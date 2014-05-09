Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tens gözlük projesi ile Instagram gerçek hayata uyarlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
623
1
5
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tens gözlük projesi ile Instagram gerçek hayata uyarlanıyor

Son dönemin en gözde uygulamalarından birisi haline gelen ve Facebook tarafından satın alınan fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ Instagram, farklı projelere de ilham kaynağı oluyor. Tens adlı güneş gözlüğü projesi, Instagram'ın kullanıcılara sunduğu filtreleri özel bir lens yardımıyla gerçek hayatta tüketicilere sunmayı planlıyor. 

Normalde güneş gözlükleri solgun renkler yoluyla ışığı bloke ediyor. Bu özel lens ise güneşin sıcaklığını kullanarak görüntüyü renklendiriyor. Böylece Instagram'daki gibi bir görüntüyü Tens gözlüğü ile çevrenizi izlerken elde edebiliyorsunuz.

UV400 koruması sunan Tens güneş gözlüğü zararlı ışınların tamamını engellerken, CR-39 plastik polimerden imal edilen lens ise çizilmelere karşı dayanıklı. 

Tens güneş gözlüğü projesi yaklaşık 60$ bağış karşılığında bir çift gözlük hediye ediyor ve kampanyanın uzun bir süresi olmasına karşın şimdiden 3 kat fazla bağış toplamış durumda. Haziran ayında ilk parti üretimin sevkiyata başlaması bekleniyor.  

http://vr-zone.com/articles/tens-sunglasses-real-life-instagram-photo-filter/77102.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LooF 5 yıl
Sacmalamaya devam :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 5 yıl
bence harika olmuş çok farklı fikirler çıkar bu gözlükten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl
60 dolar çok ama gözlük harika bence türkiyedeki fiyatlarına baktım (vuarnet i kisine) 200 ile 500 tl arası bu çok daha iyi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Bak hele saçmalığa bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 5 yıl
Bu işi yıllardır vuarnet gözlükler yapıyor. Tek sorunu bulutlu havalarda koyu renkleri secile bilirliği azalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Cuması Perşembeden belli" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim