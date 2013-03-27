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Temple Run ve diğerleri Windows Phone platformu için yayınlandı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Temple Run ve diğerleri Windows Phone platformu için yayınlandı
Mobil platformun fenomen haline gelen oyunlarından Temple Run, nihayet Windows Store'daki yerini aldı.

Halihazırda Android ve iOS platformunda uzunca bir süredir indirilebilir içerik olarak sunulan Temple Run'ın yanı sıra; 6th Planet, Propel Man, Orcs Must Survive, Fling Theory, Drift Mania Championship 2 ve Gravity Guy 2 Windows Phone platformu için yayınlandı. Temple Run'ın yanı sıra, Ski Safari ve Jetpack Joyride gibi yapımlarında Windows Phone platformu için hazırlandığını hatırlatalım. Söz konusu yapımlara aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.


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eP_362 6 yıl en beğenilen
Temple Run: windowsphone.com/...
Fling Theory: windowsphone.com/...
6th Planet: windowsphone.com/...
Orcs Must Survive: windowsphone.com/...
Propel Man: windowsphone.com/...
Ruzzle: windowsphone.com/...
Gravity Guy 2: windowsphone.com/...
Chaos Rings: windowsphone.com/...
Drift Mania Championship 2: windowsphone.com/...
Temple Run:windowsphone.com/...Fling Theory:windowsphone.com/...6th Planet:windowsphone.com/...Orcs Mu...
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Güven* 6 yıl
Cok iyi
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eozkuzucu 6 yıl
bence gereksiz bir oyun
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MrRain 6 yıl
Oyun IOS platformundan port edilmiş. 23 mb lık boyutu bunun bir işareti. 512mb Ram' e sahip cihazlarda çalışmaması bu yüzden. WP platformu için yazılmış sürümünün de yakın zamanda yayınlanacağı duyuruldu. O zaman ram sorunu da ortadan kalkacaktır. Zira 128mb Ram le bile çalışır Temple Run, aslandır o :)
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erkanberk 6 yıl
Ya arkadaş şaka mı bu. Yok ram yetmez yok alan yetmez. WP lar iyi hasda şu uygulama polemiği beni sinir etti. Çıkar adam gibi uygulamanı rezil olma bari alemi cihana. 25 mb lik uygulama yaw bu. Oturup baştan oyun da yazmıyosun. Bi uyarlama yapcan olcak bitcek. WP 8s kullanıyorum. Ara sıra markette neler var diye bakıyorum tıhhhh.
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MGF DH 6 yıl MrRain
MrRain
Oyun IOS platformundan port edilmiş. 23 mb lık boyutu bunun bir işareti. 512mb Ram' e sahip cihazlarda çalışmaması bu yüzden. WP platformu için yazılmış sürümünün de yakın zamanda yayınlanacağı duyuruldu. O zaman ram sorunu da ortadan kalkacaktır. Zira 128mb Ram le bile çalışır Temple Run, aslandır o :)

512mb ram'li cihazlarda çalışmamasıyla port olması arasındaki ilişkiyi nasıl kurdunuz acaba?
8s ve lumia 620'nin donanımları 4s'le eşdeğer sayılır zaten.
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LightningRaven 6 yıl
Yapar adamlar.
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ama=neden 6 yıl
1GB alt limitin olması çok saçma geldi :)
Güncelleme ile 256 MB lı cihazlar bile oynayabilecekmiş, Wp 7.8 'e de gelecek yakında. Ama aceleye getirip erken saldılar piyasaya
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parberk9999 6 yıl
Sorun Microsoft'ta değil oyunu yapanlarda yoksa Microsoft telefonlarına hala 512 ram koyuyor
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electROck35 6 yıl parberk9999
parberk9999

Sorun Microsoft'ta değil oyunu yapanlarda yoksa Microsoft telefonlarına hala 512 ram koyuyor

Sorun Microsoft'ta "1 GB ram'den fazlasını koyan benim işletim sistemimi kullanamaz" diyor çünkü.
Ayrıca kamerada şu kadar sınır koydum diyor, Çözünürlükte bunun üstüne çıkamazsın diyor, düne kadar hafıza kartı olmayacak diyordu WP8'de izin verdi nasıl olduysa. Düşük donanıma itiyor üreticileri.
En son model Windows Phone'ların 1 GB ram'i var bu gidişle seneye bunlara da pek çok yeni oyun yüklenmez.
Temple Run 512 ram'li Android'lerde çalışıyorsa bu Microsoft'un problemi.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
WP için sevindirici bir haber
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akonkayra67 6 yıl
Temple Run geliyorda,2 mi acaba ?
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Cute Hentai 6 yıl
Oyunlar çok geç geliyor WP'a ama yinede sevindirici bir haber. Teşekkürler.
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StormLight 6 yıl akonkayra67
akonkayra67

Temple Run geliyorda,2 mi acaba ?

Resimden anlaşıldığı üzere 1.
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dockhanger 6 yıl
2 oyun koy güncelleme aldı 2 uygulama cıkar gelişmeye açık işletim sistemi.hayırlısı be gülüm
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eP_362 6 yıl en beğenilen
Temple Run: windowsphone.com/...
Fling Theory: windowsphone.com/...
6th Planet: windowsphone.com/...
Orcs Must Survive: windowsphone.com/...
Propel Man: windowsphone.com/...
Ruzzle: windowsphone.com/...
Gravity Guy 2: windowsphone.com/...
Chaos Rings: windowsphone.com/...
Drift Mania Championship 2: windowsphone.com/...
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