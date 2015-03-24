Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ten One Design, Mac uyumlu Inklet uygulamasına basınç hassasiyet desteği ekledi

4 yıl
1b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ten One Design, Mac uyumlu Inklet uygulamasına basınç hassasiyet desteği ekledi
 
Apple ürünleri için stylus kalemler ve tamamlayıcı uygulamalar geliştiren firmalardan Ten One Design, Mac uyumlu Inklet uygulamasına Force Touch trackpad birimleri için basınç hassasiyet desteği eklediğini duyurdu.
Genel olarak Adobe Photoshop, Pixelmator, Sketch ve Acorn gibi popüler çizim uygulamalarında stylus kalemlerin trackpad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Inklet, v.16 sürümüyle Apple'ın yeni Macbook modellerine getirdiği  Force Touch trackpad teknolojisine destek vermeye başladı. Bu desteği alan sektördeki üçüncü uygulama olan Inklet, böylece kişilerin yeni Macbook modellerinde standart stylus kalemler vasıtasıyla basınç hassasiyetine sahip çizimler yapmasının önünü araladı.
24,95$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabilen Inklet'in yapabildiklerini aşağıdaki videodan görebilirsiniz. 

https://tenonedesign.com/blog/the-force-is-strong-with-this-one-inklet-v16/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
umityasar 4 yıl
Grafik tabletinin Mac driver ını bulamıyorken çok güzel haber!


Bir de bu uygulamanın indirimi de olsa ne iyi olur...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umityasar 4 yıl
Hocam link yok sanırım:
Buradan indirebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Boot Camp "Boot Camp inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim