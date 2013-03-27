Temple Run ve diğerleri Windows Phone platformu için yayınlandı

Haber Editörü
Mobil platformun fenomen haline gelen oyunlarından Temple Run, nihayet Windows Store'daki yerini aldı.
Halihazırda Android ve iOS platformunda uzunca bir süredir indirilebilir içerik olarak sunulan Temple Run'ın yanı sıra; 6th Planet, Propel Man, Orcs Must Survive, Fling Theory, Drift Mania Championship 2 ve Gravity Guy 2 Windows Phone platformu için yayınlandı. Temple Run'ın yanı sıra, Ski Safari ve Jetpack Joyride gibi yapımlarında Windows Phone platformu için hazırlandığını hatırlatalım. Söz konusu yapımlara aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.
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Fling Theory: windowsphone.com/...
6th Planet: windowsphone.com/...
Orcs Must Survive: windowsphone.com/...
Propel Man: windowsphone.com/...
Ruzzle: windowsphone.com/...
Gravity Guy 2: windowsphone.com/...
Chaos Rings: windowsphone.com/...
Drift Mania Championship 2: windowsphone.com/...