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Tercüme sektörüne atılmak isteyenler için beş önemli husus

Tercüme sektörüne adım atman isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. Çevirimvar online tercüme bürosu koordinatörü Ebru Erdemli bu hususları şöyle özetliyor:
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Küreselleşen dünyamızda tercüme sektörüne olan talebin artması ile tercüme hizmeti veren serbest tercüman sayısı ve profesyonel tercüme bürosu sayısı da günden güne artmakta. Bu durum tercüme sektöründe hizmet veren tercümanların çeşitliliğini beraberinde getiriyor. Tercüme sektöründe yerini almak isteyen bireyler kurumsal bir tercüme bürosunda çalışmak, farklı bir ülkede yaşamak veya serbest tercüman olmak gibi beklentiler içerisinde olabiliyorlar. Kariyer hedefleri doğrultusunda kesin olarak takip edilmesi zorunlu denmese de her tercümanın uyması gereken genel kurallar mevcut. Çevirimvar online tercüme bürosu koordinatörü Ebru Erdemli bunları şöyle özetliyor.

Mezuniyet Sonrası Tercüman Olarak Hemen Büyük Kazançlar Elde Etmeyi Beklemeyin

Mezun oldunuz ancak daha yolun çok başındasınız. Tercüme alanında eğitim almış bir tercüman beklentisi yüksek kazanç elde etmektir. İşin kalitesi mi yoksa yüksek maaş mı sorusunu birçok kişi yüksek maaş olarak cevaplayacaktır. Ancak mezuniyet sonrası iş hayatına yeni atılan tercümanlar, önce işlerinde deneyim kazanmalı ve ardından maddi beklenti içerisine girmelidirler. Tercüme hizmetinin kalitesi ve profesyonelliği, yüksek kazancı beraberinde gelecektir.

Kendinizi Geliştirmek İçin Zaman Ayırın

Yalnızca mesai saatlerinde tercüme hizmeti sunmak bir kişinin tercüme sektöründe gelişimi açısından çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Tercüme ile ilgili film izlemek, kitap okumak, farklı bir tercümanın işini incelemek, dış basını ve akademik olarak literatürü takip etmek gibi basit faaliyetler bile birçok yarar sağlayabilmektedir. Bu nedenle, güçlü adımlarla ilerlemek için mutlaka mesai saati dışında kişisel gelişim faaliyetleri yapılmalıdır. Bu konuda kendini geliştirmek isteyenler için Çevirimvar Blog üzerinde birçok farklı teklif ve ilan bulunuyor.

Piyasada “Yanlış Olsa da” Herkes Çeviri Yapabilir Düşüncesi Olduğunu Unutmayın

Günümüzde neredeyse her üniversite mezunu anadili dışında bir ikinci dil bilmektedir. Durum böyle olunca, profesyonel tercüme hizmeti sunan tercüme bürolarının yapmış olduğu iş azımsanabilmektedir. Yani, mezun oldunuz ve aslında hiç de kolay olmayan bu sektörde tercüme hizmeti açısından aranılan tek adres olacağınızı düşünüyorsunuz. Bu noktada, beklentileriniz karşılanmayabilir çünkü, piyasada herkes çeviri yapabilir düşüncesi olduğundan, yapmış olduğunuz iş her ne kadar kutsal olsa da anlaşılmayabilir. Buna hazırlıklı olmalı, kendinizi daha çok geliştirmelisiniz.

Alanınıza Göre Çeviri Alın

Akademik çeviri, teknik çeviri, tıbbi çeviri, medikal çeviri ve hukuki çeviri olmak üzere çeviri sektöründe birçok alan hali hazırda mevcuttur. Durum böyle olunca, tercüman olarak her alanda aynı deneyime ve bilgiye sahip olmanız mümkün olmayacaktır. Örneğin, hukuki alanda tercüme hizmeti açısından deneyimliyseniz aynı başarıyı medikal alanda göstermeniz oldukça zor olacaktır. Çevirimvar tercüme bürosu bünyesinde bu sorunu basit bir editör ekibi ile aştıklarını dile getiren Ebru Erdemli, tek veya birkaç alana yönelmek, tüm alanlara hâkim olmaya çalışmaktan çok daha kolay ve başarılı olacaktır diye de ekliyor.

Terminolojiye Önem Verin

Her alanın kendine has bir jargonu, her metnin kendine özgü bir dili vardır. Her bir alan kendi içerisinde farklı kurallar, formatlar ve terminolojik bilgi içermektedir. Örneğin, hukuki tercüme hizmeti verirken, aktif olarak sözleşme çevirisi, mahkeme kararı çevirisi, boşanma kararı çevirisi yaparsınız ve terimlere aşina olursunuz. Herhangi bir terimi başka bir dile çevirirken mutlaka direkt karşılığını bulmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış anlamlar ortaya çıkabilmektedir.

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profecco 3 ay
2 kelime İngilizce bilen herkes kendini çevirmen sanıyor. Ondan sonra 'college'yi kolej, polislikteki 'captain' rütbesini yüzbaşı diye çeviriyor bu akıllılar :)
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fhrstw 3 ay profecco
Katılıyorum tercüme yapmak için iki dilide çok iyi bilmek gerek yoksa abuk subuk çeviriler ortaya çıkar.
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Portraitclub 3 ay profecco
profecco
2 kelime İngilizce bilen herkes kendini çevirmen sanıyor. Ondan sonra 'college'yi kolej, polislikteki 'captain' rütbesini yüzbaşı diye çeviriyor bu akıllılar :)

Onu Captain America filminden ötürü yapıyor olabilirler orda adam yüzbaşı
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