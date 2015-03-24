Ten One Design, Mac uyumlu Inklet uygulamasına basınç hassasiyet desteği ekledi

Apple ürünleri için stylus kalemler ve tamamlayıcı uygulamalar geliştiren firmalardan Ten One Design, Mac uyumlu Inklet uygulamasına Force Touch trackpad birimleri için basınç hassasiyet desteği eklediğini duyurdu.

Genel olarak Adobe Photoshop, Pixelmator, Sketch ve Acorn gibi popüler çizim uygulamalarında stylus kalemlerin trackpad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Inklet, v.16 sürümüyle Apple'ın yeni Macbook modellerine getirdiği Force Touch trackpad teknolojisine destek vermeye başladı. Bu desteği alan sektördeki üçüncü uygulama olan Inklet, böylece kişilerin yeni Macbook modellerinde standart stylus kalemler vasıtasıyla basınç hassasiyetine sahip çizimler yapmasının önünü araladı.

24,95$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabilen Inklet'in yapabildiklerini aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

https://tenonedesign.com/blog/the-force-is-strong-with-this-one-inklet-v16/