televizyon pazarında Samsung yüzde 29 civarındaki payı ile halen liderliğini sürdürüyor. LG Electronics yüzde 14 pazar payına sahipken, Sony yüzde 7, Hisense yüzde 6 ve TCL ise yüzde 5 civarında bir pay elde etmiş durumda.

http://www.digitimes.com/news/a20150910PR205.html