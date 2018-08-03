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Tesettür modasında Modaselvim ile yeni sezon

Güzel bir tesettür abiye modeli tercih gerçekleştirilirken elbette farklı çeşitleri altında seçim yapmanın önemi çok büyüktür. Tesettür abiyede yeni sezon trendleri neler?
9 ay
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Gündelik hayatın yanında özel günlerde de kadınlar kendilerine özen göstermek ve buna bağlı olarak da en uygun koşulları taşıyan kıyafet seçenekleri içerisinde yer almak isteyeceklerdir. Bu isteklerine bağlı olarak şekil alan tesettür klasmanında yer alan kıyafet biçimleri de yer almaktadır. her kadının kişisel beğenisi ve zevkine göre dizayn edilen tasarımlardan yararlanmaları durumunda farklı bir ışıltıya sahip olmaları ve gereken bir sonuca ulaşmaları durumu da ortaya çıkmaktadır. Tesettür konusunda ortaya çıkan abiye tasarımları da bu doğrultuda varlık göstererek mümkün mertebe en iyi görüntüyü ortaya çıkarmak adına da varlık göstermesi ile de adından söz ettirmektedir.

Abiye Tesettür Modelleri

Abiye modelleri tesettüre bürünmüş olan kadınlar için de yeni tasarımlarını 2018 yılı içerisinde kullanıma sokmuş ve kadınların bambaşka bir çizgide ilerlemesi konusunda da yardımcı olmuştur. Sade tasarımları ile büyük beğeni toplayan 2018 tesettür abiye modelleri; bu kulvarda gereken sonuçları sağlama konusunda ideal olarak adlandırılmakta olup; etkili bir kullanım örneği sağlayan kadınların farklı bir zarafet örneği sergilemeleri konusunda da öne çıkan bir detay olarak adlandırılmıştır. Bu sayede de genel olarak kadınların özel günlerde tercih edecekleri modeller arasında yer almakta olup; sadelikle de ne kadar şık olunabileceğinin en büyük göstergeleri olarak da ifade edilmeye de devam etmektedir.

 
Yeni Sezonda Tesettür Modası 

Tesettür modelleri içerisinde var olan abiye tasarımları 2018 yılındaki tasarım örneklerinde sadece yalın tasarımlar içermemekle beraber; aynı zamanda da içerisinde var olan detaylarla da ilgi çeken tasarımlar olarak görülmektedir. Bu tip tasarımlar genel olarak taş ögelerini içermekte olup; farklı renkleri ile de göz doldurmaktadır. Abiyenin farklı farklı noktalarında yer alan taşlarla değişik desenlere yer verilmekte olup; bambaşka bir yapıya bürünme konusunda kadınlara destek olması ile de bilinmekte olan bir tasarım örneği olarak görülmektedir. Böylelikle de kadınların ilgisi dahilinde de 2018 yılında da yer almaya devam ederek trendler arasında var olan kıyafet türleri olarak kalmayı da bilecektir.
2018 yıllında ortaya çıkan tesettür abiye modelleri kapsamında yer alan tek desen seçeneği taşlarla yapılan işlemler olarak görülmemektedir. Bunun yanında da nakış işlemeleri de en az taşlar kadar ilgi gören bir detay olarak da adlandırılmaktadır. Tesettür dahilinde var olan abiyelerdeki nakış işlemeleri; genel olarak özgün desenler içermesi ile bu tip kıyafet modelleri içerisinde yer alması ile bilinmektedir. Buna bağlı olarak da tesettür konusunda oldukça dikkatli olan ve ne giymesi gerektiği konusunda seçici davranan kişilerin genel olarak bu tür ayrıntılara yönelmeleri durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu sayede de tesettür tasarımları içerisinde var olan nakış detaylarının 2018 tesettür abiye tasarımları içerisinde de orijinal birer öge olduğuna dair söylemler bulunmakta ve özgün kılan unsurlar olduğu da söylenebilmektedir.

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magicool 9 ay
bu ne arkadaş bu reklam mı?,teknoloji sitesine bak
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koçari 9 ay
Forumda kız yok sanıyordun , meğer tesettürlü bacılarımın uğrak mekanıymış!
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