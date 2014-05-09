Tens gözlük projesi ile Instagram gerçek hayata uyarlanıyor





Son dönemin en gözde uygulamalarından birisi haline gelen ve Facebook tarafından satın alınan fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ Instagram, farklı projelere de ilham kaynağı oluyor. Tens adlı güneş gözlüğü projesi, Instagram'ın kullanıcılara sunduğu filtreleri özel bir lens yardımıyla gerçek hayatta tüketicilere sunmayı planlıyor.





Normalde güneş gözlükleri solgun renkler yoluyla ışığı bloke ediyor. Bu özel lens ise güneşin sıcaklığını kullanarak görüntüyü renklendiriyor. Böylece Instagram'daki gibi bir görüntüyü Tens gözlüğü ile çevrenizi izlerken elde edebiliyorsunuz.





UV400 koruması sunan Tens güneş gözlüğü zararlı ışınların tamamını engellerken, CR-39 plastik polimerden imal edilen lens ise çizilmelere karşı dayanıklı.





Tens güneş gözlüğü projesi yaklaşık 60$ bağış karşılığında bir çift gözlük hediye ediyor ve kampanyanın uzun bir süresi olmasına karşın şimdiden 3 kat fazla bağış toplamış durumda. Haziran ayında ilk parti üretimin sevkiyata başlaması bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/tens-sunglasses-real-life-instagram-photo-filter/77102.html